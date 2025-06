Ndiaye, el único valor de un Cartagena descapitalizado

Para un club en la posición que tiene actualmente el Fútbol Club Cartagena, todo parecen problemas. El descenso ha dejado tocado a todo el entorno albinegro en vistas a un futuro nada alentador ni deportiva ni económicamente. En ese contexto, la fuga de calidad en el mercado de fichajes puede significar otro golpe anímico importante. Sin embargo, también se puede convertir en una oportunidad para mejorar el aspecto financiero de una entidad en problemas y Assane Ndiaye se ha posicionado como el único valor de un Cartagena descapitalizado.

Con la llegada del próximo 30 de junio, la plantilla del FC Cartagena se quedará prácticamente vacía. Sólo cuatro futbolistas tienen contrato, mientras que todos los demás, cedidos y en propiedad, finalizan su vinculación. Entre los cuatro jugadores que firmaron más allá de este verano se encuentra Assane Ndiaye, quien mejor ha aprovechado sus minutos en la segunda vuelta a pesar del bajo rendimiento del equipo en general. Los otros tres son Pedro Alcalá, Sergio Guerrero y Alfredo Ortuño.

Ndiaye llegó al Cartagena para completar el equipo en el mercado de invierno. Con carencias previas en la medular, la dirección deportiva encontró en el español con pasaporte senegalés una pieza que encajaba. Recorrido, piernas, potencia y buen trato de balón, aunque no había tenido minutos en la primera vuelta con el Andorra una división más abajo. Su rendimiento no le avalaba, pero no falló el Cartagena.

Se convirtió en titular indiscutible a su llegada para terminar disputando dieciséis encuentros, quince de ellos en el once inicial. Con el 84 por ciento de los minutos totales demostró que tenía nivel para más y que el colista de Segunda se le podía quedar pequeño. Quizás a sabiendas de ello, el club le renovó gracias a una cláusula de minutos jugados que ha resultado ser una gran decisión.

Assane Ndiaye se ha puesto a sí mismo en el radar de los equipos de la división de plata que ya han preguntado por él, no obstante, cualquier equipo que quiera contar con sus servicios deberá pasar por caja. El futbolista es propiedad del Cartagena y según el portal especializado en fichajes Transfermarkt su valor de mercado actual ronda los 300.000 euros, aunque no se espera que ningún club se acerque a esa cantidad. Es por ello por lo que en la directiva podrían ver su salida con buenos ojos.

El Cartagena lleva dos temporadas consecutivas tratando de equilibrar sus cuentas, en claro déficit. Los albinegros han recortado el gasto conformando plantillas más baratas que en años anteriores, han utilizado las cesiones como un recurso ahorrativo y han buscado las mayores ‘gangas’ del mercado a costa del nivel del equipo. Como consecuencia evidente, se ha producido el descenso. Pero en esa búsqueda de ocasión encontró a Assane Ndiaye, quien puede aportar ahora un beneficio inesperado.

En la última temporada, el Cartagena ha hecho caja a base de descapitalizar al club. Iván Calero se marchó por unos 300.000 euros, mientras que Isak Jansson lo hizo por unos 250.000. Jairo Izquierdo fue el último en abandonar la nave también por unos 300.000 euros. Antes lo hicieron Aarón Escandell (400.000) y Marc Martínez (150.000), mientras que las llegadas han sido en su totalidad a coste cero.

Con la ilusión de la masa social por los suelos, sin sentimiento de pertenencia por parte de una plantilla que abandona el barco y una situación financiera incierta, la marcha de un jugador con calidad puede ser vista como otra pérdida. No obstante, también puede significar una oportunidad. Aunque todavía no hay ofertas en firme por el jugador, el club es consciente del interés que han generado sus últimas actuaciones en el Cartagonova.

De esta operación se podrá extraer la ambición del FC Cartagena. Si el presidente Paco Belmonte es coherente con sus palabras, intentará retener a un futbolista de su propiedad que ha sido importante en el último tramo en Segunda y que lo sería aún más en Primera RFEF. Si decide negociar por él, quedará demostrada la compleja situación financiera del club portuario.

El mercado de fichajes ya ha comenzado a moverse incluso antes de su apertura oficial. Al margen de los clubes que disputan el Mundial de Clubes, la ventana de traspasos en España subirá la ventana el próximo 1 de julio y la bajará el 31 de agosto, con todas las competiciones iniciadas. La Primera RFEF se adhiere a este calendario en su consideración de competición semiprofesional. Por lo tanto, estos dos meses traerán para el FC Cartagena días de máxima actividad en los despachos con Assane Ndiaye como un nuevo dilema a resolver.

Dani Ponz, opción para el banquillo

Tras la renuncia pública de Guillermo Fernández Romo, el banquillo del FC Cartagena sigue vacío. La directiva mantiene su silencio, pero comienzan a sonar los primeros nombres para ocupar el puesto primordial del nuevo proyecto en Primera RFEF. Según Ángel García, el exentrenador del Eldense Dani Ponz estaría en la agenda del conjunto albinegro para esta nueva era que pretende recuperar la categoría en el primer año tal y como expresó Paco Belmonte a la Federación de Peñas en su último encuentro. El técnico valenciano llegó a Unionistas en la 22-23 para reconducir el rumbo del equipo en Primera RFEF, terminando séptimo. En su siguiente año repitió posición disputando el curso entero y en su salto a Segunda con el Eldense fue cesado en enero.