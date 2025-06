Presentación inmejorable de España en el Eurobasket

España consiguió su victoria número 100 en un campeonato europeo tras aplastar a la selección de Reino Unido (70-85), a la que llegó a ganar hasta por 34 puntos en el tercer cuarto y que dejó el partido 'hecho' en la primera parte. Las de Miguel Méndez no mostraron piedad ante las británicas, que llegaban al duelo sin haber ganado ni un solo encuentro de preparación, para iniciar con un triunfo su andadura en este campeonato mostrándose como un bloque sólido y alejado de individualidades.

España comenzó de mejor manera el encuentro, con un juego muy abierto para aprovechar las penetraciones de sus jugadoras exteriores y de situaciones interiores para una Awa Fam que, desde el principio, tuvo que fajarse en la pintura ante la británica Temi Fagbenle. Los rápidos ataques de Reino Unido fueron contestados por la presión en línea de pase de las españolas, que forzaron seis pérdidas y obtuvieron ocho puntos gracias a la recuperación de balón. Sólo el rebote ofensivo parecía dar rédito a las británicas, que conseguían no despegarse del marcador en los primeros diez minutos (13-18).

La defensa como principal fundamento

En el segundo cuarto, España continuó en la misma línea y provocó dos pérdidas en la reanudación gracias a Iyana Martín, autora de 11 puntos en la primera parte con 3 de 4 desde el perímetro, que generaron la primera gran ventaja a favor de 'La Familia' en el partido (15-25) y obligaron al primer tiempo muerto de Anna Montañana. Reino Unido no dio síntomas de mejora, mientras que la segunda unidad española cimentaba su defensa mediante actividad, ayudas y cambios tras cada bloqueo directo, lo que, sumado al buen porcentaje en el lanzamiento -76,5% en tiros de campo y un 80% en el triple- y el pobre balance en cancha propia de las británicas, dejaba al descanso la máxima diferencia del choque (25-48).

No cambió el guion del partido en la reanudación tras el descanso, y España logró un parcial de 0-12 para poner aún más tierra de por medio. Las pupilas de Miguel Méndez jugaban a placer y se divertían, mostrando una carta de presentación muy seria de cara a estar entre las candidatas al título. Los puntos de Fagbenle y Ashy sostenían al combinado británico, pero 'La Familia' respondía en todo momento. Pese a la clara diferencia entre ambos conjuntos y que el partido ya estaba más que decidido, Miguel Méndez no permitió ni un ápice de relajación y no le temblaba el pulso para sentar a jugadoras (39-65). Tras llegar a tener una máxima de +34 (31-65), la notable bajada de tensión de España permitió que Reino Unido redujera la desventaja por debajo de los veinte puntos (49-68).

Final plácido en el gran estreno

Poca historia tuvo el último cuarto. La selección nacional fue más conservadora, tratando de mantener la buena renta, mientras que las británicas lucharon para que la imagen final fuera lo menos dolorosa posible. De esta manera, la defensa zonal del combinado de la leyenda española Anna Montañana dificultó el ataque de España, mientras Gran Bretaña sacaba mucho provecho de los puntos en la pintura. 21-17 final para Reino Unido, pero triunfo de España (70-85) para estrenarse en el Eurobasket por la puerta grande y reafirmar su candidatura al título.