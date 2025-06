Real Murcia: Con Felipe Moreno los ascensos van despacio... pero llegan

Seguirá pensando Felipe Moreno en la gran oportunidad perdida por el Real Murcia para ascender a Segunda División en este 2025. Seguirá el presidente grana dando vueltas a una temporada en la que inicialmente se escapó de las manos el liderato y después se cayó eliminado a las primeras de cambio frente al Nástic de Tarragona. Ni con todo a favor en Nueva Condomina fueron los de Fran Fernández capaces de meter un gol.

Pero si de algo sabe Felipe Moreno es de caer y levantarse. Porque hasta seis temporadas necesitó en el Leganés para lograr dar el salto al fútbol profesional, y no más corto fue el camino del FC Cartagena para salir de la ya desaparecida Segunda B.

A esa insistencia de Felipe Moreno por conseguir lo que se propone deben agarrarse ahora los aficionados del Real Murcia. Por el momento, esta temporada que ya se ha cerrado por los granas, se ha logrado la clasificación para el play off, algo que no se conseguía desde 2018 y que se había escapado en los dos primeros intentos del cordobés al frente del club murcianista.

Porque su llegada a Nueva Condomina en marzo de 2023 no sirvió de impulso a un Real Murcia que se estrenaba en Primera RFEF y porque, una campaña después, ya con un proyecto 100% Felipe Moreno, la gran inversión realizada para confeccionar la plantilla no dio el resultado esperado sobre el terreno de juego. Con Munúa fuera a principios de noviembre, Pablo Alfaro mejoró en las segunda vuelta, pero no lo suficiente, quedándose los granas fuera de los cinco primeros.

Decepción en el play off

No perdió la ambición Felipe Moreno. Fue comenzar la temporada 24-25 e insistir desde el minuto 1 que había que luchar por el primer puesto. No fue el Real Murcia campeón, éxito que firmó el Ceuta, pero por fin los murcianistas volvían a un play off de ascenso al fútbol profesional, algo que no sucedía desde 2018. Sin embargo, esa bala también se desperdició. La eliminación ante el Nástic vuelve a evitar que el cordobés pueda pasearse por la Gran Vía en el autobús descapotable.

Deberá seguir insistiendo el máximo mandatario grana. Que ya tiene experiencia en caerse y levantarse. Porque, mirando los equipos en los que ha estado implicado de forma directa o indirecta, lo que se demuestra es que, aunque con Felipe Moreno los ascensos van despacio, al final acaban llegando.

En el Leganés necesitó hasta seis temporadas. A la entidad pepinera llegaba en diciembre de 2008, asumiendo un proyecto deportivo impulsado por otros. En sus primeros meses en el club se estrenaría en un play off, pero los madrileños eran eliminados en la ronda inicial por el Jaén.

Difícil inicio en Butarque

Le costó a Felipe Moreno y mucho arrancar en Butarque. Fueron años de muchos entrenadores, muchos fichajes y de pocos resultados. En la 2009-2010 el Leganés no se clasificaba para el play off de ascenso; en la 2010-2011 caían en primera ronda ante el Badalona y en la 11-12 se volvían a quedar fuera de la fase decisiva por el ascenso. Tampoco lo lograron en la 2013-2014. Aunque llegaron al play off, otra vez caían en la primera eliminatoria, esta vez ante el Lleida.

La insistencia tuvo su premio en la temporada 13-14. Con Garitano en el banquillo, el equipo acababa segundo de su grupo en Segunda B. Después de eliminar al Guijuelo, al Lleida y al Hospitalet, los pepineros se metían en Segunda División, iniciando una etapa histórica, llegando a Primera División.

A la sombra de Belmonte

El ascenso del Leganés al fútbol profesional no hizo que Felipe Moreno se olvidara de la Segunda B. Justo en 2015 se implicaría de lleno económicamente en el FC Cartagena, aunque siempre a la sombra de Paco Belmonte. Tras un primer año de reflexión deportiva, en 2016-2017, Felipe Moreno empezaría a tirar de chequera para ayudar a Belmonte a llevar al Cartagonova a los mejores jugadores de la categoría. Esa temporada 16-17 ya se logró la clasificación para el play off. Aunque se eliminó al Alcoyano, en segunda ronda los albinegros se quedaban fuera al perder ante el Barça B.

Ni como campeón

Un paso más se daba en la 17-18. El FC Cartagena lograba quedar campeón, lo que le permitía jugarse el ascenso en una sola eliminatoria. Sería entonces cuando llegó el tremendo jarro de agua fría en Majadahonda, donde el ascenso se escapaba en el minuto 97. Pero no acabaría ahí el trauma. Tras reengancharse al play off y eliminar al Celta B, perdían en la final contra el Extremadura.

Tampoco llegaría el ascenso a Segunda en la 18-19. Se superó la primera ronda del play off frente al Castilla, pero la Ponferradina les apartaba otra vez del sueño del fútbol profesional.

El ascenso del ‘COVID’

Fue a la quinta cuando los aficionados albinegros pudieron cantar victoria. En un play off express, al suspenderse en marzo la liga por el Covid, el FC Cartagena se imponía al Atlético Baleares en los penaltis de una eliminatoria única celebrada en La Rosaleda y que todavía sigue en el recuerdo del cartagenerismo.