Duda: “Ahora tenemos el reto más complicado que es ganarle al favorito”

Duda compareció ante los medios de comunicación en la previa de la final. En su primera intervención quiso acordarse de su afición: “Primeramente, volver a agradecer a nuestra gente, que nos ha traído volando hasta aquí. Hemos conseguido llegar a esta final de liga, estamos muy felices, pero no termina aquí”.

Tras acordarse de la afición, que estará presente en el Palau Blaugrana, el técnico melonero ha vuelto a repetir lo que ya dijo tras eliminar a ElPozo Murcia, y es que el Barça es el gran favorito a todo: “Ahora tenemos el reto más complicado, que es ganar al favorito a todos los títulos en España, que de momento no ha logrado un título. Y yo lo dije antes de los play-off. Entonces, es un reto bonito y difícil y nosotros ya hemos demostrado que somos capaces, pero va a hacer falta realmente hacer las cosas muy bien, ser incluso más regulares y dar un pasito más adelante para poder conseguir el objetivo de ganar la liga”, recalcó el técnico.

Duda, en el primer partido disputado en Torrejón de Ardoz. | RAFA APARICIO/MOVISTAR INTER / RAFA APARICIO/MOVISTAR INTER

El Jimbee Cartagena ya ha ganado la Supercopa, llegó a la Final Four de la Champions y ha vuelto a una final de liga, por lo que el curso está siendo bueno, pero el técnico no quiere pensar en el pasado: “No, ese pensamiento no ayuda a nada. Pensar que la temporada ya ha sido buena no ayuda en nada. No es el momento de hacer balance; la valoración de la temporada, cuando termine. Ahora mismo en lo que hay que enfocarse es en cómo ganar al Barça, en cómo ganar el primer partido, en cómo hacerles daño, en cómo defender mejor, en cómo atacar mejor y en cómo hacer bien las cosas dentro del juego para poder tener alguna opción de ganar”, aclaró Duda.

Ante un equipo del nivel de su rival, está claro que hay que mostrar la mejor versión para poder llevarse la liga. “La excelencia hay que buscarla para poder estar lo más cerca posible y en una final con el Barça a cinco partidos tienes que ser muy competente”, afirmó el entrenador.

Un día menos de descanso

El técnico de Florianópolis puso énfasis en que el derbi ante ElPozo se jugó el sábado, mientras que la otra semifinal, el viernes: “Nosotros hemos tenido un día menos de descanso y también un día menos para entrenar. La cuestión física va a ser muy importante porque son muy pocos días de recuperación. Ya no es solo que vaya a jugar un partido en tres días, es el nivel de partido que juegas cada tres días. Jugamos una semifinal, un partido eliminatorio, tres días antes otro. Ahora jugaremos contra el Barça el martes, pero hay otro partido el jueves. La parte física es muy importante, pero la mental también, ya que es importante conseguir suplir la necesidad física con una gran fortaleza mental y con un espíritu de equipo. En ese aspecto, ahora mismo estamos muy bien”, confirmó el preparador hispano-brasileño.

Duda, atendiendo a los medios de comunicación en el Media Day previo de la Copa de España en Murcia / Iván Urquízar

En relación al físico, ha confirmado que todos sus jugadores están disponibles: “Pues vamos todos para Barcelona. Ya veremos quién juega, ya veremos cómo lo hacemos, quién puede estar y quién no puede estar. Pero de camino a Barcelona, vamos todos”, confirmó el técnico del cuadro portuario.

Y pese a los elogios al rival, Duda confirma, por si hubiera alguna duda, que confía plenamente en que se puede conseguir la liga: “Pues claro, si no confiara, no estaría aquí. El presidente me hubiera echado hace tiempo”, finalizó el técnico con una sonrisa la rueda de prensa previa a la final.