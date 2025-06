Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se la juegan a un partido. Esta noche, a las 20:30 (FEF TV), se disputa otro derbi regional por una plaza en la gran final por el título de liga. La igualdad existente en la eliminatoria (de momento, una victoria para cada uno y ambos encuentros decididos por un solo gol) predice un choque con un pronóstico incierto.

Jimbee y ElPozo, a todo o nada con una final en juego

Si hacemos una visión global de la temporada, el Jimbee Cartagena, que además tiene la ventaja de tener a su público en el duelo decisivo, es ligeramente favorito para el encuentro de hoy. Eso sí, tampoco se ha mostrado especialmente fiable en casa en liga. En la fase regular, de los 15 partidos disputados, ganó siete, empató cinco y perdió tres, es decir, no logró ni el 50% de las victorias. Eso sí, en la Supercopa de España hizo valer el factor cancha y el hecho de ser anfitrión para llevarse el trofeo y, además, en la ronda anterior de los play off por el título, el partido jugado en la ciudad trimilenaria también se lo llevó ante Movistar Inter.

Los números de ElPozo Murcia sí que son más discretos y si se miran las estadísticas no sale bien parado. Fuera del Palacio en liga solo ganó tres partidos, empató seis y perdió otros seis. Unos números de equipo de media tabla. La metamorfosis que sufrió el equipo tras finalizar la liga regular y ese sentimiento de revancha que existe dentro del vestuario son los avales para intentar conseguir la hazaña de pasar a la final siendo el octavo clasificado.

Duda no tiene dudas

Duda no se escondió en la rueda de prensa y dejó claro que este es tercer y decisivo encuentro «es una situación de matar o morir, por lo que hay que matar». El técnico se mostró muy confiado tras tratar con el grupo después de la última derrota: «El grupo tiene una fuerza mental espectacular y tengo muy buenas sensaciones». Además, el preparador de Florianópolis quiso acordarse de la afición, que tiene claro que va a jugar un papel fundamental en el partido de hoy: «El ambiente que se respira es muy favorable. Hacía tiempo que no vivía un momento como el del recibimiento a las doce de la noche tras la derrota en Murcia, es impagable y nos da más fuerza para este partido».

Optimismo en ElPozo

En las filas del cuadro murciano, la sensación es de optimismo. El equipo está en clara tendencia ascendente y, aunque son conscientes sus jugadores de que la temporada puede terminar hoy, la confianza es plena en sacar el choque. El entrenador, Josan González, se mostró confiado por la experiencia de su plantilla: «No solo el hecho de que ya se ganara el tercer partido en Peñíscola, toda la trayectoria que tienen los jugadores les va a ayudar a mantenerse firmes en un partido con tantas emociones como tienen estos encuentros». El técnico de Puente Genil recalcó lo importante de no fallar: «Es fundamental no cometer errores o cometer los menos errores posibles».

El físico acompaña

Ambos equipos tuvieron que llegar al tercer partido para clasificarse en cuartos de final y también se ha llegado al tercer choque en estas semifinales, por lo que la carga de minutos, incluidas las prórrogas vividas, es un factor que puede resultar decisivo. Los jugadores acumulan mucha carga en los últimos días, pero la certeza es que ambas escuadras están preparadas para otra batalla más. Con su rotación de 13 futbolistas, Duda está consiguiendo que todos estén implicados y los futbolistas decisivos lleguen con piernas a los minutos claves, mientras que Josan González, con su ritmo de rotaciones, también está consiguiendo que su equipo tenga gasolina y así se está viendo, ya que en el primer choque igualaron al final un 3-1, pero no aguantaron en la prórroga, mientras que en el segundo encuentro, con un fuerte despliegue físico, aguantaron ese 3-2 para ganar.

Igualdad hasta el momento

Han jugado hasta ahora esta temporada el Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia en cinco ocasiones y de momento la igualdad es máxima. Ha ganado cada equipo en dos ocasiones y el otro encuentro terminó en empate. El choque de hoy va a servir, además de para tener finalista, para romper esa igualdad que además también se refleja en los goles, porque ambos han marcado, y por lo tanto, también han encajado, los mismos tantos sumando los cinco partidos.

Momento de individualidades

Los partidos así tan igualados son el escenario ideal para que aparezcan los mejores. Este tipo de choques es para las individualidades y en ambos equipos las hay. En estas eliminatorias por el título ya han aparecido jugadores como Cortés, Chemi y Pablo Ramírez, en el lado cartagenero, y Juanjo, Felipe Valerio, Marcel o Gadeia ya han demostrado que este es su momento. Hoy es el día para que vuelvan a aparecer los mismos o se destape alguno más. Hoy es el día.

Además, la afición cartagenera se ha volcado una vez más con su equipo. El lleno en el Palacio de los Deportes es un hecho y se vivirá un ambiente infernal a favor del cuadro portuario y muy hostil, como no puede ser de otra manera, para ElPozo Murcia. Un ambiente a la altura de lo que representa un derbi regional en un tercer partido de semifinales de los play off por el título de liga. La afición rojiblanca, que estuvo presente en Murcia el pasado miércoles en una cifra que superaba el millar, se lanzó a comprar las entradas desde que se pusieron a la venta el jueves y el pabellón principal de la ciudad se ha quedado pequeño. Ambiente de gala para el partido más apasionante, sumando todos los condicionantes, que se puede ver ahora mismo en este deporte.