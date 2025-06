Ciudad de Murcia y Yeclano B dejan los deberes para La Constitución

Ciudad de Murcia y Yeclano Deportivo B empataron a cero en la ida del play off de ascenso a la Tercera Federación, dejando todo en el aire al partido de vuelta que se disputará en la ciudad del Altiplano.

La Constitución será testigo del ascenso de uno u otro equipo el próximo sábado, porque ninguno quiso arriesgar en exceso en estos primeros 90 minutos. Y ahí ya se sabrá qué equipo ascenderá de categoría. El miedo a perder superó por mucho las ganas de vencer de ambos equipos, pero aun así el partido dejó detalles interesantes.

El gran mérito del Ciudad de Murcia fue impedir que el Yeclano B mostrara su mejor versión, esa que se vio ante el Abarán y que provocó que les pasarán por encima. Por parte del filial, conscientes de lo que es capaz el conjunto murciano cuando tiene esa confianza, quiso salir al verde mandó

Ciudad de Murcia 0-0 Yeclano B / Israel Sánchez

El encuentro tuvo dos partes bien diferenciadas. Salió mejor el conjunto azulgrana, el filial que entendió mejor lo que pedía el partido, mientras que el cuadro rojinegro que ejercía de local se mostró tímido, se mostró fallón, sobre todo en la salida de balón, ya que no conseguía trenzar jugadas y prácticamente no inquietó al guardameta local en el primer tiempo. Es cierto que tampoco tuvo grandes ocasiones el conjunto de Yecla, a destacar un disparo de Navarro en el minuto 11, que salvó Héctor en dos tiempos, y también un chut lejano de Paco en el minuto 22, que también solventó con claridad el arquero rojinegro. Por parte del Ciudad de Murcia, lo más destacado del primer tiempo fueron las internadas por la banda izquierda de Pablo Medina, pero eran jugadas prácticamente individuales, buscando sorprender, pero fallando en el colectivo.

El Ciudad creció en el choque

En la segunda parte del partido cambió, ya que el Ciudad de Murcia dio un paso adelante. Se mostró más compacto, se quitó de encima la sensación por momentos de dominio del Yeclano Deportivo B y provocó que el filial, desde mitad del segundo tiempo, viera con muy buenos ojos el empate como resultado para la vuelta.

Ciudad de Murcia - Yeclano Deportivo B / Israel Sánchez

El Ciudad de Murcia se fue soltando, teniendo varios acercamientos de peligro, sobre todo con jugadas que partían desde el carril izquierdo. Eso sí, la ocasión más clara del partido, que la tuvo el Ciudad de Murcia, fue a balón parado. En un libre directo muy lejano que tiró Jorge, consiguió sorprender al portero visitante Gabriel, pero el esférico se estrelló en el palo. Este tanto, y los buenos cambios que hizo el técnico local, ya que no solo movió el banquillo, también cambió de sistema y de posición a varios jugadores, consiguiendo así desnortar por momentos a un filial que estaba teniendo un partido muy cómodo. Estos pocos minutos de dominio rojinegro, en el que el esférico estaba rondando la portería visitante, exacerbó a una afición fiel que no dejó de animar durante los 90 minutos y que llenó el José Barnés. Esa comunión no se pudo transformar en ningún gol y el marcador siguió sin moverse.

En los últimos minutos, ninguno de los equipos quiso arriesgar en exceso y prácticamente no hubo ocasiones. La sensación es que ambos estaban cómodos con el 0-0, con la sensación de que están vivos y de que se va a resolver todo en La Constitución. Yecla dictará sentencia.

Ficha técnica:

Ciudad de Murcia: Héctor, Jorge, Kahouan, Rubén Aroca, Adri Abellán, Felipe, Mini (Álvaro Almela, min. 71), Leo (David, min. 60), Paredes (Mendoza, min. 79), Pablo Medina (Bryam, min. 79) y Fran Aroca (Sergio Pedrosa, min. 60) .

Yeclano Deportivo B: Gabriel, Antonio, Miguel, Navarro, Germán (Ysael, min. 64), Paco, Barcelóo, Felipe, Laosa (Rojas, min. 90), Bola (Meneses, min. 64) e Ismael (Navalón, min. 81).

Árbitro. Martín García amonestó por parte local a Pablo Medina y por parte visitante a Germán y Navarro.

Campo. José Barnés.