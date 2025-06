Toni Nakic, primer fichaje del UCAM Murcia 2025-2026

El UCAM Murcia CB ya tiene su primer fichaje para la temporada 2025-2026. Y llega para cubrir el vacío dejado por Nemanja Radovic, quien ha aceptado una oferta para jugar en Taiwán. Desde el Breogán llega el croata Toni Nakic, un ala pívot que también se puede desenvolver en la posición de alero. De 2,01 metros y con 26 años recién cumplidos, el curso pasado promedió un 46% en lanzamientos triples, además de 9 puntos y 3,5 rebotes por partido en 24:48 minutos de media.

Nakic, que está representado por Misko Raznatovic, debutó en la primera división de su país con el Sibenka, con el que jugó hasta la temporada 2019-2020, para después aterrizar en el histórico Cibona de Zagreb. En la campaña 2022-2023 llegó el Breogán de Lugo, con el que ha disputado 77 partidos en la Liga ACB, 30 de ellos en la última campaña en una plantilla donde concidió con Arturs Kurucs desde el pasado mes de diciembre. En su trayectoria ACB tiene un promedio de un 42,2% de acierto en los lanzamientos triples, siendo un jugador capaz de abrir el campo desde la posición de 'cuatro'.

Toni Nakic, defendiendo a Rodions Kurucs en el Breogán-UCAM Murcia de esta temporada / ACB Photo

Hasta Lugo llegó como alero y se adaptó la posición de ala pívot de forma sobresaliente. Su salida de la ciudad gallega ha sido muy meditada. De hecho, hace unos días declaraba a La Voz de Galicia que "no quería ir a algún otro sitio solo por ir porque me gusta Lugo y el Breogán, pero si surgía una oportunidad de ir a un buen club para dar un paso adelante o algo así me gustaría hacerlo y que iba a esperar un poco", declaró. Además, en la misma entrevista señaló que tanto el entrenador, Luis Casimiro, como el director deportivo, Tito Díaz, le habían planteado volver la próxima campaña al puesto de alero, pero que "si fuera mi primera temporada en Lugo me hubiera encantado, amaría jugar en esa posición porque antes siempre estaba jugando de tres, pero ahora después de tres temporadas jugando como un cuatro y desempeñándome en un buen rol es un riesgo para mí volver a la posición de tres".