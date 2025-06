El Real Murcia confirma la continuidad de Asier Goiria en la dirección deportiva

Aunque el Real Murcia no ha logrado el objetivo de ascender a Segunda División, en el club murcianista no tenían ninguna duda en la continuidad de Asier Goiria como director deportivo. De hecho, el vasco lleva ya varios días trabajando en la contratación del entrenador que sustituya a un Fran Fernández que sí ha sido condenado tras el fracaso en el play off frente al Nástic. Ha sido este martes cuando el Real Murcia ha emitido un comunicado para confirmar la continuidad de Goiria al frente de la dirección deportiva.

El vasco afrontará así su segunda temporada en Nueva Condomina, en la que el objetivo volverá a ser el ascenso a Segunda División. Desde hace unos días ya trabaja para la contratación del nuevo entrenador. Aunque Fran Fernández se había ganado la renovación automática por alcanzar el play off de ascenso, el técnico almeriense no entra en los planes ni del director deportivo ni de la entidad.

Hace una semana ya era informado de su despido, pero de momento no se ha desbloqueado la situación, de ahí que Goiria tenga que esperar para dar a conocer oficialmente quién será su apuesta para el banquillo de Nueva Condomina. Sin embargo, todos los caminos de la dirección deportiva llevan al vasco Joseba Etxeberria, cuyo fichaje prácticamente está cerrado a la espera de que se alcance el acuerdo para la rescisión de Fran Fernández.

Tras conocerse su renovación de forma oficial, Asier Goiria explicaba en declaraciones a los medios del club que se siente "más ilusionado y con más fuerza que nunca". Aunque habla de lo duro que ha sido el no conseguir el objetivo del ascenso, recalca la importancia de saber levantarse.

Goiria también señaló que el análisis del curso anterior ha sido clave para identificar posibles errores y trabajar desde ya en corregirlos. “Tenemos las ideas claras y sabemos cómo hacerlo”, remarcó.