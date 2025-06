Real Murcia: La Primera RFEF, territorio desconocido para Joseba Etxeberria

Todo parece indicar que Joseba Etxeberria será el entrenador del Real Murcia. Aunque no es oficial, a la espera de que se cierre la rescisión de contrato de Fran Fernández, desde hace varios días el técnico guipuzcoano tiene un acuerdo verbal con los granas. En su segundo año al mando de la dirección deportiva, Asier Goiria logra cerrar al entrenador que encabezaba su lista de favoritos. Ese feeling entre ambos, que ya coincidieron en el Amorebieta, refuerza la apuesta del responsable técnico de los granas. También le hará ganar puntos entre la afición murcianista, por lo menos mientras no empiece el balón a rodar, un discurso en el que siempre insiste en un estilo de juego ambicioso, todo lo contrario que el de Fran Fernández. Sin embargo, si se concreta el fichaje de Joseba Etxeberria por el Real Murcia, no todo serán pros. Mucho trabajo tendrá por delante el técnico para ponerse al día de una categoría, la Primera RFEF, en la que nunca ha entrenado y para actualizarse respecto a un fútbol de bronce que no pisa desde la temporada 2020-2021.

Y ese desconocimiento no debería quedar en un segundo plano. Y más cuando el Real Murcia ya sabe perfectamente lo que es jugar con fuego y quemarse por ese aspecto. Solo hay que recordar lo sucedido en la temporada 23-24 con Javier Recio y Gustavo Munúa. El propio director deportivo no dudaba en reconocer a mitad de temporada que le había pillado por sorpresa la Primera RFEF y el técnico uruguayo no se comió ni el turrón, siendo despedido a principios de noviembre.

Pues Joseba Etxeberria, técnico elegido por Asier Goiria, no ha dirigido ni un partido en Primera RFEF. Es más, Joseba Etxeberria lleva cuatro temporadas centrado exclusivamente en la Segunda División. La última vez que el técnico vasco se sentó en un banquillo de bronce fue en la temporada 2021-2021, cuando esa tercera categoría todavía se llamaba Segunda División B. Tanto ese curso como el anterior entrenó al filial de Athletic. Por tanto, si finalmente coge las riendas del Real Murcia, mucho tendrá que estudiar para ponerse al día si no quiere que, como a Recio y Munúa, todo le pille por sorpresa. Porque, además de su desconocimiento de Primera RFEF, el preparador vasco no tiene ninguna experiencia en el Grupo II, lo que le obligará a ir descubriendo semana a semana a rivales y campos habituales en esta liga.

Solo seis meses mano a mano

Tendrá que estudiar y mucho Etxeberria, que curiosamente después de ser despedido por el Eibar ya se dejó ver por Nueva Condomina, como si supiera que Fran Fernández estaba más muerto que vivo en el banquillo murcianista; y tendrá que confiar y mucho en Asier Goiria a la hora de firmar futbolistas de la categoría de bronce. Se verá ahí si el feeling entre ambos es verdadero. Y es que, aunque coincidieron en el Amorebieta en la temporada 17-18, su relación profesional apenas duró seis meses. Porque en febrero el técnico no dudaba en poner en un aprieto al director deportivo abandonando el barco para aceptar la oferta del Tenerife en Segunda División.

Play off, sí; ascensos, no

Si finalmente Etxeberria firma por el Real Murcia, el técnico vasco deberá asumir desde el principio que no va a tener margen de error, sobre todo teniendo en cuenta la exigencia de la grada y del palco. De hecho, sin todavía poner una piedra del nuevo proyecto, Felipe Moreno ya insiste de nuevo en que la próxima temporada se luchará por ser primeros.

Esa será la misión de Etxeberria, si Goiria acaba cerrando un fichaje en el que también se la juega -ya no habrá otro Fran Fernández que pague los platos rotos-. Y Etxeberria tendrá que elevar sus registros, porque hasta ahora ha sido capaz de clasificar a sus equipos para el play off, lo hizo hasta en dos ocasiones con el Bilbao Athletic y lo consiguió con el Eibar, en este último caso para dar el salto a Primera División, pero ha pinchado en las tres ocasiones que ha luchado por el ascenso.

De tournée por los medios a la espera de la firma de su contrato

Todas las informaciones que salen desde Nueva Condomina dan por hecha la llegada de Joseba Etxeberria al banquillo del Real Murcia. Era el técnico vasco la primera opción de Goiria y Felipe Moreno no ha puesto ninguna objeción a la llegada del que fuera futbolista del Athletic de Bilbao. Solo falta el anuncio oficial, pero esa comunicación no va a llegar mientras que el Real Murcia no haya resuelto el despido de Fran Fernández, al que tiene que pagar un buen pico tras tener el técnico almeriense contrato en vigor. Esas negociaciones están retrasando el anuncio de Etxeberria, y mientras tanto el preparador guipuzcoano anda de tournée por los medios. Llama la atención que pese a hablarse de que el acuerdo con el Real Murcia está cerrado, el técnico lleve días aprovechando cualquier oportunidad para ‘venderse’. Ayer mismo, tras conocerse el fichaje de Chema Aragón como director deportivo del Racing, era entrevistado por Ser Cantabria. Además de hablar del vallisoletano, con el que coincidió en el Mirandés, también se refería a su futuro, diciendo que está «con las pilas cargadas esperando que salga un proyecto que me apetezca». Unos días antes hacía una entrevista en Twich al medio Jijantes, en la que indicaba que estaba abierto a ofertas en España y en el extranjero. «Solo quiero un proyecto estable y con ambición», añadía. Estos días también ha pasado por Gol Stadium, donde decía que está «con muchas ganas de volver a entrenar» y ha sido entrevistado en @eup_dotb, hablando de que su juego es atrevido y que le gusta asumir riesgos. Además, durante ese intervención recibía un mensaje de Goiria.