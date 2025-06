El Jimbee Cartagena se resetea para el segundo partido

Segundo encuentro de la final por el título de liga entre el FC Barcelona y el Jimbee Cartagena. Esta noche, a las 21:30 (Teledeporte), se vuelven a ver las caras tras la mala imagen mostrada por el club cartagenero en el primer choque el pasado martes, donde perdió por 5-3, pero llegó a ir 5-1 abajo y sin opciones de ganar desde el inicio del segundo tiempo.

Duda reconoció que su equipo cometió errores groseros en el primero de los encuentros de esta final. El equipo portuario no entró en la final, como se espera de un bloque que se ha mostrado muy compacto en los últimos años. El gran problema que ha tenido el cuadro rojiblanco ha sido de cara a gol este curso, pero lo ha ido supliendo con una fortaleza defensiva muy importante. Eso no ocurrió el martes y el Barça lo aprovechó para llevarse el primer punto de la final de una manera más cómoda de lo que hubiera imaginado.

El gran reto para el segundo partido es recuperar la sensación de equipo que tiene el cuadro portuario, igualar el poderío físico del Barça, frenar las transiciones que tuvo el conjunto azulgrana o, por lo menos, reducir el número de ellas. Conseguir este nivel será el primer paso para intentar igualar la eliminatoria.

Tomaz trata de evitar un lanzamiento a puerta de Pito en el Barça-Jimbee Cartagena / Javi Ferrandiz/Sport

Waltinho, la buena noticia

Sin olvidar el doblete de Motta en los minutos finales, dentro del mal partido que realizó el equipo cartagenero, se volvió a certificar que Waltinho ha llegado al tramo clave de la temporada en su mejor momento de forma y fue la gran noticia del choque que abría la final. Tras el ‘hat-trick’ a ElPozo Murcia en semifinales, el brasileño volvió a ver portería ante el Barça y es un aval para lo que resta de final. Con la esperanza de una mejora en lo colectivo de cara al choque de hoy, el hecho de tener otra individualidad más en buen nivel será un plus que deberá aprovechar Duda.

Si gana hoy el Barça, no se proclamará campeón de liga, pero la historia dice que lo tendría en la mano. No hay precedentes de que en una final un equipo haya conseguido remontar un 2-0 que se ha llevado adverso de sus dos primeros encuentros como visitante. Por lo tanto, el choque es fundamental para el cuadro que dirige Duda, que no puede fallar si no quiere quedarse en una situación muy comprometida.

El primer choque no tuvo ningún problema en el aspecto físico, por lo que todos los jugadores estarán disponibles para Duda. Además, el equipo rojiblanco no estará solo, ya que 150 aficionados viajarán desde Cartagena en tres autobuses. Ha sido el número máximo de entradas que ha podido conseguir el club, ya que el Barça no ha querido ceder más.

Entradas para el tercer partido

El Jimbee Cartagena ha sacado ya a la venta las entradas para el tercer encuentro, que se disputará en el Palacio de los Deportes de Cartagena el próximo martes a las 21:00. El precio es de 10 euros para abonados, con la posibilidad de que por ese mismo precio puedan sacar hasta cinco más para sus acompañantes; 15 euros cuesta para el público en general; y 7 euros las entradas infantiles. Se pueden comprar las localidades tanto en el Palacio de los Deportes de Cartagena como en internet a través de jimbee.compralaentrada.com.