Las lágrimas balcánicas del UCAM Murcia

Tan inesperada como dura. Así vivió el UCAM Murcia CB una de las despedidas que más huella han dejado en el Palacio de los Deportes estos últimos años. Porque nadie se prepara para decir adiós al jugador con más puntos anotados de la historia del club en la ACB. Llegó casi sin hacer ruido, hace casi quince años, y también se marcha de una forma parecida. Porque así es Nemanja Radovic, un jugador silencioso que conquistó a la afición con su talento. Pero sobre todo por su constancia y sacrificio durante casi una década.

Concretamente nueve temporadas, divididas en dos etapas, que se cerraron ayer en el mismo lugar. Si a los dos meses de su llegada en 2014 Nemanja Radovic se sentaba en la sala de prensa del Palacio de los Deportes para dar su primeras declaraciones en castellano, un idioma que comenzó a aprender en Montenegro viendo la serie ‘Los Serrano’, ayer lo hacía para anunciar su marcha después de recibir una importante oferta del extranjero. El capitán del UCAM Murcia, que había sido renovado el pasado noviembre hasta 2027, no pudo contener las lágrimas y la emoción. «¿Es difícil ver a un balcánico llorar, no?», dijo antes de encarar el último tramo de su discurso.

Arropado por todos los miembros y personal de la entidad, por sus compañeros que se encuentran todavía en Murcia (Sant-Roos, Kurucs y Ennis), y por todo un staff técnico encabezado por un Sito Alonso que regresó desde Barcelona para estar también presente, Radovic, de 33 años, explicó ante los medios los motivos por los que había tomado esta decisión.

El capitán Nemanja Radovic con la medalla de bronce de la BCL y el subcampeonato de la Liga Endesa. / UCAM Murcia CB

«Hace unos días recibí una oferta que a estas alturas de mi carrera no esperaba recibir. Se trata de un club de otro continente y de una cuantía económica muy alta. Conozco al entrenador desde hace muchos años y me ha ofrecido un rol muy importante dentro del equipo. Se dan esas dos circunstancias: que en estos momentos priorizo el futuro de mi familia por delante de cualquier otra razón, y que después de una carrera tan bonita, quiero terminar los últimos años de baloncesto sintiéndome importante dentro de la pista», explicó.

«Hablé primero con mi mujer y a continuación me reuní con Alejandro Gómez. Además de ser la persona que me trajo a España por primera vez y de mantener una relación profesional muy estrecha, Alejandro es también una persona con la que guardo una gran relación afectiva. Se quitó el traje de director deportivo y me habló como a un amigo. En primer lugar me dijo que entendía perfectamente el dilema, que era una gran oportunidad y que en mi situación, probablemente aceptara también la oferta. En segundo lugar, me dijo que si después de pensarlo unos días, esa era mi voluntad, desde el club no habría ningún problema para rescindir el contrato que nos une», añadió un Nemanja Radovic que, sin lugar a dudas, ha crecido de la mano del club murciano.

Sant-Roos, Kurucs y Ennis en la despedida de Radovic. / UCAM Murcia CB

Llegó a principios de marzo de 2014 a un UCAM Murcia CB que peleaba por salvar la categoría, y se marcha un año después de levantar el título de subcampeón de la Liga Endesa. Entre todo eso, dos play offs, dos participaciones en la Copa del Rey y la medalla de bronce lograda en la Final Four de Belgrado de la Basketball Champions League. Recaló en Murcia con un contrato para apenas unos meses, y se marcha superando varios récords de Ralph McPherson, jugador del Júver Murcia a principios de los noventa que lideraba todos las estadísticas del club en ACB. El montenegrino es el jugador con más puntos anotados en la ACB del UCAM Murcia, con 2.379, más tiros de dos (873), más tiros libres (333) y más valoración (2.385). De hecho, tan solo le han faltado tres partidos (290) para ser el jugador con más encuentros jugados del UCAM en la Liga Endesa y superar así a Sadiel Rojas (292).

El primero de ellos fue en Sevilla, en su debut en un Municipal San Pablo que conquistó el UCAM para poner fin a una mala racha de resultados en busca de la permanencia, y uno de los últimos se encuentra todavía grabado a fuego en las retinas de los aficionados. Cuando en el Palacio de los Deportes firmó esta misma temporada 26 puntos, con un 8/8 en tiros de dos, en un intento de remontada que faltó culminar ante el Morabanc Andorra.

La segunda marcha de Radovic de Murcia, ya que en 2017 puso rumbo al Obradoiro y posteriormente pasó dos años más en Zaragoza, dejará sin duda una huella mayor que la anterior. El montenegrino ha enlazado cinco temporadas consecutivas desde su regreso en 2020, cuando no dudó en volver ante la llamada de Alejandro Gómez en plena pandemia por el coronavirus. Cinco años que, junto a sus cuatro anteriores, le permitieron erigirse como capitán y uno de los máximos referentes del vestuario.

Contar con Nemanja Radovic no solo te otorgaba contar con un repertorio de calidad y talento en el poste, además de un trabajo en defensa incondicional, te aportaba la seguridad de que la identidad, el sacrificio y los valores del club no se iban a perder por el camino. «La clave de nuestro equipo siempre ha sido estar unidos. Eso es lo que tiene que intentar el siguiente capitán. Confió en este grupo de chicos y no tengo dudas de que van a hacer un trabajo increíble. No falta calidad humana en este grupo y seguro que llegarán éxitos mayores», dijo Radovic ayer preguntado por el consejo que le daría al que recoja ahora su testigo. «Me cuesta mucho salir, pero estoy feliz por cómo se encuentra el club actualmente», concluyó.