El Valencia, a la final por la vía rápida guiado por un gran Badio

El Valencia Basket se convirtió este sábado en el primer finalista de la Liga Endesa tras superar por tercera vez en su serie, al mejor de cinco, a La Laguna Tenerife por 87-94 en una gran actuación del ase senegalés Brancou Badio, autor de 28 puntos, bien secundado por Jaime Pradilla (19 y cinco rebotes) y Josep Puerto (13+8).

El equipo valenciano, que jugará la tercera final de su historia, supo esperar su momento y lograr darle la vuelta al marcador y dominar el choque en los instantes más importantes. Esto ocurrió en el tercer cuarto tras un parcial de 15-33 que acabó con las posibilidades de un equipo tinerfeño que había hecho un buen primer tiempo pero que, tras cometer algunos errores en ataque, se descompuso y permitió al equipo de Pedro Martínez darle la vuelta al marcador y dominar casi toda la segunda mitad.

Brancou Badio fue, sin duda, el gran protagonista de la victoria del Valencia. Anotó 9 puntos en los dos primeros cuartos y terminó el partido con 28 puntos anotados, de ellos cinco triples de ocho intentos que terminaron de rendir al conjunto canario tras el descanso.

Aunque empezó dominando el marcador el Valencia Basket con un Pradilla que hacía mucho daño dentro de la zona, esta vez La Laguna Tenerife estuvo mejor posicionado en la cancha que su rival. Más activo el equipo de Txus Vidorreta que basó su juego ofensivo buscando el juego interior.

Fue Gio Shermadini quien le dio ese punto para que los locales se pusieran, por primera vez, delante en el marcador. Fue en el minuto 3 de partido (7-6) y, a partir de ese momento, los locales dominaron el partido y el marcador durante muchos minutos.

Hubo muchas rotaciones por parte de ambas escuadras, pero la segunda unidad del Tenerife fue más efectiva. Drell se dejó notar en la ofensiva con ataques verticales hacia canasta que siempre fueron efectivos tanto en puntos como en provocar faltas al rival.

Al menos en estos dos primeros cuartos, el partido tenía un tono diferente al de los dos disputados en Valencia. El dominio era esta vez local y se tradujo al término del primer cuarto en nueve puntos (29-20, min 10).

Tras el primer parón, el Tenerife no bajó su intensidad defensiva. Vidorreta, a base de cambios, no permitía ningún tipo de relajación defensiva, aunque en ataque el nivel de aciertos no era el mismo. El Valencia también apretó, pero en ataque no estaba tan acertado como los locales.

Lo cierto es que el Tenerife supo mantener su ventaja ante un rival que con un 1 de 9 en triples, no encontraba la fórmula de poder darle la vuelta al partido.

Pese a todo, el partido se fue al descanso con un 45-39 y todo abierto para una segunda mitad que se preveía de alta tensión competitiva.

Tras el descanso el Tenerife siguió empujando. Logró un parcial de 5-0 que subió al marcador el 50-39, pero todo cambió todo en unas malas decisiones en ataque que permitieron al Valencia Basket coger confianza para iniciar el camino hacia la victoria.

Sendos triples de un inspirado Pradilla y de Badio apretaron el choque (52-51) y el conjunto visitante empezó a acorralar a los locales, que no encontraban ese camino hacia canasta con la misma facilidad que en la primera parte.

Poco a poco las diferencias en el marcador fueron a más hasta y aunque en el último cuarto los tinerfeños tuvieron rachas buenas y opciones de volver a dominar el choque, el Valencia estaba mejor posicionado en la cancha y se lanzó a por la victoria. Otro triple de Badio (78-87) y otro de Puerto (84-92) pusieron punto final a la temporada del Tenerife y dispararon al Valencia a la tercera final de su historia.

Ficha técnica:

87 - La Laguna Tenerife (29+16+15+27). Huertas (17), Fitipaldo (9), Scrubb (6), Doornekamp (12), Shermadini (8) –inicial-, Jaime Fernández (1), Abromaitis (12), Kramer (6), Drell (9), Sastre (2), Kostadinov (2) y Costa (3).

94 - Valencia Basket (20+19+33+22): Montero (4), Badio (28), Pradilla (19), Ojeleye (7), Reuvers (2) –inicial-, Costello (4), Puerto (13), Jones (4), Soriano (5), Jovic (-), Sestina (-) y De Larrea (8).

Árbitros: Aliaga, Padrós y Martínez. Eliminaron por faltas a Abromaitis (min.39)

Incidencias: Tercer Partido de la eliminatoria de semifinales de la Liga ACB, disputado en el pabellón de los Deportes Santiago Martín, ante algo más de cuatro mil espectadores.