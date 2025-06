"No es insano correr 100 kilómetros, sí lo es quedarse en el bar tomando un whisky"

¿Desde cuándo estás vinculado al deporte?

Empecé a jugar al fútbol con ocho o nueve años y llegué a Tercera con el Pinatar, pero a los 27 o 28 años lo dejé. Luego jugué un par de años en Balsicas, pero ya por afición. Dejé entonces de hacer deporte y en 2015, con la carrera de obstáculos que se hace en mi pueblo, me piqué un poco y me enganché a correr para en 2017 meterme en el ultrafondo.

¿De qué jugabas al fútbol?

De lateral izquierdo e interior izquierdo. Correr por la banda era lo mío.

En esos años había dinero en el fútbol.

Sí, de hecho yo dejé de jugar porque entró un empresario con dinero. Entonces llevaba unos ocho años jugando en Preferente y Tercera con el primer equipo, pero empezó a traer a gente de fuera y los del pueblo no valíamos. Después, unos dos o tres años después de dejarlo, estuve en el Balsicas por mono. Comparado con los demás, era el que menos ganaba porque era del pueblo. Lo dejé y entrené a chavales de doce años. Pero sí es cierto que en ese momento, entre el fútbol y mi trabajo se vivía bien.

¿Y dejaste de hacer deporte radicalmente cuando abandonaste el fútbol?

Prácticamente. Solo jugaba alguna pachanga con los amigos al fútbol 7, pero cogí bastante peso para como solía estar yo. Me dio rabia que con lo que yo corría me encontrara tan mal y fue por eso por lo que empecé a correr, porque no me encontraba bien físicamente. Al final soy muy competitivo y cuando vi que la gente corría, me piqué. Además, como me vi que iba mejorando con poco que hacía, en enganche. Yo no soy profesional de esto, pero me lo tomo como si lo fuera.

Pero entrenar ultrafondo requiere de muchas horas. ¿Cómo lo haces?

Intento optimizar el tiempo y hago cosas que no debería hacer, como saltarme un poco el calentamiento y los estiramientos. Al final, es cuestión de echarle horas a lo largo de la semana, no un día solo, y casi todos hago una o dos horas. Los fines de semana, que tengo más tiempo, le suelo meter más. Lo más complicado son las preparaciones, porque no debes saltarte ningún entrenamiento y seguir la pauta que llevas. Si te saltas alguno, te descuadra, hay que tener continuidad.

Tienes que ser muy constante en tu vida diaria para hacer esos entrenamientos.

En esto de correr sí que soy constante, pero en los últimos dos años también he aprendido a pararme cuando termino un objetivo porque es bueno para la cabeza. También descanso las rodillas y los ligamentos, aunque no tengo muchos problemas, los típicos de una persona que corre tanto tiempo. Suelo parar dos semanas para la cabeza y entonces empiezo la preparación del nuevo objetivo.

¿Pero es sano hacer carreras de cien kilómetros?

Sí que es sano. Me hacen esa pregunta muchas veces y yo siempre respondo lo mismo, que más insano es quedarse en el bar tomando un whisky. Es lo típico que me comentan los amigos, que lo que yo hago tiene que ser insano y a lo mejor el que me lo dice lo hace con un cubata en las manos o un cigarro en la boca. Como todo, el deporte de alta competición tiene sus pequeños contras, como el desgaste muscular, pero tienes que saber hacerlo bien y llevar tus controles. Yo me hago todos los años pruebas de esfuerzo, análisis médicos para ir con la selección, y nos hacen a todos varias pruebas por si estás falto de defensas o te pasas entrenando, pero esto último es algo que nunca me ha pasado.

¿Y con este ritmo de vida tienes tiempo para tomarte una cerveza con los amigos?

Sí, es una prioridad para mí y es una de las cosas que mejor compagino, porque si dejas de lado a los amigos o a la familia, no vale nada. Esto lo hacemos para nosotros, pero si vas a estar aislado, no merece la pena hacerlo. Necesitas, sobre todo, desconectar la cabeza. Cuando estoy preparando una prueba me cuido, por supuesto, pero consumo tanta energía, que tomarme una o dos cervezas con los amigos me viene bien para recuperarme.

Menuda actuación te marcaste en los 101 de Ronda.

Pues sí, hice el récord de la prueba. El día fue muy bueno en un sitio donde suele hace mucha calor. Tiré fuerte desde el principio y aguanté hasta el final. Si hubiera conocido el recorrido antes, hubiera bajado más aún el tiempo. Aunque tiré fuerte, no me atreví a ir más rápido por si lo pagaba. Hacia arriba sufrí, pero es de las carreras que mejor he terminado con diferencia. Al día siguiente habría podido entrenar sin problema, pero no lo hice para descansar.

Una persona que no te conocía y te vio salir como una bala, me dijo que creyó que estabas loco, que no ibas a aguantar.

En muchos videos sale la gente diciendo eso. Si no te conocen o conocen cómo corro, lógicamente yo hubiera pensado lo mismo cuando ves a un tío corriendo por debajo de cuatro minutos el kilómetro en los 100. Pero conozco mucha gente que salió como yo en esa carera, pero yo sabía que lo podía hacer porque ya lo había hecho antes. Llevo unas cuantas victorias en pruebas de este tipo, como la Transilicitana o en los 90K de Caravaca. Sé el ritmo al que tengo que salir, sobre todo en las carreras largas.

Debes conocerte muy bien, saber dónde estás tus límites.

Me conozco perfectamente y sé hasta dónde puedo llegar. Cuando estoy bien suelo salir así, a un ritmo alto, sin fijarme en los demás. Eso es lo que hice en Ronda, me marqué el ritmo y me fui controlando más por las sensaciones que tenía que por el pulso. Si voy cómodo y bien, tiro para adelante y a lo que salga. Si luego viene uno que corre más que tú, cuando llegas a meta se le da la mano y lo felicitas.

¿Pero llevas pulsómetro?

Llevo un poco de referencia con un pulsómetro y un reloj, pero en esta carrera, como no conocía el recorrido, iba más pendiente de mirar el mapa y de ver el desnivel de cada momento para poder controlarme.

¿Y por qué se te dan tan bien las distancias largas?

No podría decir que soy un corredor diésel. No sé, me controlo bien a ritmos medios y altos, que es lo que hace falta para este tipo de carreras. Las distancias cortas no se me dan mal tampoco pese a que no las tengo muy trabajadas. Pero a ritmos medios y altos me controlo muy bien. Sé en cada momento el ritmo que tengo que llevar, nada más.

¿Ahora tienes entrenador?

Sí, el último año he cogido un entrenador de la selección española de ultrafondo. Siempre he entrenado solo, pero el último año pensé en dar un cambio para tener una obligación a la hora de entrenar. Me lo he planificado para conseguir un plus. El último año me he planificado con él y me está yendo bastante bien. Antes no tenía entrenador, he sido entrenador de fútbol y con la experiencia que tenía sabía qué tenía que hacer. Ahora es muy parecido a lo que hacía yo antes, pero con un par de retoques.

¿Y tienes nutricionista?

No, no tengo nutricionista. Intento cuidarme un poco más la alimentación cuando paro porque dejo de consumir mucha energía y puedo coger peso. Pero no me cuido especialmente metiéndole energía al cuerpo. En una maratón, por ejemplo, hay que llegar lo más fino posible, pero en lo que yo hago se consume mucha energía entrenando y el día de carrera. Por eso hay que llegar fuerte, pero no hay que llegar fino del todo porque luego puede faltar energía. No me suelo cuidar nada, excepto en las carreras que llevo mis geles y cuatro cosas más que he descubierto con los años que me van bien.

¿Qué prefieres, asfalto o trail?

Para entrenar es más cómodo la montaña, pero me gusta mucho la competición en asfalto, estar pendiente del reloj, se hace muy ameno. Y el trail me gusta más para soltarme y correr por diferentes sitios. Las carreras de trail suelen pasar por pueblos, son otro tipo de competiciones, donde que vas más pendiente del terreno que del reloj y los rivales. Las dos cosas me gustan, pero para competir prefiero el ultrafondo de asfalto.

¿Qué retos tienes próximamente?

Ahora acaba de salir la lista de la preselección para el Mundial de 24 horas, que será el 19 de octubre en Francia, y estoy entre los citados. Hace dos años hice cuarto y récord de España, e intentaré quedar en un buen lugar, aunque el nivel ha subido y va a estar difícil. No tengo claro si haré otras pruebas hasta entonces, serán en función de la planificación porque la Federación Española no nos deja competir en grandes carreras salvo si son de preparación. Si haces una carrera de seis horas, tampoco puedes hacerla a tope. Hay que pedir permiso y a lo mejor me apunto a alguna para distraer la cabeza.

¿Ahora ha dejado de costarte dinero correr?

No me cuesta tanto como antes, pero sí que aún me cuesta. Tengo varios apoyos y el dinero que pillo en alguna carrera. Pero, por ejemplo, en Ronda corrí con unas zapatillas de asfalto que cuestan 300 euros, las machaqué y están que casi no sirven ni para entrenar. Si consigues resultados te compensa un poco, porque recibes alguna ayuda de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de San Pedro y algunas de carreras, pero a la larga te cuesta dinero, aunque eso sí, cada vez menos.