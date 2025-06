¡Vamos a Segunda con Pedro León! Ese es el cántico que todavía continúa retumbando en una Nueva Condomina que este fin de semana se encuentra vacía. Un estadio que hace dos semanas echó el cierre a la temporada 2024-2025 en la que no consiguió acceder a la final por el ascenso al caer con el Nástic de Tarragona. Una eliminatoria en la que Pedro León tan solo disputó 27 minutos en el Nou Estadi, y cero ante sus aficionados. Sin nadie quererlo y sin que nadie lo evitase, el Real Murcia se quedaba sin posibilidad de ascenso y con su capitán sin poder vestirse de corto en el que podía haber sido su último partido con la grana a sus 38 años. Una triste última página para una historia que tan solo el jugador muleño y el club grana pueden intentar cambiar en las próximas semanas.

Y es que Pedro León se encuentra ahora en la tesitura de decidir si prolongar su carrera una temporada más o colgar las botas tras finalizar su compromiso firmado en verano de 2022. De apurar hasta la última gota de gasolina que quede en el depósito o dejar de funcionar el motor. Todo por un sueño de más de una década que parece maldito para el Real Murcia y por el que miles de murcianistas parecían ver más cerca con su regreso, pero que por unas cosas o por otras se sigue resistiendo.

Pedro León regresaba a casa, al escenario donde sus goles ayudaron a alcanzar el último ascenso a Primera del conjunto grana en 2007. Después de eso, con su marcha al Levante ese verano, el muleño encadenó 13 temporadas consecutivas en Primera División, pasando por el Valladolid, Real Madrid, Getafe y Eibar, donde tuvo que lidiar también con las lesiones durante su etapa en el equipo vasco.

En la 2020-2021 firmó por el Fuenlabrada, en Segunda División, y un año más tarde regresaba al Real Murcia. Persiguiendo el sueño de poder devolver al equipo de su vida al fútbol profesional, de emular la gesta conseguida por Richi. Un Ricardo Pérez de Zabalza que en la 2006-2007, junto a un joven Pedro León, también consiguió un ascenso a Primera que se sumaba al logrado en 2003. Y que con su regreso a Segunda firmó por el Tenerife durante dos temporadas.

Ese fue el tiempo que tardó en regresar el madrileño, puesto que no dudó en remangarse en el verano de 2010, con el fatídico descenso de Montilivi, para formar parte y liderar la plantilla que firmó el ascenso exprés a Segunda División un año más tarde. Con el regreso a Segunda, Richi colgó las botas en julio de 2012 con la tranquilidad de haber logrado el objetivo y después de conseguir también la permanencia en la categoría de plata.

Un final que no pudo firmar José Luis Acciari. Yes que el centrocampista argentino, autor del gol del ascenso a Primera en 2003, junto a Richi, y también parte de la plantilla del ascenso de 2007, junto a Pedro León y el madrileño, volvió a la institución en ese mismo 2012 tras su paso por el Elche y Girona. Un regreso esperado e ilusionante para intentar volver a Primera, y que estuvo cerca, con el play off disputado en 2014 ante el Córdoba. Sin embargo, ese mismo verano se vivió el dramático descenso administrativo. Acciari no solo se puso al frente de un vestuario que a escasos días para competir en Segunda B apenas tenía efectivos, sino también al frente de las protestas que se llevaron a cabo durante esas semanas.

No obstante, a pesar de que el argentino estuvo dos temporadas en la categoría de bronce, en 2016 tuvo que colgar las botas sin poder situar al Real Murcia de nuevo en la categoría de plata tras dos intentos en el play off que se esfumaron. Un desenlace que puede que no se parezca al de Pedro León si el futbolista murciano y la dirección deportiva decidan prolongar su historia un año más y emular así las vividas con Joaquín Sánchez en el Real Betis o más recientemente Santi Cazorla en el Real Oviedo para que en Nueva Condomina siga sonando lo de:¡Vamos a Segunda con Pedro León!