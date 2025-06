La amenaza de la previa de la Champions acecha al UCAM

El UCAM Murcia CB todavía desconoce en que se traduce a efectos europeos la novena posición de la Liga Endesa que conquistó en el sprint final de la temporada. Un puesto que prácticamente le aseguraba su presencia en un torneo continental el próximo curso, especialmente en la Basketball Champions League, como venía ocurriendo en años anteriores, sin embargo, el cambio de ecosistema en la competición de la FIBA afecta en esta adjudicación de plazas de la que aún no se conoce cuántas van destinadas a cada país.

Y es que el ‘cambio’ de la Eurocup a la BCL por parte del Joventut de Badalona y el Dreamland Gran Canaria, que anunció ayer mismo el conjunto canario, provoca que a día de hoy estén ocupadas las tres plazas con vía directa desde la Liga Endesa. Tan solo restaría una última por ocupar, que sería la destinada a tener que disputar una fase previa para poder ganarse un hueco en la fase regular.

Hasta ahora todo había sido así, con tres plazas más una adicional por fase previa, para los equipos de la ACB. Al margen queda el Unicaja Málaga, que tiene asegurada su presencia por contrato. Por lo que La Laguna Tenerife, el Joventut y el Gran Canaria, tres equipos que han finalizado por delante del UCAM Murcia, accederían directamente a un torneo que en la 2025-2026 elevará su nivel con la inscripción de clubes procedentes desde la Eurocup -como los dos últimos españoles- e incluso desde la propia Euroliga, como el Alba de Berlín. La intención de aterrizar la NBA en Europa, de la mano de la FIBA, hace que la BCL eleve su prestigio con vistas a las próximas temporadas, lo que ha provocado un gran reclamo por parte de los equipos junto a su mejores condiciones económicas.

Teniendo en cuenta estos factores, al UCAM Murcia no le quedaría otra opción ahora mismo que la de tener que disputar la fase previa si no se modifican en esta edición la adjudicación de plazas por países. Algo que todavía se encuentra por decidir. No sería la primera vez que el club universitario tenga que ganarse su hueco sobre la pista para la fase regular dentro de la misma competición, ya que en la 2018-2019 tuvo que disputar una eliminatoria frente al Le Mans francés, a pesar de haber conseguido la medalla de bronce apenas unos meses atrás en la Final Four de Atenas. Por lo que podía enfrentarse a una situación similar tras alcanzar el mismo registro en 2024 en Belgrado y caer esta campaña en el Top-16.

La planificación, en vilo

El tener que disputar la fase previa de la BCL afectaría también directamente a una pretemporada en la que el UCAM Murcia no disputará en esta ocasión la Supercopa de la ACB. En las dos anteriores ediciones ha tenido que planificar su preparación junto a los amistosos con este condicionante. Un hándicap con el que volverá a cruzarse de nuevo si finalmente debe arrancar en septiembre peleando por su plaza en la Champions.