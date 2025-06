Qué tiene que hacer Carlos Alcaraz para volver a ser número 1 del mundo

Cuando Carlos Alcaraz alcanzó por primera vez el número 1 del mundo en septiembre de 2022 después de conquistar su primer Grand Slam, el US Open, lo hizo con 6.740 puntos. Fue un momento donde los líderes hasta esa fecha comenzaron a encadenar malos resultados. Por ello, con un botín tan bajo comparado con el actual, pudo llegar a liderar el ranking. Tres años después, el murciano es segundo en la clasificación con 9.300 puntos, es decir, 2.560 menos que entonces. Por ello, tiene mucho más valor el segundo lugar que ocupa en la actualidad a 1.130 de Jannik Sinner, a quien ha recortado 900 con su triunfo en la hierba de Queen’s y la derrota del italiano en los octavos de final de Halle, donde defendía el título conquistado hace un año.

Recuperar el número 1 es uno de los objetivos que tiene el pupilo de Juan Carlos Ferrero de cara a la recta final de 2025, que arrancará tras Wimbledon, donde no tiene posibilidades de sumar puntos puesto que defiende los 2.000 que conservó hace justo un año en el All England Club. Sinner, por su parte, se quedó el año pasado en cuartos de final en el torneo londinense, por lo que solo defiende 400. Por ello, para que redujera aún más la distancia el de El Palmar, su rival en esta carrera debería ‘pinchar’ en las primeras rondas y él salir triunfador por tercer año consecutivo.

Carlos Alcaraz, en su triunfo en la final de Queen’s. | ANDY RAIN/EFE / Andy Rain/Efe

Hasta finales de agosto

Cuando realmente puede asaltar Alcaraz el número 1 es a partir de finales de agosto. Alcaraz defenderá hasta final de año tras Wimbledon solo 1.060 puntos y 60 entre los Masters 1.000 de Canadá y Cincinnati y el US Open, el último Grand Slam del curso. Entre esos tres torneos, Sinner defenderá 3.200. A partir de ese momento sí que entrará en funcionamiento la calculadora porque el murciano tendrá mucho que ganar y muy poco que perder. En 2024, el italiano cayó en cuartos de final en Montreal y ganó Cincinnati y el US Open. En estos tres torneos, justo después de los Juegos Olímpicos, fue cuando Alcaraz sufrió una debacle. No estuvo en el Masters 1000 canadiense, cayó en primera ronda ante Monfils en Cincinnati en un partido donde se vivió el episodio de la raquera rota, y en Nueva York ganó en primera a Li Tu y perdió en segunda contra el holandés Van de Zandschulp. Después ganó el ATP 500 de Pekín, perdió en cuartos de final en Shanghai y en octavos en París-Bercy, y solo logró una victoria (200 puntos) en la fase de grupos de las Nitto ATP Finals en el cierre del año. Sinner, por su parte, lo ganó prácticamente todo: Shanghai y ATP Finales, y solo cayó en la final de Pekín contra Alcaraz. Por ello, desde finales de septiembre hasta que triunfó a finales de enero de 2025 el Open de Australia, encadenó una racha de 23 victorias consecutivas.

Esa misma cifra puede alcanzar y superar Alcaraz en Wimbledon. Actualmente lleva 18 y 27 en los últimos 28 partidos. Ha enlazado tres títulos consecutivos, Roma, Roland Garros y Queen’s, y ha ganado cuatro de los últimos cinco que ha disputado. Solo perdió en la final de Barcelona, donde acabó lesionado y por ello no pudo estar en Madrid.

Cuando aún estamos en el mes de junio y queda un buen tramo de la temporada 2025 por disputarse, Alcaraz ya ha sumado un título más que en todo 2024, ha igualado la marca de cinco de 2022 y se encuentra a solo uno de su récord, que estableció en seis en 2023. Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros y Queen’s son los torneos que ya ha conquistado el tenista de El Palmar este año.

Líder indiscutible del año

Por ello, en la clasificación del año 2025, Carlos Alcaraz es el líder indiscutible. Bien en cierto que durante tres meses Sinner no pudo competir por una sanción por dopaje, pero la diferencia que acumula sobre el italiano es de 2.240 puntos. En la denominada Carrera hacia Turín que solo refleja los torneos disputados durante el año en curso, el murciano está con 6.240 puntos, mientras que Sinner figura con 4.000. En la tercera posición está Alexander Zverev, con 3.270, mientras que en la cuarta aparece Jack Draper, con 2.890. Teniendo en cuenta que 2024 lo acabó con 6.810, ya está muy cerca de mejorar esa marca que le valió hace un año para ser tercero en esa clasificación. El segundo fue Zverev con 7.315, y el primero, Sinner, con 10.330.