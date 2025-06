La nueva era del FC Cartagena empieza en paños menores

Los tiempos difíciles traen consigo decisiones complejas y pocos momentos han sido tan críticos como el que vive actualmente el Fútbol Club Cartagena. Deportivamente descendido, económicamente debilitado y socialmente muy tocado. Así se encuentra el club albinegro a dos meses de volver a competir, esta vez en Primera RFEF. Ese es el tiempo que tiene la directiva para conformar una plantilla nueva casi por completo, ya que es muy improbable que alguno de los actuales jugadores albinegros continúe la temporada que viene.

La campaña 2025-26, que viene con una nueva realidad para el FC Cartagena en Primera RFEF, ya ha comenzado a rodar para el conjunto cartagenero. No lo ha hecho sobre el terreno de juego, ya que la primera jornada de la competición está prevista para finales del mes de agosto, pero sí en lo que a gestión se refiere. Ya ha dejado claro Paco Belmonte, presidente de la entidad, que continuará al frente del club. También que existirá una nueva figura representativa, la del director general. Y que la plantilla que debe conformar peleará por el ascenso de categoría.

Esa plantilla no tendrá nada que ver con la que ha finalizado este curso el Cartagena. Preso de una política de austeridad y recortes acarreada por la mala situación económica del club, el equipo no posee una base sólida de jugadores con los que continuar trabajando. Tampoco un cuerpo técnico al que dar continuidad. El FC Cartagena que pisará por primera vez la joven Primera RFEF será un equipo irreconocible.

Despedida masiva

El 30 de junio está a la vuelta de la esquina. Una fecha marcada en el calendario de todos los clubes de fútbol, pues marca el cierre de la temporada a nivel administrativo y también el final de los contratos. Debido a la política de fichajes cortoplacista a la que se ha visto abocado el Cartagena, la mayoría de futbolistas terminan su vinculación con el club en dos semanas. Entre ellos, todos los cedidos del equipo, que este año marcaban el récord de LaLiga Hypermotion. Con doce futbolistas a préstamo, el Cartagena dice adiós a media plantilla que regresa a su club de origen y a otra media que no tiene nada firmado.

La portería queda desierta a la espera de nuevos nombres, dado que tanto Pablo Campos como Toni Fuidias estaban cedidos por el Levante y el Girona respectivamente. Después de muchos años con estabilidad bajo palos, la meta será un reto más para la comisión deportiva.

En la defensa únicamente existe un contrato en vigor, el de Pedro Alcalá, hasta 2026. No es seguro que el mazarronero continúe en el equipo tras el descenso y, a sus 36 años, podría tener ofertas para continuar en Segunda. Nikola Sipcic se desvinculará del Cartagena y también del Tenerife tras los dos descensos; Jorge More continuará en Osasuna; y Andrija Vukcevic regresará al FC Juárez mexicano. Kiko Olivas, Aguirregabiria, Delmás y Nacho Martínez acaban contrato. Este último ya ha descartado su renovación.

En el medio campo, dos actores podrían continuar. Guerrero tiene contrato y Ndiaye renovó automáticamente por partidos jugados. No se espera la renovación de Luis Muñoz y Andy, mientras que todos los cedidos se marchan: Clemente, Pepín y Daniel Luna. En la delantera, Alfredo Ortuño se presenta como otro dilema. Tiene contrato, pero no ha cumplido con las expectativas. El Jebari, Rafa Núñez, Gastón Valles y Escriche regresan a sus equipos, mientras que Álex Millán, propiedad del Cartagena hasta el día 30, cuenta con el interés de equipos en Segunda y no seguirá.

Podría completar -y todo así apunta- el FC Cartagena una renovación absoluta de su plantilla para comenzar una nueva era. Se verá en las operaciones la ambición del club y su capacidad económica real ante los evidentes problemas financieros actuales.