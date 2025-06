Los precedentes del ‘clásico moderno’ dan esperanzas al Jimbee Cartagena

Vuelven a verse las caras FC Barcelona y Jimbee Cartagena con título de por medio. Mañana martes, a las 18:45 en el Palau Blaugrana, arranca la final por el título de liga con el primero de los encuentros. Es al mejor de cinco, por lo que el primero que llegue a tres triunfos cantará el alirón. Los dos primeros encuentros se juegan en Barcelona; el tercero se jugará en Cartagena; el cuarto, si es necesario, también se disputará en la ciudad trimilenaria y el hipotético quinto choque volvería a la ciudad condal.

ElPozo Murcia y Movistar Inter disputan el clásico de este deporte, pero desde hace unos años ha emergido un nuevo choque que ha ido cogiendo cada vez más interés en el fútbol sala nacional. El ‘clásico moderno’ entre Jimbee Cartagena y Barça nos ha regalado duelos apasionantes en los últimos años y ahora, ya con esta eliminatoria por el título, se ha consagrado como una de las mejores rivalidades de los últimos años dentro del panorama nacional.

Más victorias para el Barça

Desde el año 2016, cuando el nuevo proyecto de fútbol sala de Cartagena que echó a andar en el año 2013 y el Barça se encontraron por primera vez en la Primera División, ambos equipos se han visto las caras en 24 ocasiones en menos de nueve años. Una media aproximada de tres partidos por curso. El balance general da ventaja al cuadro azulgrana, sobre todo porque en esos primeros años, antes de que Jimbee asumiera el control del club, el cuadro cartagenero no peleaba de tú a tú contra los mejores, como ocurre en las últimas temporadas. El Barça ha ganado en 13 ocasiones, el Jimbee Cartagena ha vencido en siete, mientras que cuatro partidos terminaron en tablas. Es cierto que en 40 minutos hubo más choques que acabaron en empate, pero en las prórrogas hubo goles que desequilibraron esa balanza.

Igualdad en las ‘Copas’

En los torneos a partido único el resultado hasta el momento es de igualdad. Se han disputado cuatro choques, tres en la Supercopa de España con dominio del cuadro portuario (Barcelona 3-1 Jimbee Cartagena, Jimbee Cartagena 2-1 Barcelona y Jimbee Cartagena 4-3 Barcelona), mientras que la única vez que se vieron en la Copa del Rey venció el cuadro catalán por 3-4 al conjunto rojiblanco.

En los play off del año pasado, Jimbee Cartagena y FC Barcelona nos regalaron dos partidos espectaculares y con el mismo final feliz, ambos para los de Duda. El cuadro cartagenero asaltó el Palau, venciendo por 2-3 en el primero de los choques y, en el Palacio de los Deportes de Cartagena, con un tanto de Tomaz ya en la prórroga, venció por 2-1 al cuadro culé. Ese triunfo le permitía jugar una final que terminaría ganando. El objetivo ahora es repetir éxito y revalidar el título.

Duda resta presión: «El Barça es favorito» Tras la clasificación ante ElPozo Murcia Costa Cálida, el técnico del Jimbee Cartagena Eduardo Sao Thiago ‘Duda’, fue preguntado por el rival de la final y fue muy contundente: «Era y es el favorito. Si revisáis la hemeroteca, veréis que antes de empezar el play off, todos daban como el rival a batir al Barça. Es el equipo más fuerte de la liga, la plantilla más poderosa y han llegado a la final». Duda, eso sí, confía en su equipo: «Nosotros, por el otro lado, hemos conseguido llegar y lo vamos a intentar. Lo vamos a luchar. Si estamos aquí es para luchar por el título», aclaraba el técnico brasileño del cuadro cartagenero.

Aunque los dos últimos enfrentamientos en liga se resolvieron con triunfo blaugrana, el último precedente de enjundia fue sin duda en las semifinales de la Supercopa de España. El pasado mes de enero se vieron las caras en el Palacio de los Deportes de Cartagena y el cuadro dirigido por Duda tumbó al conjunto catalán por 4-3, en un encuentro apasionante en el que el cuadro cartagenero se puso ganando 1-0, el Barça se puso 1-2 y 2-3 y finalmente el Jimbee Cartagena venció por 4-3.

En definitiva, nos espera una final apasionante, con pronóstico incierto, ya que el Barça tumbó al Palma sin el factor campo a favor, al igual que el Jimbee hizo con Movistar Inter en cuartos de final. El cuadro azulgrana finalizó tercero en liga, mientras que el club presidido por Miguel Ángel Jiménez Bosque terminó quinto. Igualdad, falta de regularidad en liga regular y un estado de forma espectacular en el play off invitan a pensar que se va a vivir una final con alternativas y con momentos para ambos. Los detalles marcarán las diferencias, porque los precedentes ya nos dicen que este clásico moderno ya ha tenido de todo.

Reconstrucción tras las bajas

El Jimbee Cartagena, tras proclamarse campeón de liga, sufrió las bajas de tres pilares como eran Bebe, Lucao y Javi Mínguez. Tres jugadores que fueron importantes en la consecución del éxito del curso pasado y que se marcharon al Movistar Inter. El reto de Miguel Ángel Jiménez Bosque en la dirección del club y de Duda, como máximo responsable de la parcela deportiva, era enorme, ya que no es fácil mantenerse en la élite y menos si pierdes pilares importantes.

El Jimbee Cartagena se movió bien y se ha mantenido con los mejores. La empresa no era sencilla y es cierto que los fichajes no han funcionado como hubieran soñado desde el club, pero al final todos han aportado. Mouhoudine, que todo hace indicar que se marchará tras este año, no ha rendido lo esperado, pero ante ElPozo fue el que abrió el marcador con un gol importante. Osamanmusa necesitó de varios meses de adaptación, mientras que Linhares, tras la dura operación de rodilla en el ligamento cruzado a la que fue sometido, este año ha sido de adaptación al grupo y de ir poco a poco.

El que ha sido un enorme fichaje es Cortés, el ala almeriense de 29 años que llegaba desde Manzanares; se ha destapado esta temporada y en especial en este play off liguero. Goles y asistencias claves que han ayudado al cuadro cartagenero a disputar una nueva final liguera. Otra buena noticia fue el retorno de cesión de Gon Castejón; sobre todo fue importante en la primera vuelta. Su verticalidad y su velocidad han sido un plus para un equipo que no comenzó la temporada de la mejor posible y su aportación fue más que necesaria.