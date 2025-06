La Primera RFEF 2025-2026 solo dejará 300.000 € en las arcas de Murcia y Cartagena

El martes 10 de junio se produjo la reunión de los clubes ya confirmados para la temporada 2025-2026 en Primera Federación para tratar diversos temas, con el aspecto económico como gran protagonista. La tercera categoría del fútbol español se ha caracterizado desde su fundación por ser más potente que la antigua Segunda B, más competitiva, ya que es mucho más complicado terminar en los primeros lugares, pero no se ha conseguido que sea rentable para los clubes que la disputan.

Este asunto es uno de los principales objetivos que tiene Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que, junto al aumento de ingresos para el fútbol sala, es de sus principales ocupaciones. No es nada fácil que la Primera Federación genere ingresos y no sea un problema para los equipos y por eso se sigue trabajando incesantemente en conseguirlo.

Desde el inicio de esta categoría, desde el máximo organismo del fútbol español se han implementado mecanismos para ayudar a los clubes participantes, aunque para recibir las cuantías deben tener las cuentas claras y sin deudas.

Se mantendrán las ayudas por laboralidad. Cada equipo, siempre que cumpla con los requerimientos económicos, es decir, deberá estar al día en sus pagos a la Agencia Tributaria y en la Tesorería de la Seguridad Social, recibirá 80.000 en este concepto.

El Real Murcia, libre de deudas con las administraciones públicas, ya lo recibió el curso pasado y lo volverá a recibir este año, más problemas podría tener el FC Cartagena si entre las deudas generadas en las dos últimas campañas aparecen impagos a Hacienda o a la Seguridad Social. Esta ayuda va destinada a facilitar a los clubes la máxima empleabilidad de sus futbolistas en la categoría y que sea lo más profesional posible.

100.000 euros por televisión

Aunque la Primera RFEF nació con grandes expectativas respecto a los ingresos televisivos, al final la categoría no ha despertado el interés de grandes plataformas, lo que ha hecho que los clubes participantes se tengan que conformar con ingresos que apenas superan los 100.000 euros. No son mucho más optimistas las previsiones para la temporada 25-26. Tras lo hablado en la reunión del martes, las cifras se van a mantener. Por lo tanto, tanto Real Murcia como Cartagena percibirán alrededor de 100.000 euros, una cantidad que puede subir un poco si se cumplen varios factores, como la audiencia que consigan esos clubes en sus partidos.

La temporada 23-24, el club que más recibió por esa ayuda, sin contar con variables, fue el Barcelona B, que ingresó 116.000 euros, quedando en segunda posición el Deportivo de La Coruña, que se quedó con 108.000 euros del reparto final. Eso sí, los coruñeses salieron beneficiados en cuanto a variables, acercándose a los 200.000 euros.

Los clubes que también acepten las condiciones de la RFEF (transparencia, cumplimiento normativo y profesionalización de las estructuras, así como la apuesta por el fútbol base) recibirán en concepto de publicidad audiovisual (los clubes ceden espacios publicitarios, enfocados sobre todo a la retransmisión televisiva) este curso unos 100.000 aproximadamente.

Adiós a la Cantera con Valores

Hay una ayuda que desaparece esta campaña 2025-2026 para el fútbol no profesional y se trata de la que se repartía gracias al programa Cantera con Valores. Este programa originariamente era una ayuda que llegaba desde la UEFA al fútbol profesional, pero desde hace unas temporadas, con la intervención del antiguo presidente Luis Rubiales, se consiguió desde la RFEF que también recibieran esas ayudas los equipos no profesionales. El Real Murcia, por ejemplo, ingresó unos 60.000 euros en ese concepto la campaña 23-24. Para este curso, esta partida ya solo queda reservada para los equipos de Primera y Segunda División.

La Liga Plus, una opción

La idea de la Federación Española es que el lunes próximo se sepa oficialmente la televisión que se encargará de retransmitir la tercera categoría del fútbol español en la temporada 25-26.

Hasta este curso los derechos estaban en manos de FEF.TV, pero no se descarta un cambio para el próximo cursos si las negociaciones llegan a buen puerto. La candidata número uno en estos momentos para adjudicarse los derechos es La Liga, que a través de su canal de La Liga Plus emitiría la totalidad de partidos de la tercera categoría. Tras esta adjudicación, la tenedora de los derechos podría revenderlos parcialmente a televisiones autonómicas para emitir a los equipos de sus respectivas comunidades. Pero ahora mismo está todo el aire, y es que el pasado verano también se habló y mucho de la posibilidad de que Mediaset o la mencionada plataforma de LaLiga emitieran los partidos de Primera RFEF y al final no hubo ningún cambio.

Hasta el lunes no se sabrá, por lo que todavía tienen tiempo el resto de plataformas de presentar su oferta. Lo que sí se da por hecho es que el reparto de los derechos televisivos será similar al de esta campaña.

Control económico

Se mantiene el mismo control económico de la temporada con un objetivo claro a medio plazo, que es acabar con el Patrimonio Neto negativo por parte de los clubes, es decir, que los pasivos (deudas) de los equipos sean superiores a los activos (lo que poseen las entidades deportivas), hecho que provoca que un equipo entre en problemas graves financieros y legales.

Este problema lo acarrean la gran mayoría de clubes de la Primera Federación, pero el Real Murcia desde el pasado mes de diciembre de 2024 ya no forma parte de esa lista cuando presentaron sus cuentas y el presupuesto de la temporada que acaba de finalizar.

Por su parte, el Cartagena sí que tiene un problema en este asunto, ya que sí que se encuentra en Patrimonio Neto negativo; en concreto, en el informe del año pasado, se situaba en 3,6 millones de euros, una cifra considerable y, sin duda, uno de los grandes problemas que ha tenido Duino Inversiones para vender el club últimamente.

La duda del Arenas y el Europa

Tanto Arenas de Getxo como Europa están en manos del resto de clubes para poder disputar sus partidos de locales en sus estadios. Ambos equipos juegan sus partidos en césped artificial y la normativa impide que se juegue en esta superficie en la Primera Federación. Se valora la decisión de que sean el resto de clubes los que voten a favor o en contra de hacer una excepción para esta temporada y permitirles jugar sin necesidad de buscar soluciones. En principio, ambos equipos jugarán en el otro grupo, en el del Norte, pero tal vez puedan ser potenciales rivales de Real Murcia o Cartagena en un hipotético play off.