Duda: "Tenemos que aprovechar que vamos a jugar en casa"

Duda compareció ante los medios de comunicación en la previa del tercer choque ante el Barça y reconoció que el esfuerzo físico de los play offs ya está pasando factura: “El equipo está motivado, queriendo que llegue el partido, aunque no estaría mal un poco más de descanso. Son diez partidos en un mes, tanto nosotros como el Barça, y partidos de play-off de máxima intensidad. Eso, lógicamente, acarrea muchos problemas físicos a los jugadores, pero estamos todos arrimando el hombro, los jugadores sacrificándose para llegar lo mejor posible al choque de mañana, que es importantísimo para el devenir de la eliminatoria”.

El encuentro de mañana se juega en Cartagena y el técnico lo ve como un factor diferencial: “Tenemos que aprovechar la situación de jugar en casa, de tener este público espectacular que va a llenar el Palacio, que nos va a empujar y que nos va a hacer más fuertes. Esta circunstancia hay que aprovecharla y sacar el máximo de ventajas de nuestros momentos buenos y conseguir sufrir de la mejor manera los momentos malos, porque los vamos a tener y porque el Barça es un equipo muy poderoso. En un equipo que juega muy bien al Fútbol Sala, que tiene muchos recursos y que tiene una necesidad grande de conseguir el título”, explicó el preparador de Florianópolis.

El trabajo mental es igual de importante que el físico en un partido de play offs: “Pues todo va unido, la mente es siempre lo más importante porque te puede dar un plus físico y el técnico-táctico está controlado por aquí siempre. Si no tomas buenas decisiones, no hay manera de acertar” explicaba Duda.

Duda, en el partido ante ElPozo Murcia. | ISRAEL SÁNCHEZ / ISRAEL SÁNCHEZ

Mouhoudine, papá en la previa

Souheil Mouhoudine fue padre anoche. El jugador francés del Jimbee Cartagena se incorporó al grupo tras estar fuera por su reciente paternidad. Duda quiso acordarse de él y confirmando la buena armonía que hay en el grupo: “Aproveché para felicitar a Souheil, que ha sido padre esta noche y ya está aquí para entrenar, ya está llegando aquí al pabellón para entrenar esta mañana. Eso es sacrificio, eso es esfuerzo, eso es querer aportar, igual que los jugadores que están tocados”, contaba el técnico. Eso sí, da por hecho que en Barça el compromiso es el mismo: “El grupo se lo merece, pero yo no sé si los otros también se sacrifican y entrenan también. Esto no va de merecimiento por el esfuerzo, luego hay que hacer que las cosas acontezcan dentro de la pista y para eso estamos trabajando” aclaraba el técnico.