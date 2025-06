Juanjo, el mejor jugador de la historia de la Región, se retira

El mejor jugador de la historia de fútbol sala de la Región de Murcia se retira. Había pocas dudas de que eso ocurriera ya este verano, a sus casi 40 años de edad, pero su club actual, ElPozo Murcia Turística, el mismo con el que debutó en la máxima categoría y al que seguirá ligado "en otro rol", según el anuncio oficial, ha sido el encargado de desvelar que Juan José Angosto Hernández (Cieza, 19 de agosto de 1985) cuelga los guantes y no seguirá en activo, aunque sí ligado al deporte.

Juanjo puede presumir de haber defendido la portería de los mejores clubes de Europa. ElPozo, Inter Movistar, Santiago Futsal, Benfica y Barça han disfrutado de las paradas de un guardameta con cuatro Eurocopas con la selección española, cinco ligas españolas, cuatro de ellas con el club murciano, y una portuguesa, cuatro Copas de España y otras tantas Supercopas y dos Copas del Rey. Un Mundial, por tanto, es lo único que falta en el impresionante palmarés del hijo de Ramón Angosto, conocido panadero de Cieza al que de vez en cuando echaba una mano, que llegó desde su pueblo natal hasta Murcia cuando apenas tenía dieciséis años de edad reclutado por Miguel Sánchez. Solo tardó un año en llegar a la primera plantilla, apostando por él el entonces entrenador, Duda, quien tuvo que escuchar algunas críticas por dejar en el banquillo a un veterano y apostar por un chico que aún estaba en edad juvenil, un portero de la nueva hornada, de los que sabían jugar con los pies y parar bajo los palos. Pero no tardó en darle la razón el ciezano al actual técnico del Jimbee Cartagena. Eso fue en 2004, a la siguiente campaña ganó la liga con los murcianos siendo el meta titular, fue elegido mejor portero de la competición y debutó con la selección española.

Juanjo Angosto. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

El meta fue el guardián del marco murciano hasta la temporada 2009-2010, la mejor época de la historia del club, en la que ganó cuatro ligas en cinco campañas. En 2010, un desencuentro con la entidad en la negociación de su renovación -no le valoró económicamente como a otros jugadores que entonces formaban parte de la plantilla-, provocó su salida. Aceptó el ofrecimiento del Inter Movistar, con el que estuvo hasta la 2012-2013 y no dudó en apostar por él para sustituir a Luis Amado, para después pasar una de transición en el Santiago Futsal y marcharse en 2014 a Portugal con el Benfica, con el que ganó la liga en la primera campaña. Tras dos cursos en el equipo más laureado del país vecino, recaló en el Barça -desde la 2016-2017 hasta la 201-2020-. Con los azulgranas ganó una liga, dos Copas de España, otras tantas Copas del Rey y una Supercopa, además de volver a ser elegido mejor portero de la categoría. Además, con la selección, con el ciezano bajo los palos, España conquistó los títulos Europeos de 2007, 2010, 2012 y 2016.

Fue en el verano de 2020 cuando de nuevo cogió las maletas, pero en esa ocasión para regresar a su club de origen, ElPozo, donde no ha tenido la suerte de lograr ningún título en esta segunda etapa, pero sí que ha sido siempre un compañero ejemplar, un ejemplo para el vestuario, que este martes estarán muchos en la sala de prensa del Palacio de los Deportes para darle su despedida como jugador en activo, aunque no como estandarte de un club que anuncia que seguirá ligado al mismo, quizás en el papel de entrenador de porteros, un puesto que ya no seguirá desempeñando Arrivi, al margen de otros que le tiene reservado la entidad de Tomás Fuertes.