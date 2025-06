El UCAM Murcia da por ‘perdido’ a Fabián Flores

Retener a un jugador murciano en la cantera es prácticamente una misión imposible para el UCAM Murcia CB. Las ‘tentaciones’ son muchas en el baloncesto actual. Y en los últimos tiempos ha aparecido la NCAA como una gran amenaza, no solo para el club murciano, sino para todos los de la ACB. Hace años se marcharon, cuando aún estaban en edad cadete, Izan Almansa y Eddy Valentino Pinedo; y este verano será el pívot de Alcantarilla Fabián Flores. El baloncesto universitario estadounidense está ofreciendo a los jóvenes unas condiciones que son imposibles de igualar para la mayoría de clubes españoles. Y el UCAM Murcia no es una excepción.

En el seno de la entidad hace ya tiempo que se da por ‘perdido’ a Fabián Flores, quien el curso pasado estuvo vinculado a la primera plantilla y jugando en Segunda FEB con el Archena. Será uno más de los jóvenes talentos españoles que crucen el Atlántico. Las propias universidades estadounidenses no abonan el salario de los jugadores por jugar en sus equipos, pero sí, y esta es la novedad con respecto al pasado, por participar en actividades paralelas. Los numerosos benefactores que tienen estas instituciones académicas en Estados Unidos son las que abonan esos salarios, estando la mayoría fuera del alcance de los clubes europeos.

La familia de Fabián Flores está en contacto con varias universidades. Pronto se conocerá dónde irá a completar tanto su formación académica como baloncestística. Eso sí, el UCAM Murcia mantendrá sus derechos en España. En cualquier caso, las relaciones entras las partes son excelentes y en el club entienden el paso que va a dar el alcantarillero. No es de buen gusto que un joven criado en la cantera se marche, pero también se asume que aún no está preparado físicamente para competir en ACB y que en Estados Unidos puede terminar de formarse de cara a un futuro.

Fabián Flores, junto a Dani García y Jonah Radebaugh, en un partido de Champions esta temporada con el UCAM Murcia. / Juan Carlos Caval

Muchos más casos

Flores no es el único jugador español que este verano hará las maletas. Hay muchos más casos. El base Mario Saint-Supery, que ha realizado una excelente temporada en el Baxi Manresa como cedido por el Unicaja Málaga, también quiere probar suerte en Estados Unidos. En la misma situación están Lucas Marí, del Valencia Basket, que se va a Vermont; Juanma Ruiz, canterano del Real Betis que emigra a Northern Kertucky; Dame Saar, del Barça, que se va a Duke; Sidi Gueye, del Real Madrid, que se marcha a Arizona; Guillermo del Pino, otro canterano del Unicaja que ha jugado esta temporada cedido en Segunda FEB con el Córdoba, que se irá a Maryland; Ian Platteeuw, del Joventut de Badalona, quien ya se ha comprometido con Davidson; Rubén Domínguez, que abandona el Surne Bilbao para llegar a Texas A&M; y Mathieu Grujicic, del Barça a Ohio State.

Pinedo cambia de universidad

Pero en la NCAA hay muchos más españoles. Continuarán la próxima campaña Aday Mara, Álvaro Folgueiras, Guillermo Díaz-Graham, Conrad Martínez, Guillemo del Pino y el murciano Eddy Valentino Pinedo, quien afrontará su último año universitario con UNC Greensboro tras jugar los play off con Red Flames, donde ha cuajado una buena campaña.