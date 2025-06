El FC Cartagena encadena ya dos meses sin un solo movimiento

La situación del Cartagena sigue paralizada. Se cumplen dos meses desde el descenso de categoría y la única noticia que se puede considerar como tal en este periodo es algo que por lógica se sabía o se daba por hecho y es la no continuidad de Guillermo Fernández Romo en el banquillo del club portuario. Además, fue una noticia que transmitió el propio técnico en una de las últimas ruedas de prensa que dio y no ha existido un comunicado oficial respecto a su no continuidad.

El pasado 2 de junio, un día después de la última jornada liguera, en las redes sociales el club albinegro lanzó el mensaje de que desde ese momento ya se empezaba a trabajar en la campaña en la Primera Federación, pero dos semanas después no hay ninguna decisión confirmada y anunciada. En este periodo muchos equipos han anunciado su campaña de abonados, varias altas, las bajas de jugadores que dejan el equipo, las renovaciones de los jugadores claves y se conocen los entrenadores que ocuparán gran parte de los banquillos, pero no es el caso del conjunto cartagenero.

La inacción que se percibe es un caso difícilmente explicable y solo se entiende desde el punto de vista de que la principal misión que tienen en las oficinas del Cartagonova es la de la venta del equipo. Pero, aunque fuera así, tampoco se entiende que se quiera vender un equipo que no anda en la mejor situación económica y que deportivamente es un auténtico solar a las puertas de un nuevo curso.

Misma dirección deportiva

El FC Cartagena es el único de los cuatro clubes que han descendido a la Primera Federación desde la Segunda División que no ha tomado medidas en la figura de la dirección deportiva. Tanto Racing Ferrol, como Tenerife y Eldense han cambiado al responsable deportivo tras una temporada decepcionante que acabó con el descenso, pero no es el caso del club albinegro. Si no se produce ningún traspaso en la gestión y dirección de la entidad cartagenera, la parcela deportiva mantendrá a Manolo Sánchez Breis como principal responsable de la confección de la plantilla para la temporada 2025-2026 en busca de un ascenso, que ahora mismo parece utópico viendo que no se ha realizado ningún movimiento público.

Ni entrenador ni jugadores

La primera decisión deportiva que espera todo el mundo es el anuncio del nuevo entrenador. La persona encargada de llevar las riendas de un vestuario y liderar un proyecto que ahora es invisible y que solo las victorias y empezar bien el curso pueden enganchar a una afición.

El trabajo de la dirección deportiva es enorme. A mitad de junio no hay ninguna base para la próxima temporada. Solo hay tres jugadores con contrato: Pedro Alcalá, Ortuño y Sergio Guerrero. Tres futbolistas que pueden dar un nivel diferencial en la Primera Federación, pese a las dudas que han dejado esta campaña. Junto a ellos está el caso de Assane NDiaye, que también se puede quedar en la disciplina del cuadro albinegro. Una base muy escasa, sobre todo viendo la comparación con el resto de equipos.

Campaña de abonos

Se espera que la campaña de abonos se presente en este mes de junio, pero sigue sin anunciarse la fecha en concreto. La cifra de los 9.000 abonados que ha tenido el Cartagena esta temporada es una quimera de cara al próximo curso. Además, se espera que la campaña de abonos se presente de manera telemática con un vídeo y la publicación de los precios y sin un acto donde los mandatarios estén presentes. Esta decisión, además del precio de los abonos, por supuesto, puede ser decisiva para que algunas personas decidan renovar o no el abono. Si se mantiene el 50% de abonos, el club se dará por satisfecho, ya que las previsiones tras el final de liga con un Cartagonova vacío y el subidón que han experimentado tanto Jimbee Cartagena como Odilo, dejan al club de fútbol en una situación delicada.

En ese aspecto, la Federación de Peñas del Cartagena celebró anoche su asamblea e informó a sus peñistas de su encuentro con el club el pasado martes. Desde la organización que preside desde hace unas semanas Eduardo Noguera, se ha buscado un acercamiento con el club y se le dijo lo que no le había gustado a los peñistas de la gestión de la entidad en los últimos meses y se habló del futuro.