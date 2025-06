Simon Birgander y Hakanson, con el futuro por decidir en el UCAM Murcia

Sito Alonso, en la rueda de prensa con la que el UCAM Murcia CB puso el punto final a la pasada temporada, afirmó que «el ciclo está cerrado, se cerró en el momento en el que ya se marcharon jugadores importantes. No lo cerramos de una manera negativa, pero sí que tenemos que ilusionarnos con otras cosas y que otros jugadores sigan labrando su futuro, algunos incluso en sitios mejores, seguro». Sus palabras dejaban en el aire el futuro, por ejemplo, de dos jugadores que han sido partícipes de los dos últimos ejercicios, los suecos Simon Birgander y Ludde Hakanson. De momento, según fuentes del club, es una incógnita qué pasará con ellos. La realidad es que la dirección deportiva mantuvo recientemente una reunión con ambos, donde se le expuso claramente la situación: «Si queréis ganar más, tendréis que buscar otro sitio», fue el mensaje que recibieron.

Ambos jugadores, a través de sus agentes, ya están en el mercado, explorando nuevos proyectos. Ya saben hasta dónde puede llegar económicamente el club murciano, que es prácticamente lo mismo que esta última temporada. La resolución de la situación no parece cercana, pero desde la entidad tienen claro que si durante las próximas semanas aparece un jugador que encaje en el perfil que busca el entrenador y se adapta a los parámetros económicos, no dudarían en ficharlo.

Simon Birgander, del UCAM Murcia, atrapa un rebote durante el encuentro en Málaga. / acb Photo / Mariano Pozo

Dos años de altibajos

Birgander y Hakanson llegaron a Murcia en el verano de 2023. El primero dejó el Joventut buscando convertirse en el ‘5’ de referencia del UCAM. Lo consiguió desde el primer momento, pero la lesión que sufrió en diciembre de 2023 truncó su espectacular arranque de temporada, donde se convirtió en el MVP de la ACB. Solo jugó 19 partidos de liga porque cuando regresó en abril solo pudo disputar cinco más hasta que volvió a caer lesionado, perdiéndose los cuartos de final, semifinal y final de la liga. Al final acabó con unos promedios de 10,7 puntos y 7,1 rebotes en 21:37 minutos por encuentro.

También en el curso finalizado recientemente tuvo problemas físicos, aunque solo se perdió seis encuentros de liga ACB para concluir con medias de 8,4 puntos y 5,4 rebotes en 22:02 minutos.

Ludde Hakanson, base del UCAM Murcia, durante un entrenamiento. | UCAM MURCIA CB / UCAM Murcia CB

Ludde Hakason, por su parte, no ha tenido tantos problemas físicos, pero su rendimiento también ha sido irregular. En su primera campaña disputó 37 de los 45 partidos que jugó el equipo entre liga regular y play off, acabando con medias de 8,4 puntos y 1,4 asistencias en 18:54 minutos. En el actual solo no estuvo en un encuentro, finalizando el curso con 9,8 puntos y 3,2 asistencias en 22:49 minutos. La última ha sido la campaña en la que ha disfrutado de más minutos en pista, un total de 753, de toda su trayectoria en la competición.

Gates y Diagne, en el aire

Otros dos jugadores sobre los que aún no ha tomado una decisión en firme el club pero que aún tiene tiempo son Kaiser Gates y Moussa Diagne. Ambos tienen una cláusula en sus contratos de renovación automática, pero aún está en plazo la entidad para decidir. En el caso de Diagne juega a su favor la integración en el club después de dos campañas y también su condición de cupo. En cuanto a Gates, dependerá de lo que el mercado, que aún está muy verde para clubes como el UCAM Murcia, ofrezca en las próximas semanas.