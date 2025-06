Izan Almansa fue sancionado por un mes por consumo de cannabis

El murciano Izan Almansa, quien opta a entrar en la NBA a través del próximo draft, fue sancionado por un mes por la Agencia Estatal Antidopaje de Australia por dar positivo por cannabis en un control al que fue sometido el pasado 1 de diciembre de 2024, cuando jugaba en los Perth Wildcats. Según la misma, fue castigado en un principio con tres meses de suspensión, pero la misma se redujo a uno al demostrar el pívot de la selección española al cumplir varios requisitos.

La noticia ha saltado a poco más de una semana para que se celebre el draft de la NBA, donde la previsión es que Almansa, que debutó este año con la selección nacional absoluta, sea elegido en segunda ronda. Sin embargo, debido a la concienciación que existe en la liga profesional estadounidense con los casos de consumo de sustancias estupefacientes, esta circunstancia podría dejarle fuera de las elecciones y tener que buscar otro destino para la próxima temporada. En concreto, según el Código Mundial Antidopaje, Almansa no pudo participar e ninguna competición entre el 7 de abril y el 6 de mayo de 2025.

El murciano Izan Almansa captura un rebote en el España-Eslovaquia / Víctor Nevado/FEB

Almansa se encuentra desde hace semanas en Estados Unidos participando en entrenamientos privados de varias franquicias, donde los jugadores son examinados para luego decidir si son elegidos en la ceremonia que se celebrará el próximo día 26.

Resolución de la Agencia Estatal Antidopaje de Australia

"Sport Integrity Australia reconoce que Basketball Australia ha impuesto un período de inelegibilidad de un (1) mes al atleta Izan Almansa por la presencia de una sustancia prohibida.

El Sr. Almansa arrojó un resultado analítico adverso en una prueba de control de dopaje en competición el 1 de diciembre de 2024.

La muestra del Sr. Almansa fue analizada en el Laboratorio Australiano de Pruebas de Drogas Deportivas, parte del Instituto Nacional de Medición, y se detectó la presencia de ácido 11-nor-delta-9-tetrahidrocannabinol-9-carboxílico (metabolito del tetrahidrocannabinol (THC)).

La sustancia THC está incluida en la Clase S8 (Cannabinoides) del Código Mundial Antidopaje – Estándar Internacional – Lista de Prohibiciones 2024 (Lista de Prohibiciones 2024). El THC está prohibido únicamente en competición y es una sustancia específica. También está clasificado como «Sustancia de Abuso» en la Lista de Prohibiciones 2024.

Según el Artículo 10.2.4.1 de la Política Nacional Antidopaje de Australia 2021 (ANADP), si el atleta puede demostrar que cualquier ingestión o uso de la sustancia ocurrió fuera de competencia y no estuvo relacionado con el rendimiento deportivo, entonces el período de inelegibilidad será de tres (3) meses.

Además, el período de inelegibilidad del atleta calculado según el Artículo 10.2.4.1 del ANADP puede reducirse a un (1) mes si el atleta completa satisfactoriamente un programa de tratamiento de abuso de sustancias aprobado por SIA.

En el caso del Sr. Almansa, se cumplieron todos los requisitos para una reducción del período de inelegibilidad según el artículo 10.2.4.1 de la ANADP.

Basketball Australia impuso un período de inelegibilidad de un mes al Sr. Almansa a partir del 7 de abril de 2025.

El Sr. Almansa no pudo participar en ningún deporte que hubiera adoptado una política antidopaje conforme con el Código Mundial Antidopaje entre el 7 de abril de 2025 y el 6 de mayo de 2025. Tampoco se le permitió competir en una liga profesional no signataria ni en un evento organizado por una organización de eventos a nivel internacional o nacional no signataria".