Fran Fernández paga todos los platos rotos tras el no ascenso del Real Murcia

Fran Fernández está comprobando de primera mano esa frase que dice que «el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano». Si el técnico almeriense hubiese acabado ascendiendo al Real Murcia a Segunda División tanto Felipe Moreno como Asier Goiria no hubieran dudado en subirse al autobús para celebrar el éxito en la Gran Vía, pero como el Real Murcia se bajó el pasado sábado de la carrera por volver al fútbol profesional, tanto Felipe Moreno como Asier Goiria no han dudado ni un segundo en sacrificar al preparador andaluz.

Ni cuatro días de reflexión han necesitado en Nueva Condomina. Según el diario As, este miércoles Goiria ya habría comunicado a Fran Fernández que no va a seguir en el banquillo murcianista. Ni la renovación automática de su contrato por jugar el play off va a salvar al entrenador.

A la espera de que se haga oficial el despido de Fran Fernández, al que habrá que pagar la ficha de la temporada 25-26, Goiria ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador. Porque aunque Goiria también ha formado parte de la estructura que ha fracasado en el intento del Real Murcia de llegar a Segunda División, el único que va a pagar los platos rotos es el preparador almeriense. Con su destitución se cerrará el periodo de reflexión, si es que realmente ha llegado a existir tal periodo, dada la rapidez con la que en Nueva Condomina han cortado la cabeza de otro entrenador. Y ya van cuatro en dos temporadas y media de Felipe Moreno en el cargo.

A Mario Simón no se le renovó porque venía de ‘prestado’ del anterior equipo de gobierno; Munúa no llegó ni a comerse el turrón -el 8 de noviembre de 2023 ya había sido despedido- y Pablo Alfaro cerró la temporada y gracias. Si alguien pensaba que con Fran Fernández se iniciaba un proyecto a largo plazo, se equivocaba. Ha aguantado el ex del Alcorcón toda la temporada, pero su sentencia estaba firmada desde hace muchos meses.

Es más, apenas unas horas después de que se cerrara la campaña sin ascenso, en Nueva Condomina, por si lo ocurrido en el campo no era suficiente para condenar al almeriense, ya encendieron el ventilador para desacreditar al técnico y su equipo, muy parecido a lo que también se hizo con Gustavo Munúa cuando el uruguayo estaba sentenciado.

Cabeza de turco

Con la destitución de Fran Fernández se entregará a la afición la cabeza que quería, porque un buen número de seguidores murcianistas tenían crucificado al técnico desde hace ya muchos meses, aunque también es verdad que en la grada de Nueva Condomina se sentencian técnicos a la misma rapidez que se comen pipas.

Se marchará Fran Fernández condenado por su falta de ambición sobre todo en los partidos importantes y por no saber dotar al equipo de un gen ganador en Nueva Condomina. Sin dar con la tecla en muchos momentos, el técnico también ha pecado de inmovilidad, apenas innovando, limitándose a cambiar ficha por ficha, cuando muchas de sus fichas estaban quemadas o no daban el nivel.

No ayuda tampoco que en una temporada tan mediocre en el Grupo II, el Real Murcia no estuviera luchando hasta el último momento por el liderato con el Ceuta. El tiempo dirá si el Real Murcia tiene que lamentar y mucho lo que ha dejado escapar este curso.

Pero también es verdad que el no ascenso va más allá de Fran Fernández. Al final Fran Fernández va a ser la cabeza de turco que el Real Murcia necesita para pasar página después del fracaso y que en cierto modo también ayuda a que nadie se acuerde en este momento de Asier Goiria. Porque, aunque el Real Murcia se ha vuelto a quedar sin ascenso pese a contar con uno de los presupuestos más importantes de la categoría, ahora mismo, con el duelo todavía caliente y los ánimos caldeados, curiosamente nadie ha señalado a la figura del director deportivo. Todo lo contrario a lo que sucedió hace justo un año con Javier Recio.

Si Javier Recio fue la cabeza de turco en 2024; en 2025 lo va a ser Fran Fernández. Y cuando se destituya a Fran Fernández, se iniciará una nueva planificación como si no hubiera pasado nada, quedando fuera debate circunstancias que también han sido muy importantes en el hecho de que el Real Murcia haya cerrado la temporada sin ni llegar a la final del play off.

Un centro del campo a medias

Nadie se acuerda ahora de las carencias de la plantilla, una plantilla en la que desde el inicio faltaban determinados perfiles básicos, especialmente en un centro del campo con demasiados jugadores similares. Y ese trabajo es responsabilidad de Goiria, no de Fran Fernández. Porque a lo mejor el cacao mental del técnico en el centro del campo ha sido debido fundamentalmente a que no existía nadie capaz de hacer las labores de pivote y que faltaba gente que organizara el juego. Además, algunos de los fichajes que tenían que elevar el nivel, como Moha, apenas ha dado el nivel en la primera vuelta. Y ni en el mercado de invierno fue capaz Goiria de tapar esas carencias, defendiendo que había jugadores polivalentes que podían hacer ese trabajo, pero esa polivalencia no se ha visto en ningún momento de la temporada.

FF remienda la defensa

Pero no solo queda retratado el director deportivo con su planificación en la sala de máquinas. Durante toda la primera vuelta la defensa estuvo prácticamente coja, teniendo Fran Fernández que inventar para tapar el agujero de Kadete, llegando a superar el técnico todos los obstáculos hasta conseguir una línea que ha acabado siendo la menos goleada.

Alcaina, Davo...

Y en el ataque, hasta la llegada de Flakus en el mercado invernal, nadie en el ataque grana había sido capaz de destacar. Goiria puso la guinda al pastel veraniego con Alcaina, sin percatarse de que Alcaina estaba lesionado. Y lesionado se tiró toda la primera vuelta. Dos goles han sido su contribución al Real Murcia. Y en los extremos, esa posición tan importante si tu entrenador basa su juego en salir a la contra, no se ha salvado nadie, acabando con ganarse el puesto un Pedro Benito más apuesta del club que del director deportivo. No ha pasado desapercibido tampoco el bajo rendimiento de jugadores como Pedro León, Loren Burón y Kadete. Por no hablar de un Davo por el que Goiria casi pagó un cheque en blanco y que se marcha con más pena que gloria.