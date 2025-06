Kurucs y Sant-Roos, la dupla de la estabilidad como alero en el UCAM Murcia

La posición de alero era una de las más inestables en el UCAM Murcia CB hasta hace no mucho tiempo. Cada mercado veraniego era un quebradero de cabeza para el club universitario, que intentaba diversas fórmulas para encontrar una pieza que encajase en uno de los puestos que más sufría cada temporada.

Los nueve años consecutivos de Sadiel Rojas, siendo el jugador con más partidos y minutos disputados de la historia del club en la ACB, permitían al UCAM Murcia la posibilidad de tener que incorporar a un segundo jugador que sirviera de complemento para desempeñar ese rol. Sin embargo, las diferentes vías probadas no conseguían dotar al equipo de esa estabilidad en esa posición tan codiciada en cada mercado. Estabilidad que parece haber encontrado con Rodions Kurucs y Howard Sant-Roos, ya que será la temporada 2025-2026 será la tercera consecutiva que el conjunto murciano cuente con esta dupla en su plantilla.

Ambos tienen contrato para la próxima campaña, aunque en el caso del jugador letón, en su compromiso existe una cláusula que podría abonar algún club Euroliga para desvincularse y romper el acuerdo. No obstante, actualmente parece algo improbable, teniendo en cuenta además que ambas partes están trabajando en una renovación desde que finalizó la fase regular de la Liga Endesa.

Dylan Ennis y Rodions Kurucs, jugadores del UCAM Murcia, durante un partido de Champions este temporada. / | FIBA/BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Rodions Kurucs ha encontrado en Murcia el sitio ideal para sacar a relucir sus cualidades, su físico y talento ha permitido al UCAM poder defender y atacar a rivales de gran envergadura en esta posición durante estos dos últimos años. Además, de ayudar también con su desempeño como ala-pívot en varios tramos de la temporada. Más incluso que en la anterior. Su compatibilidad con Sant-Roos hacía que los universitarios contasen con un rico abanico de recursos. El jugador cubano, por su parte, buscará en su tercer año en Murcia mantener el buen sabor de boca que ha dejado en el tramo final de la temporada después de algunos meses de sufrimiento. Arrancó la temporada tras su operación de rodilla y, diversas dolencias físicas, le impidieron desplegar su mejor versión. Además, desde el parón de febrero, tuvo que desempeñar el rol de base durante más minutos en la pista ante la salida de Troy Caupain, algo que el UCAM valorará este verano, puesto que deberá a incorporar al menos a un jugador en esa posición tras finalizar Ludde Hakanson su contrato y la dificultad para poder encontrar un acuerdo a día de hoy.

Howard Sant-Roos y Moussa Diagne, del UCAM Murcia, durante el paritdo ante Unicaja en el Palacio. / | JUAN CARLOS CAVAL

Kurucs y Sant-Roos han puesto fin a unos mercados de fichajes en el que los que los universitarios probaron diferentes fórmulas. La de veteranos como Thomas Kelati, Martynas Pocius o James Anderson, dejando sensaciones diferentes durante su estancia en Murcia, ya que con el jugador con pasaporte polaco formó parte de la plantilla que consiguió disputar el play off en 2016, o la de jóvenes apuestas como Ovie Soko, quien acabó retrasando su posición a la de ala-pívot tras sufrir una grave lesión en su primera temporada, Dino Radoncic o Peter Jok.

También tuvo que atravesar diferentes situaciones, como perder a Dejan Todorovic por su grave lesión de rodilla en plena pretemporada, siendo Urtasun una solución de emergencia, o el fichaje de jugadores que venían destacar en ACB en otros equipos como Chris Czerapowicz o el más reciente, David Jelínek.

Will Falk y la opción de Toni Nakic

El croata Toni Nakic ha sido el primer fichaje que el UCAM Murcia ha realizado para la temporada 2025-2026. Un ala pívot que también se puede desenvolver en la posición de alero en caso de necesidad. Por lo que ante cualquier imprevisto durante el año, puede también desempeñar el rol con el que contarán tanto Kurucs como Sant-Roos. No obstante, el próximo año también formará parte del primer equipo a todos los efectos el canterano Will Falk, que además cuenta con ficha de cupo de formación. Por lo que los universitarios tienen bien cubierto ese puesto. Nakic, de 2,01 metros y con 26 años recién cumplidos, el curso pasado promedió un 46% en lanzamientos triples, además de 9 puntos y 3,5 rebotes por partido en 24:48 minutos de media. Hasta Lugo llegó como alero y se adaptó a la posición de ala pívot de forma notable, un papel que el jugador croata quiere mantener ante su buen rendimiento. Con la incorporación de Nakic ya son siete los jugadores con contrato confirmado para la próxima temporada: el base Dani García; los escoltas Jonah Radebaugh y Dylan Ennis y los aleros Howard Sant-Roos, Rodions Kurucs y Will Falk.