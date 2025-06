Elevar el fondo de armario con las fichas sub-23, otro reto para Asier Goiria

Que el Real Murcia mantenga esta temporada a su director deportivo le otorgará de ciertas ventajas que deberá aprovechar. Será la primera ocasión, desde que regresó a Primera Federación, que repita en el cargo el máximo responsable de la parcela deportiva tras Manolo Molina y Javier Recio. Por lo que Asier Goiria ya conoce de primera mano las virtudes que deberá mantener su plantel e intentará, especialmente, no cometer los errores que le hayan debilitado durante el curso recién finalizado.

Y uno de ellos pasa por la composición de fichas que deberá hacer encajar de nuevo en su plantilla. El Real Murcia tendrá de nuevo disponibles en la tercera categoría 18 plazas sénior y siete reservadas para cubrir con futbolistas en edad sub-23, y uno de los objetivos será que los jóvenes puedan dotar una aportación y competitividad mayor a la de este último año. Una fórmula de la que los equipos se nutren de canteranos con progresión o jóvenes de canteras referentes que no tienen hueco, por lo que su llegada se suelen producir a través de cesiones. En este caso, solo destacan tres nombres propios que han sido utilizados frecuentemente por el técnico Fran Fernández, quien a pesar de contar con contrato en vigor tras renovar de forma automática por disputar el play off, todo apunta a que no repetirá al frente del banquillo.

De los doce futbolistas con contrato en vigor con que tiene el Real Murcia para la temporada 2025-2026, tres de ellos cuentan con ficha sub-23. Son los casos de Joao Pedro Palmberg, Antonio Toral y Andrés López Carmona. Los dos primeros son dos de los tres futbolistas de estas características que más minutos han disputado esta temporada, mientras que Andrés López se marchó cedido al Yeclano en el mercado invernal y regresa este verano a la capital del Segura.

Palmberg y Toral se abrazan al final del partido del pasado sábado ante el Hércules. / | PRENSA REAL MURCIA

El joven brasileño, de 21 años de edad, es el jugador sub-23 con más presencia sobre el terreno de juego este año con un total de 1.619 minutos. Llegó el pasado verano con el rol de mediapunta, sin embargo, debido a las continuas lesiones de futbolistas en el centro del campo, Palmberg supo adaptarse y reconvertirse en su primera aventura europea y fue una pieza fundamental en los esquemas del Real Murcia durante la segunda vuelta. Sin embargo, a la hora de tener que afrontar el play off, desapareció de los planes de Fran Fernández. Ya no solo de la titularidad, sino que ni siquiera disputó un solo minuto en la eliminatoria ante el Nástic de Tarragona. Fue ahí quien reapareció Antonio Toral. El joven de Pliego había sido una de las notas positivas durante el año, sin embargo, también estuvo sin participar en la fase decisiva del curso hasta un tramo final en el que volvió contar como revulsivo. El murciano ha sumado 943 minutos en la fase regular, siendo el tercer jugador sub-23 con más tiempo en el terreno de juego, siendo superado por Palmberg y David Flakus.

El joven esloveno, cedido por el Castellón, se convirtió en el soplo de aire fresco que necesitaba el Real Murcia gracias a sus 7 tantos en la segunda vuelta. Se convirtió en un fijo en el once, en parte gracias a su polivalencia, y es el segundo joven con más minutos disputados del plantel grana con un total de 1.196 en la fase regular. Todos ellos desde enero hasta junio.

David Flakus, del Real Murcia, durante el último partido disputado en casa ante el Antequera. / | ISRAEL SÁNCHEZ

El cuarto fue Ian Forns, cedido por el Espanyol y un refuerzo a consciencia tras contar con tan solo un lateral izquierdo durante el primer tramo del curso, pero que se perdió el tramo final de la fase regular por lesión y no participó en el play off tras 816 minutos con la grana. Y con menos protagonismo volvió a aparecer el caso de Carlos Rojas, cedido por el Almería de nuevo y con 678 minutos que no sirvieron para asentarse en una posición con mucho movimiento este año en el Real Murcia como han sido los extremos. Tampoco salió la apuesta por Ben Knight, rescindido en enero con tan solo 97 minutos.

En los casos de Matheus Cadorini, que esta temporada ocupa ya ficha sénior, el brasileño tan solo contó con 184 minutos pese a dejar siempre buenas sensaciones y estrenarse como goleador y un Iker Piedra que tan solo participó en liga ante la baja por sanción de Gazzaniga en la portería (90 minutos).