Batacazo del fútbol regional en la temporada 2024-2025

La temporada 2024-2025 ha sido un descalabro para el fútbol regional. Prácticamente todos los equipos de la Región en este curso no han cumplido su principal objetivo y la próxima campaña no habrá ningún representante en el fútbol profesional. La mayor decepción, pudiendo usar sin miedo la palabra fracaso, ha sido el FC Cartagena, pero ni mucho menos es el mismo, ya que los no ascensos de los dos principales equipos de la ciudad de Murcia, junto al descenso del Yeclano Deportivo, han devaluado considerablemente nuestro fútbol en el panorama nacional.

Las razones de cada una de las decepciones que han provocado este batacazo son distintas y las vamos a analizar de manera pormenorizada, pero en ningún caso se puede decir que fuera una absoluta sorpresa que los equipos terminaran el curso sin lograr lo que se habían propuesto el verano pasado.

FC Cartagena: colista y récord de derrotas históricas

El descenso del Cartagena es el palo más duro que se ha llevado el fútbol regional esta temporada. El cuadro portuario, con su descenso, abandona el fútbol profesional tras cinco temporadas compitiendo con los mejores. Un descenso es habitual en el mundo del fútbol; cada año descienden cuatro desde la Segunda División, pero la campaña que ha perpetrado el conjunto albinegro es de todo menos común. El equipo prácticamente firmó su descenso al inicio de la segunda vuelta y ha hecho una segunda parte de campeonato catastrófica.

Las razones de este desastre son variadas, pero el nexo común es que en todos los ámbitos se ha hecho mal. La confección de la plantilla fue muy deficiente el pasado verano y se veía venir el desastre. Con un solo lateral derecho, que resultó ser un fiasco, la no llegada de un mediocentro que todo el mundo veía que era necesario, y la apuesta arriesgadísima en la zona de ataque con tres delanteros que dejaban más dudas que certezas, era complicado ser optimista. El equipo, con el ‘Pitu’ Abelardo, empezó mal y el técnico no supo hacerlo competitivo. Misma sensación que con Jandro Castro, que con ese triunfo en Santander en su primer encuentro provocó una falsa esperanza que se evaporó con el paso de las semanas.

Para la terrorífica segunda vuelta llegó Fernández Romo, que en sus dos primeras semanas en el cargo vio que con su dirección deportiva le desmontaban media plantilla y le firmaban jugadores sin ningún ritmo de competición. El técnico madrileño, con los mimbres que tuvo, fue incapaz de darle ese toque competitivo, salvo el último mes liguero con el equipo ya descendido matemáticamente.

El Cartagena es el equipo que más derrotas ha cosechado (31) en una liga de 42 jornadas. Nadie había perdido tantos partidos antes y estuvo cerca de ser el peor de la historia en puntuación. Una temporada absolutamente desastrosa, y todos estos datos dramáticos han pasado a un segundo plano por el desastre en lo institucional. La ruptura entre la directiva y la afición ha sido tan grande que los rumores sobre cambios en la dirección del club han llevado a una desafección total por parte de la masa social del club respecto al equipo.

El objetivo del club en esta campaña que arranca es intentar el ascenso desde Primera Federación, pero más importante es el objetivo de recuperar a una afición que ha perdido. El club perdió la única ventaja que te da descender con antelación, que es adelantarse a los rivales, porque se podía planificar una temporada con tiempo. El Cartagena fue el primero de los 40 equipos que iban a competir en la Primera Federación en saber que iba a estar en la categoría y parece que va a ser el último en planificar la campaña 2025-2026.

Real Murcia: una huida hacia adelante que terminó en drama

El Real Murcia seguirá un año más fuera del fútbol profesional. Será la duodécima temporada que arrancará fuera de los focos del fútbol nacional. El 0-1 sufrido en casa ante el Nástic el pasado sábado es de las derrotas más dolorosas de la historia reciente del club murcianista.

Fue traumática la eliminación por la ilusión que se había creado alrededor del conjunto grana las últimas semanas. La ola de murcianismo no se recordaba y lo que se vivió en Nueva Condomina, con el histórico recibimiento y con el récord de espectadores, quedará para la historia.

Futbolísticamente hablando, el no ascenso no sorprendió a nadie. La ilusión era total en todo el entorno, pero el equipo no había dado los argumentos necesarios para confiar. La mejor de la noticia del play off era mirar a los rivales y pensar que no eran tampoco muy fiables, por lo que por ahí se podía soñar. Se había evitado a los cocos de Ponferradina, Andorra e Ibiza, y se veía que el camino era menos tortuoso de lo previsto al no conseguir el ascenso directo.

El Real Murcia ha jugado muy mal al fútbol esta temporada. No es que no jugara bonito, que tampoco, es que no conseguía dominar los partidos, ser mejor que su rival y no depender de que el contrario no acertara con sus ocasiones para llevarse un partido que perfectamente podía haberse escapado. El equipo era fiable en el sentido de que sabía competir. Ese punto lo tenía, pero es el mínimo exigible. El cuadro dirigido por Fran Fernández conseguía que el rival también estuviera incomodo, pero es insuficiente a todas luces. El conjunto grana consiguió varios triunfos sin ser mejor que el rival o merecer claramente un peor resultado en este tramo final de liga previo a la fase de ascenso (Betis B, Villarreal B, Algeciras) que le permitieron finalizar al menos en segundo lugar y animar a una afición deseosa de salir del pozo del fútbol no profesional, pero consciente todo el mundo de que el equipo caminaba en el alambre.

La falta de fiabilidad no fue solo del banquillo, ya que la dirección deportiva o los jugadores que firmó la secretaria técnica, y que venían a ser diferenciales, no lo fueron. Los casos de Alcaina y Davo son los más llamativos y condicionaron parte de la planificación del equipo. Dos jugadores llamados a marcar diferencias y que tuvieron un papel discreto. Otros fichajes tampoco salieron como deberían (Boateng, Cadete, Kenneth Soler o incluso Juan Carlos Real). Flakus, que ha sido un acierto en todos los niveles, tiró del equipo y se convirtió en el líder inesperado de un proyecto que terminó en un rotundo fracaso.

Sí, se le puede llamar fracaso, decepción o ponerle la etiqueta que se le quiera poner, pero el objetivo del Real Murcia era ascender, no era jugar el play off, pese a que el contrato de Fran Fernández ya tuviera el premio de la renovación por lograr ese objetivo. El cuadro grana tenía de objetivo estar en la Segunda División y no lo consiguió. Como no hubo ningún bache gordo durante el año porque los resultados (que no el fútbol mostrado en esos partidos, salvo honrosas excepciones) iban tapando las carencias… Fue una huida hacia adelante que terminó en drama.

Yeclano Deportivo: muerte en la orilla

El fútbol es cruel en muchas ocasiones y con el Yeclano Deportivo lo fue esta temporada. El descenso del club azulgrana no se puede considerar de sorpresa en ningún caso, ya que la sensación es que el cuadro del Altiplano estaba haciendo historia, compitiendo en el tercer escalón del fútbol español con un presupuesto y unos refuerzos de categorías inferiores. El Yeclano era ‘David’, peleando cada jornada contra 19 ‘Goliats’. Y de nuevo estuvo muy cerca de poder ganar. El conjunto dirigido por Adrián Hernández hizo una primera vuelta notable, pero el equipo se cayó en la segunda. La plantilla tenía carencias, que en el mercado invernal no se consiguieron paliar. Las lesiones claves de algunos futbolistas condenaron a un equipo que defensivamente rozaba la perfección y que gran parte del curso era el equipo menos goleado, pero que la falta de calidad arriba le impedía sacar los partidos. Aun con todo eso, el Yeclano tuvo una oportunidad de oro para lograr la salvación, ya que si ganaba en casa al colista y descendido Intercity, conseguía la permanencia. Se puso por delante y a falta de cinco minutos para el final llegó el drama. El empate de los alicantinos descendía al club de La Consitución, y ya a la desesperada recibió un segundo tanto que le daba la puntilla. Tras diez meses de peleas, el Yeclano Deportivo se ahogaba en la orilla cuando ya veía la salvación. Con esta derrota, y la marcha del técnico Adrián Hernández, se cierra así una etapa gloriosa para un Yeclano Deportivo que ahora tiene el difícil reto de rearmarse con un nuevo proyecto en la siempre difícil y competitiva Segunda Federación.

UCAM Murcia: a un gol de la gloria

Estar en la cuarta categoría del fútbol español es un drama para el proyecto del UCAM Murcia. El cuadro universitario se quedó a un gol del ansiado ascenso al caer en la eliminatoria decisiva ante el Sabadell. Los azuldorados partían como grandes favoritos en el grupo IV de la Segunda Federación y cumplieron con ese cartel en la primera vuelta. Un equipo sólido y que sabía cuándo matar los partidos, iba consiguiendo victorias y llegó a colocarse líder con una ventaja amplia sobre sus perseguidores. El equipo entró en barrena al inicio del año 2025. No conseguía marcar goles ni ganar partidos y la ventaja se esfumó. La mala dinámica provocó que la directiva tomara la decisión de cambiar a Javi Motos por Germán Crespo, y se consiguió la reacción deseada. El equipo volvió a jugar de manera liberada y con Rubén del Campo llegaron los goles. El UCAM llegó bien al play off; superó con justicia al filial del Deportivo de la Coruña, pero naufragó en la Nova Creu Alta ante el Sabadell. Derrota por 2-1 (en la que el resultado fue la mejor noticia) y un insuficiente 0-0 en la vuelta dejó al cuadro murciano sin el ascenso. A un solo gol de la gloria se quedó y de nuevo le tocará intentarlo.

La Unión Atlético: tras el descalabro, a Málaga

La Unión Atlético es el ejemplo de lo que es fracasar en el fútbol regional. Se puede lograr o no un objetivo; en el caso del cuadro minero no lo consiguió, pero lo más duro es que un proyecto llegue a su fin. A falta de confirmación oficial por parte de la RFEF, la directiva del conjunto unionense ha decidido llevarse el club a Málaga, lo que supone el mayor drama para la institución. El equipo rozó el ascenso, lo llegó a tocar con la yema de los dedos; necesitaba solo un punto en las dos últimas jornadas para ascender de manera directa, pero perdió ante el Águilas y la Balompédica Linense. Posteriormente, en el play off no pudo plantarle cara al Torrent. El ascenso se esfumó cuando parecía hecho y lo peor es que la historia de La Unión Atlético parece que tiene los días contados, tras una campaña histórica donde la localidad unionense se volcó con su equipo, creando una comunión que desgraciadamente no se podrá alargar en el tiempo.

Águilas: ni ascenso ni play off

En Águilas se vivió otra temporada decepcionante. El conjunto costero tenía como único objetivo jugar la fase de ascenso a la Primera Federación y ni la jugó ni estuvo realmente cerca nunca de conseguirla. La ilusión se mantuvo hasta prácticamente la última jornada, pero la sensación es que al equipo no le daba para terminar entre los cinco mejores del grupo. La falta de gol que tuvo en la primera vuelta fue la condena del proyecto liderado por Fran Alcoy. El Águilas fue un equipo sólido, que concedía poco y muy equilibrado, es decir, todo lo que se le pide a una escuadra para poder terminar arriba, pero este deporte también va de hacer goles y eso le penalizó mucho al club presidido por Alfonso García. Con la llegada de Chris Martínez ese problema se solventó, pero el cuadro costero tenía que remontar en liga y tampoco era tan superior a sus rivales como para encadenar las victorias necesarias para llegar. No se cumplió el objetivo y la directiva ha dado un giro fichando a Adrián Hernández para la temporada 2025-2026. Se va a volver a intentar y es obligado confiar de nuevo en el Águilas.

Deportiva Minera: de mirar al play off de ascenso a la salvación (y gracias)

La temporada de la Deportiva Minera no es fácil de analizar y, siendo justos, no se puede considerar de fracaso ni de decepción desde fuera. Eso sí, en el seno del club rojillo, debido a la gran ambición que existe en el proyecto, sí que hubo decepción por una segunda vuelta discreta. Siendo recién ascendido, logrando la permanencia y con una Copa del Rey inolvidable, en la que se goleó al Tudelano por 0-5, se eliminó al Alavés, club de Primera División, y se disputó el histórico encuentro ante el Real Madrid, la nota de la temporada siempre debe ser de aprobado. La directiva se marcó el objetivo de jugar el play off tras una fuerte inversión en el mercado invernal con hasta siete incorporaciones, y al final se consiguió la salvación y gracias. La polémica decisión de la destitución de Popy, la falta de acierto en los metros finales en los partidos que fue superior al rival, y la inconsistencia defensiva que provocó la pérdida de puntos en los minutos finales, condenaron a la escuadra del Llano del Beal a terminar la campaña languideciendo en la zona media de la tabla.

Tercera RFEF: el play off nacional lo juega el equipo almeriense

El drama del fútbol regional ha sido tan gigante que en el play off de ascenso a la Segunda Federación, que el gran favorito al ascenso, el Cieza, también cayó en la primera ronda. El cuadro espartero no pudo con el Atlético Pulpileño, que había terminado en sexto lugar y que en la siguiente ronda, también sin el factor campo a su favor, pudo eliminar al Santomera. Tanto Cieza como Molinense tenían el objetivo claro del ascenso, pero no pudieron pasar de la primera ronda. Finalmente, es el cuadro indálico el que se medirá a la Sarriana. El posible segundo ascenso lo tiene cada Federación para esta ronda; en el caso del grupo murciano su representante es el único club de la categoría de Almería.

El saldo final es devastador: la Región de Murcia no estará representada en el fútbol profesional español, puede perder un club en dirección a Málaga y se olvida de los dos ascensos desde la Tercera Federación. La temporada 2024-2025 es para olvidar.

Lorca Deportiva: la excepción obligada

La única ciudad que sonríe en la Región de Murcia esta temporada es Lorca y lo hace sin peros. Por el sistema de competición, un equipo, al menos en el fútbol regional, tenía que sonreír porque el campeón del grupo XIII tenía premio y fue el caso del Lorca Deportiva. El conjunto blanquiazul logró el ascenso de categoría en la Tercera Federación de manera justa y con un tramo final de temporada espectacular. El cuadro que dirige Sebas López finalizó el curso ganando 13 encuentros, empatando dos y sin derrotas. Esa magnífica racha le dio el ascenso directo en una bonita pugna con el Cieza. Era una anomalía que el equipo representativo de la Ciudad del Sol estuviera en la quinta categoría del fútbol español y ya se ha resuelto.