La ilusión por el fútbol vuelve a estar latente en San Javier

El San Javier Mar Menor se proclamó campeón de la Primera Autonómica tras ganar al Beniel la eliminatoria entre los campeones de grupo. El cuadro costero había conseguido ya el ascenso a Preferente Autonómica al vencer en su grupo, pero el hace ocho días, tras superar al Beniel en el total por 5-3 (2-1 en el Pitín y 2-3 como visitante), fue ‘premiado’ la posibilidad de disputar a finales del mes de junio la Supercopa Territorial que otorga una plaza para la fase previa de la Copa del Rey.

Los aficionados al fútbol en San Javier lo han pasado muy mal. Un capricho de Daniel Núñez convertido en una desastrosa decisión económica-deportiva se llevó por delante al Mar Menor. El dirigente del ya extinto cuadro costero pensó que su proyecto en San Javier no tenía más recorrido en el verano del año 2023 y decidió unirse a Morris Pagniello, una persona con unos precedentes discutibles, para llevarse el equipo a Cartagena y unirlo al Racing Group, en el que había varios equipos más, incluido el también desaparecido Racing Murcia. Una decisión que ya nació muerta en la ciudad portuaria y que confirmó la defunción doce meses después con el descenso y desaparición de ese nuevo Racing Cartagena Mar Menor. Una temporada duró esa desastrosa idea.

Este era el segundo golpe que se llevaba la afición del Mar Menor en menos de 20 años. En el verano del 2007 se ponía punto y final al AD Mar Menor que presidía Paco Villaescusa. Trece temporadas dirigiendo un equipo que consiguió disputar diez liguillas de ascenso en once temporadas y estuvo durante dos campañas en la Segunda B a finales de los años 90. Un equipo muy recordado en San Javier y que tenía un gran apoyo social. Ese año se echó el cierre a un proyecto que no tuvo más sustento económico ni de aquella directiva ni del Ayuntamiento. Nacía de esa manera el Mar Menor CF, que supo absorber la esencia de su predecesor, que fue creciendo con el paso de los años y que alternó la Segunda B y la nueva Segunda Federación hasta que Daniel Núñez decidió cargárselo.

Todo eso es historia y el nuevo San Javier Mar Menor CF ha ascendido a la Preferente Autonómica. En dos temporadas, dos ascensos y ahora se mira al futuro con ilusión.

Llega para quedarse

En el verano de 2023, cinco aficionados del Mar Menor que se habían quedado huérfanos decidieron moverse para que el fútbol no muriera en San Javier. Hicieron las cosas bien y el fútbol se lo está devolviendo en forma de ascensos. Pablo Bastida Vallejos (Murcia, 23 de mayo de 1982) es el presidente de la entidad y nos cuenta cómo arrancó el proyecto de este club que tenía como objetivo que la ciudad no se quedara huérfana de fútbol: «Además del primer equipo se llevaron las bases y vimos que se había creado la Escuela de Fútbol. Hablamos con ellos y no tenían intención de sacar un equipo senior, por lo que nos pusimos manos a la obra. No tuvimos mucho tiempo porque empezaba la liga en Segunda Autonómica, pero con un equipo con jugadores de San Javier y de la zona arrancamos con mucha ilusión», confirma Bastida.

El máximo dirigente del San Javier, que antes de esta aventura no había llevado ningún club del fútbol, nos cuenta todo el trabajo que tiene el día a día en el equipo: «No tenía experiencia y me ha tocado aprender. Al final no sabes todo lo que conlleva un club. Hemos hablado con los empresarios de la zona, que han decidido ayudar. Al principio hablamos con el Ayuntamiento, que nos validó la creación del equipo y que pudiéramos echar a andar. Ahora hemos conseguido dos ascensos, hemos metido en algunos encuentros más de 700 personas y se han creado dos peñas de gente muy joven que sufre y disfruta con el San Javier, y eso es lo más importante», cuenta orgulloso el presidente.

Bastida, quien reconoce que desde que tenía cinco años ha ido al Pitín a ver su equipo, al principio de la mano de su abuelo, está muy feliz por haber conseguido un doble ascenso, pero no se conforma y con humildad mira al fútbol nacional.

Sobre un posible cambio o no de nombre, el presidente de la entidad lo tiene claro: «Es un asunto que trataremos y que es una posibilidad. El equipo se llama San Javier Mar Menor, porque también en los años 20 y 40 del siglo pasado el club que representaba a la localidad era el San Javier e hizo grandes cosas, y queríamos con este nombre homenajear a aquel club y también, por supuesto, a los Mar Menor más recientes».

Una plantilla de nivel

Un ascenso a Preferente Autonómica se consigue gracias al gran trabajo de todos. De la directiva, del cuerpo técnico, comandado por Guille Gómez, y de una plantilla de mucho nivel. Jugadores como David Valdeolivas, que aportó hasta el mercado invernal que se marchó al Lorca Deportiva; Chemita, extremo con experiencia en la Minera y en El Palmar; Ismael, que llegaba desde el Balsicas de Tercera Federación; Edu Méndez, lateral izquierdo que ha realizado una temporada sobresaliente; al igual que el central José Antonio o Adri, el guardameta.

El encargado de los goles este curso era Fran Hornero y cumplió con creces. El delantero cartagenero, que llegaba desde la Minera, aportó 15 goles y 8 asistencias, marcando la diferencia en la categoría.

El objetivo de Pablo Bastida, de toda la directiva y de toda la localidad es que vuelva el San Javier Mar Menor al fútbol nacional. Ya solo queda un escalón. Lo cierto es que la ilusión ya ha vuelto y eso es lo más importante.