Carlos Alcaraz supera un debut exigente ante un rival de última hora

Carlos Alcaraz derrotó al australiano Adam Walton en dos sets (6-4, 7-6) y ya está en octavos de final de Queen’s. El tenista de El Palmar afrontó un debut más exigente de lo esperado, ante un rival que le permitió muy poco y aprovechó la poca adaptación del número dos del mundo en la hierba para complicarle el partido.

El murciano empezó el partido a medio gas, sin querer hacer esfuerzos excesivos y haciéndose a la hierba de Queen’s. Poco a poco, fue cogiendo confianza y haciendo mayores esfuerzos para incomodar a su rival. Aun así, en los primeros juegos ninguno de los dos tenistas tuvo muchos problemas para defender su servicio.

El australiano aprovechó la velocidad de la bola con su servicio para ir sumando en el marcador. Hasta que llegó el momento de Carlos Alcaraz al que todos estamos acostumbrados. La derecha del murciano en la primera manga superó el 9,5 de puntuación, por lo que al mínimo peloteo, el número dos del mundo imponía su superioridad.

En el juego más largo del primer set, Charly realizó una dejada ‘marca de la casa’ para poner el deuce. Tras varias bolas de break, pudo finalmente romper el saque de Walton y poner la directa en el marcador. Intratable con su servicio, sin conceder ninguna oportunidad de rotura, cerraba con un ‘ace’ de segundo saque el 6-4 en 49 minutos de partido.

En ningún momento del primer set, Adam Walton se dejó llevar. Tampoco lo hizo en el segundo set. El australiano se mostró cómodo con su saque en prácticamente todas las ocasiones, intentando meter el máximo de primeros dentro y no dejando a Alcaraz activar la derecha.

La segunda manga estuvo muy igualada. El australiano empezó a ganar también los peloteos largos, atreviéndose a lanzar derechas ganadoras e incluso dejadas. Siempre por detrás en el marcador, Alcaraz también estaba cómodo con su saque, regalando varios ‘aces’ en una superficie que facilita más este ‘winner’ que la tierra batida.

El tenista Carlos Alcaraz en su debut en Queen's. / Ben Whitley/PA Wire/dpa

Hasta que con 5-4 para el australiano, Alcaraz cometió dos errores no forzados y regaló dos bolas de set para su rival. El español sacó el carácter que ya demostró en Roland Garros para meter dos buenos primeros servicios y solventar el problema. Un ace y un resto a la red cerraban un juego límite que mantenía a Carlos vivo en el set.

Walton se olvidó de las dos bolas de set y no cedió ni un ápice con su servicio en la segunda manga. Y tampoco lo hizo Carlos. El juego decisivo fue un reflejo de todo el segundo set y destacó por la máxima igualdad. Con el 4-4, un intercambio de golpes en la red acabó con una volea en la línea de Alcaraz, que cerró el encuentro con sus dos servicios siguientes. La calidad y la experiencia de los campeones se impuso en el momento decisivo.

Tras la victoria ante Walton, Charly ya está en octavos de final. En dicha ronda se verá las caras ante Jaume Munar, quien logró clasificarse tras el abandono de Jordan Thompson. Aun así, después de ganar en este debut, se asegura mantener los pocos puntos que defendía en Queen’s.

Pareja de Raducanu en el US Open 2025

El renovado cuadro mixto del US Open 2025 ya ha presentado a su elenco de estrellas. Después de que la organización del torneo anunciase meses atrás que daría una vuelta al formato, se han dado a conocer qué tenistas estarán presentes con la participación de tenistas como Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic, Swiatek o Sabalenka. La competición, que estrena formato, se celebrará durante la Semana de la Afición del US Open del martes 19 al miércoles 20 de agosto de 2025. El Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA acogerá un torneo entre las mejores raquetas del circuito con un millón de dólares en premios para el ganador. Alcaraz formará pareja con la británica Emma Raducanu, quien en 2021, precisamente en el US Open, fue la primera tenista en ganar un Grand Slam partiendo desde la previa. En la actualidad ocupa el puesto 36 de la WTA. Emma Navarro-Jannik Sinner, Belinda Bencic-Zverev, Naomi Osaka-Nick Kyrgios, Badosa-Tsitsipas o Danilovic-Djokovic serán otras parejas.