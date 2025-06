García y Sanabria ganan el Queen&King Of The Court

El Cross Playa Paraíso no solo fue una carrera organizada por la Agrupación de los Discípulos de Emaús, de la Cofradía del Resucitado, y el CD La Manga que coronó como campeones a Carlos Gallego ‘El Rata’y Eva Sánchez. Paralelamente se disputó el Torneo de Voley Playa Queen&King Of The Court, que se celebró en las instalaciones del Club Deportivo La Manga. Se disputó en categoría mixta, imponiéndose la pareja formada por Blanca García y Tomás Sanabria, siendo segundos Nuria Fernández y Salvador Pelegrín, completando el podio de honor Daniela Pedreño y Gonzalo Azorín. El equipo de voley playa del Club Deportivo La Manga continúa con su preparación para seguir trayendo títulos a la Región de Murcia. La próxima cita será el Campeonato de España.