La ‘armada murciana’ llega al Gran Premio de Italia reforzada

Está dando mucho que hablar la ‘armada murciana’ este año en el Mundial de motociclismo. Fermín Aldeguer y Pedro Acosta, los dos pilotos de MotoGP, no son los únicos que están acaparando atención. También los más jóvenes, Máximo Quiles y Álvaro Carpe, están demandando su cuota de protagonismo en Moto3, donde están siendo los mejores debutantes.

Fermín Aldeguer, a la derecha, junto a los hermanos Márquez en el podio de Aaragón / Javier Cebollada/EFE

Este fin de semana, en Mugello, se celebra el Gran Premio de Italia. Al mismo llega Aldeguer con la intención de nuevo de estar con los mejores. En Aragón logró su segundo podio en una carrera el sprint el sábado, una vez más detrás de los hermanos Márquez. El domingo, en el gran premio, concluyó sexto. No es Mugello un circuito que se le haya dado bien. Las dos últimas temporadas, en Moto2, no acabó. Pero el de La Ñora ya no es un intruso en la lucha por el podio; desde hace cinco grandes premios, siempre está ahí, tanto en las carreras como en los entrenamientos.

Pedro Acosta, en acción en los entrenamientos en Motorland Aragón / Agencia Pit Lane-Chiqui Chamorro

Pedro Acosta, después de las mejoras que ha introducido KTM que ya probó en el test de Aragón, empieza a recuperar la fe. El año pasado estuvo en el podio en Mugello. «Es un circuito donde siempre se me ha dado bien. Vengo de Aragón de tener un buen ritmo en carrera -acabó cuarto, igualando su mejor resultado del año-, pero hay que tomárselo con calma», dice, aunque se muestra cauto con las mejoras: «De momento aquí corremos más o menos con la misma moto que en Aragón. Una mejora, como tal, no creo que llegue hasta antes del verano», ha comentado en DAZN.

Los paralelismo de Quiles con Márquez

En la categoría pequeña, a Máximo Quiles se le ha escapado el triunfo en las dos últimos citas por milésimas de segundo. Dos segundos puestos consecutivos ha logrado el del Aspar Team. Muchos paralelismos con su padrino, Marc Márquez, puesto que hace muchos años logró la primera pole y el primer podio en los mismos circuitos que el murciano. «Hay presión porque Marc ganó su primera carrera en Mugello, pero me mola», comenta, para añadir que «estamos para luchar por la victoria, pero habrá que esperar a los primeros entrenamientos para ver dónde estamos».

Máximo Quiles, en el Gran Premio de Aragón / Agencia Pit Lane-Chiqui Chamorro

Por su parte, Álvaro Carpe, quien ya ha logrado dos podios este año, el último de ellos en Aragón, marcha cuarto en el Mundial. «El último podio me motiva para seguir trabajando y mejorando, ya que estoy en un gran momento de forma. Vamos por buen camino, así que tenemos que ser constantes cada fin de semana para aspirar a más», comenta.