El juego interior, epicentro de los cambios del UCAM Murcia

Nuevos vientos están por llegar al UCAM Murcia CB. Sobre todo a partir de este verano, donde el club universitario ya se encuentra inmerso en su remodelación. En la construcción de algo nuevo tras cerrar su ciclo más exitoso y con el que tampoco quiere renunciar a poder aspirar a las cotas más altas posibles. Si hace un año el conjunto murciano apenas realizó un par de movimientos en este periodo estival, con las llegadas de Dani García y Vladimir Brodziansky al poder conservar casi todo el bloque con el que consiguió alcanzar las finales de la Liga Endesa, en esta ocasión son más los frentes que tiene abiertos en el mercado.

Y es que son varias las piezas que está casi obligado a cambiar el UCAM Murcia CB para su proyecto de la temporada 2025-2026, que seguirá liderando desde el banquillo Sito Alonso por octava temporada consecutiva, aunque con la novedad de que la próxima campaña también alternará su cargo con el de seleccionador de Letonia. Y la mayoría de estos cambios se concentran en un juego interior que podría renovarse casi al completo.

El inesperado adiós del capitán Nemanja Radovic, al aceptar una oferta del extranjero y cerrar también un ciclo de nueve años en Murcia, se suma a la baja ya conocida de Kostas Antetokounmpo. El pívot griego fue fichado en el parón de febrero para cubrir la salida de Marko Todorovic, pero siendo conscientes de que su estancia en el Palacio de los Deportes contaba con fecha de caducidad. Y la tercera despedida llegaría por parte de un Simon Birgander que actualmente se encuentra más fuera que dentro en los planes del club universitario para la próxima temporada.

El jugador sueco firmó en 2023 por dos temporadas y de momento no se ha producido ningún movimiento para su renovación. Ya sabe hasta dónde puede llegar económicamente el club murciano, que es prácticamente lo mismo que esta última temporada, y la resolución de la situación no parece cercana. De hecho, desde la entidad tienen claro que si durante las próximas semanas aparece un jugador que encaje en el perfil que busca el entrenador y se adapta a los parámetros económicos, no dudarían en ficharlo. Una situación similar en la que se encuentra también el base Luddde Hakanson.

Por lo que si todo se mantiene igual, el UCAM Murcia debería incorporar al menos a dos pívots y un ala-pívot durante el verano si quiere mantener la conformación su plantilla de las últimas temporadas. Y es que tanto en 2023 como en 2024 apostó por contar con tres ‘cincos’ en su róster, por lo que su carta para no tener que acudir al mercado a por un tercer jugador de estas características sería la de activar la opción del contrato de Moussa Diagne para prolongar su estancia en Murcia una tercera temporada.

Una baza con la que también cuenta en el caso de Kaiser Gates, fichado a finales de enero hasta final de temporada con una opción a otra, tras desvincularse del Joventut. Por lo que permitiría al UCAM tener que ir tan solo en busca de un ‘cuatro’ para remodelar su plantilla tras la marcha de Radovic. No obstante, en el caso de Gates, su ficha de extracomunitario puede ser un arma de doble filo para su continuidad, ya que el club puede gastar esta opción (el límite son dos) en un jugador que ya conoce el club y la competición, pero para la otra ficha tendría que decidir entre la posición de base (la más cotizada y demandada) o la de pívot, los dos puestos claramente a reforzar.

En lo que respecta a Diagne, en cambio, su ficha de cupo de formación le hace partir con cierta ventaja. Y es que si el pívot no renueva, el UCAM tan solo contaría con tres jugadores de estas características (Dani García, Rodions Kurucs y Will Falk) de los cuatro que necesita tener inscritos para la Liga Endesa y de los cinco que debe contar para poder realizar las convocatorias en la Basketball Champions League cuando se confirme su participación.