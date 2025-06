El Yeclano B tumba al Ciudad de Murcia y asciende

El Yeclano B es nuevo equipo de la Tercera Federación. El filial azulgrana superó al Ciudad de Murcia por 3-0 y consigue el ascenso de categoría. El encuentro fue duro y con más ritmo que en la vuelta, y el cuadro del Altiplano entendió mejor el encuentro.

Pocos cambios en los onces respecto al encuentro que se disputó la semana pasada en el Barnés. El 0-0 de la ida, que en los minutos finales dieron por bueno ambos conjuntos, invitaba a pensar que en el inicio del encuentro ambas escuadras no iban a arriesgar.

En el primer tiempo el choque fue igualado, pero con mejores acercamientos para el cuadro yeclano. El Ciudad de Murcia fue más valiente que en la ida, pero no encontró la forma de hacer daño.

El Yeclano B se adelantó en el marcador con un tanto de Paco cuando se superaba la media hora de encuentro. En una buena combinación con Laosa, el '6' azulgrana ajustaba el esférico haciendo el primero y poniendo las bases del ascenso.

Tras la reanudación, la sensación es que solo hubo un equipo en el campo y ese fue el Yeclano B. Anotó dos goles, tuvo las mejores ocasiones y el conjunto murciano solo le puso corazón, pero no tuvo el fútbol necesario para hacerle daño.

El Ciudad de Murcia ha vivido muy bien durante toda la temporada en la locura, en el desenfreno y en que el partido se volviera lo más anárquico posible. No porque el cuadro rojinegro no tuviera las cosas claras, sino porque su técnico, Mario Martínez, era consciente que, por el perfil de jugador que tiene, sobre todo en la parte final, un ritmo alto y que ocurrieran cosas le beneficiaba. No se vio en ningún momento del choque.

El 2-0, que fue la puntilla, llegó desde el punto de penalti. Una mano innecesaria de Mini permitió a Navarro encarrilar el ascenso. Finalmente llegó el 3-0, obra de Ismael con un Ciudad de Murcia volcado.

La afición del Ciudad de Murcia desplazada, unos 200, ovacionó a sus futbolistas agradeciendo el esfuerzo, pese a no hacer el partido deseado.

El Yeclano B logró el ascenso y ahora solo queda una duda en el grupo XIII. Atlético Pulpileño o Los Garres será mañana el último equipo que competirá en la Tercera Federación. El filial azulgrana lo mereció y la fiesta en Yecla es una realidad.