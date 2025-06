El Jimbee Cartagena cae en el primer partido de la final

El Jimbee Cartagena pierde el primer duelo ante el Barcelona (5-3). El conjunto cartagenero no tuvo su mejor tarde, no logrando tener el acierto que sí tuvieron en otros partidos, y se vieron superados por un Barça letal a las contras. Los catalanes noquearon a Jimbee en varias ocasiones, pero estos no se dieron por vencidos y pelearon hasta el final. Duda tiene mucho trabajo por delante para corregir los errores vistos en el Palau, para poder mantenerse con vida en la lucha por el título de liga.

El último baile de la temporada para Jimbee Cartagena y el FC Barcelona había llegado. La final por el título de liga daba comienzo, una final al mejor de 5, por lo que quien ganase 3 duelos se proclamaría campeón. El Barça quería ganar el que sería su octavo campeonato, mientras que el Jimbee Cartagena, que defendía título, quería sumar el segundo de su historia.

El primer partido en el Palau Blaugrana comenzó, y lo hizo con un ritmo frenético. Pablo Ramírez tuvo una primera ocasión, nada más comenzar, pero no acertó, y el Barça salió a la contra. Transición rápida del cuadro culé, comandada por Touré, que movió a la derecha para Martel, y este, de primeras, cambió a la izquierda para el remate de Adolfo y poner el primero del partido. El Barcelona se adelantaba en el inicio fulgurante del juego.

Jimbee Cartagena vio como los rivales aprovecharon una rápida contra para hacer daño, y fueron directos a buscar el empate. Duda siempre hablaba de que para ganar encuentros había que tener acierto, como el que sí tuvieron en el tercer partido frente a ElPozo. En este duelo, parecía que el olfato goleador no estaba de su parte. Cortés estuvo a punto de igualar la contienda, pero Martel lo evitó con la espalda. Mellado, después de una jugada de pizarra, estrelló el esférico en el travesaño. Mala suerte para el cuadro portuario en los primeros compases del partido.

El poco acierto que estaba teniendo Jimbee Cartagena, el Barcelona lo estaba aprovechando. Mathues Rodrigues consiguió hacer el segundo tanto. El ala catalán, con una gran finta, dejó atrás a Motta y definió delante de Chemi. El jugador del Barça remató al palo largo, que parecía que se marchaba fuera, pero cogió una curvatura perfecta para acabar metiéndose dentro del arco cartagenero.

Le estaba costando mucho a Jimbee Cartagena crear jugadas rápidas. Estaba sufriendo para poder atacar el arco de Didac. Tras el tiempo muerto de Duda, comenzó a tener posesiones más largas, y al borde del descanso encontró fortuna. A balón parado, Jimbee colgó un centro desde el córner, y Waltinho, en el segundo palo, empaó una volea perfecta. El remate del cartagenero fue a media altura, directo al palo más largo. Los de Duda recortaron distancias antes de marcharse a los vestuarios.

El Jimbee Cartagena consiguió salir de las cuerdas antes del final del primer tiempo; en el comienzo de los segundos 20 minutos, el Barcelona le volvió a arrinconar en la esquina. El cuadro culé puso el 3-1 con una jugada ensayada. Touré sacó en corto desde la banda, para que Martel mandase un pase raso potentísimo al segundo palo, donde Pito solo tuvo que meter la punta de la bota para meter el balón dentro de la portería.

Las cosas empezaron mal para la entidad cartagenera, pero no mejoraron con el paso de los minutos. Mamadou Touré se encargó de aumentar la ventaja de los suyos, anotando un auténtico golazo. Nueva transición rápida de los culés, que Erick abre en profundidad para el francés. Touré, en línea de fondo, y ante la salida de Chemi, arrastró el esférico hacia fuera y la metió en el único hueco que le quedaba.

Jimbee Cartagena estaba sufriendo lo mismo que sufrió ElPozo Murcia en el tercer duelo. Sobre todo cuando el Barcelona firmó la manita. Martel filtró un balón para Antonio, que estaba de espaldas a Chemi. El catalán decidió rematar con la parte externa de la bota, para que el cuero saliese hacia arriba y se colase por la escuadra. Los de Toni Pérez pusieron el 5-1 en el luminoso.

Duda puso el juego de cinco a falta de 12 minutos para el final, y Motta respondió con creces. Cazó un balón muerto en el área, y después batió desde el lateral, y recortó distancias para los suyos.

Jimbee no pudo seguir ampliando su marca, y el Barcelona se llevó el primer punto de la final. Los cartageneros tienen que mejorar de cara al duelo del próximo jueves, para llegar a Cartagena vivos en la lucha por el título.