Alberto González, el central del Real Murcia que no para de sumar

Cuando Alberto González aterrizó en el Real Murcia en verano de 2021, posiblemente ni él mismo pensó que acababa de firmar un contrato que bien podría haber sido una capitulación matrimonial. Y es que, cuatro años después, ningún aficionado murcianista concibe la línea defensiva sin la presencia del asturiano. En un vestuario donde asentarse es prácticamente un imposible, el zaguero de 32 años afrontará este próximo curso su quinta temporada como grana.

Porque Alberto González, después de una campaña en la que una vez más se ha convertido en una pieza imprescindible del once, no va a tener ni que esperar para confirmar si renueva o no, como ha ocurrido los últimos veranos. En esta ocasión, el asturiano ya tiene asegurada su plaza para la temporada 25-26. Lo ha logrado después de cumplir la cláusula por objetivos incluida en su contrato.

A la espera de ver qué fichajes va incorporando Goiria para el centro de la defensa, posiblemente haya quien en pretemporada vuelva a colocar a Alberto González en un segundo plano. Aunque cada vez será menos. Porque ya son varias las campañas en las que muchos han relegado al asturiano al banquillo en verano para, apenas iniciada la competición oficial, reconocer que es la mejor pieza de la zaga murcianista. Incluso todos los entrenadores que ha tenido -Mario Simón, Munúa, Alfaro y Fran Fernández- han acabado convirtiéndole en el eje central de la zaga.

Lo demuestran sus números. Tras cuatro temporadas como grana, ya ha vestido en 142 partidos la elástica del Real Murcia, acechando a jugadores como Kike García (158), Ivan Alonso (162) o Ricardo Carrero (165).

Desde Segunda RFEF

Aterrizó Alberto González en el peor momento deportivo del Real Murcia. Los granas afrontaban en la temporada 21-22 su condena en Segunda RFEF con la obligación de salir de la forma más rápida posible de ese pozo de la cuarta categoría. Reclutó Manolo Molina al asturiano para una plantilla dirigida por Mario Simón. El historial del central en Segunda B reforzaba su contratación y no dejaba dudas sobre su valía. Pero sin ser un nombre reconocido para la afición, le tocó ganarse el puesto. Y sus 2.840 minutos en la liga regular no pudieron ser mejor carta de presentación con vistas a un play off en el que completó los dos partidos que llevarían al Real Murcia a Primera RFEF.

Muchos le mandaron al banquillo en aquella pretemporada. Pocos le veían como el central titular en la vuelta a la tercera categoría, pero no solo calló bocas, es que ha ido a más en cada curso en Primera RFEF, de hecho en la temporada que acaba de terminar, ha jugado más que nunca como grana.

Su año con más minutos

Con Fran Fernández en el banquillo, Alberto González ha sido fijo de principio a fin. El asturiano es el único en la defensa que no ha sufrido vaivenes. Le costó mucho a Saveljich, nunca ha rendido Kadete y David Vicente tuvo que pelear mucho para adueñarse de la banda derecha. Todo lo contrario que el gijonés. Solo se ha perdido dos partidos este curso, y ambos por sanción. Llama la atención que ha completado los 90 minutos en las 36 jornadas restantes, sumando hasta 3.240 minutos, su campaña de mayor protagonismo. A esa cifra hay que añadir los 180 minutos del play off.

Junto a Saveljich, al que le costó y mucho alcanzar un buen nivel, Alberto González ha sido además el líder de la defensa menos goleada de la liga regular en el Grupo II de Primera RFEF. Solo 31 goles recibieron los granas, gracias también a la gran temporada del meta Gazzaniga. El único lunar para el central asturiano ha sido el adiós al sueño de alcanzar el fútbol profesional. Al jugador que vivió en su primer año el salto a Primera RFEF se le resiste alcanzar la Segunda División. Ni este curso ya acabado, en el que los murcianistas alcanzaban por primera vez el play off desde la creación de la nueva categoría, ha sido posible. El Nástic les dejaba sin sitio en la gran final por el ascenso.

Renovado por objetivos

Pese a esa decepción, sumando y sumando, Alberto González se ha ganado la renovación una vez más. En esta ocasión sin ni siquiera sentarse a negociar. Cumplidos los objetivos, su contrato se amplía hasta 2026. Vivirá así el asturiano su quinta temporada en el club, algo que es casi una misión imposible en el Real Murcia. De hecho, ahora mismo es el jugador más veterano, y si se confirma que Pedro León no sigue en la plantilla -acaba contrato y lo normal es que no le ofrezcan la renovación-, Alberto González pasará a ser el primer capitán.

Habrá que ver ahora los planes que tiene Asier Goiria para el centro de la defensa, porque además del asturiano, que tiene su sitio asegurado, también tienen contrato Esteban Sveljich y Andrés López, este último después de acabar su periodo de cesión en el Yeclano Deportivo. Por su parte, Antxón Jaso queda libre.