Inesperado adiós en el UCAM Murcia: Nemanja Radovic se marcha

Nemanja Radovic no estará la próxima temporada en el UCAM Murcia CB. El capitán universitario, y jugador que más récords ostenta en las estadísticas del club murciano en la ACB, ha recibido una importante oferta en los últimos días y ha decidido aceptarla, por lo que se pone así fin a una relación de nueve temporadas en la capital del Segura.

El jugador montenegrino, de 33 años de edad, jugará la próxima temporada en el extranjero después de formar parte de todos los éxitos recientes conquistados por la entidad murciana. Ha disputado dos play off de la ACB, alcanzando las finales en la temporada 2023-2024 ante el Real Madrid, y las dos Copas del Rey (Granada y Valencia). En la campaña recién finalizada su protagonismo disminuyó tras renovar a finales de noviembre hasta 2027. Sin embargo, esta importante oferta, "que no esperaba recibir a estas alturas" de su carrera, según ha expresado el propio jugador en una rueda de prensa en el Palacio de los Deportes, ha hecho poner fin a su relación con el conjunto universitario.

De sus nueve temporadas, Radovic ha enlazado las últimas cinco consecutivas en Murcia desde su regreso en 2020, y lidera las estadísticas en varias facetas en la historia del club en ACB. En casi todas ellas ha superado a Ralph McPherson, histórico jugador del Juver Murcia a principios de los noventa, siendo así el jugador con más puntos anotados en la ACB del UCAM Murcia, con 2.379, más tiros de dos (873), más tiros libres (333) y más valoración (2.385). De hecho, tan solo le han restado tres partidos (290) para ser el jugador con más encuentros jugados del UCAM en la Liga Endesa y superar así a Sadiel Rojas (292).

Blagota Sekulic junto a Nemanja Radovic durante el calentamiento en Andorra. / ACB Photo/D. Catalán

"Llevo más de 14 años como profesional, doce temporadas en España y 9 defendiendo los colores del club de mi vida, el UCAM Murcia. Ya no soy un niño, soy consciente de que mi carrera está más cerca del final que del inicio y, aunque me encuentro en un gran momento físico y de madurez, mi rol en la pista va a continuar descendiendo con el paso del tiempo y mi ficha tampoco va a volver a su prime. Estos dos últimos factores, el dinero y los minutos, nunca han sido prioritarios a la hora de renovar mi contrato por este club al que tanto quiero. Os he dicho en infinidad de ocasiones esta temporada que estaba aquí para ayudar en lo que el club me necesitase. Jugando cero minutos o veinticinco. Ayudando a mis compañeros en la pista o fuera de ella…", ha explicado el montenegrino.

"Hace unos días recibí una oferta que a estas alturas de mi carrera no esperaba recibir. Se trata de un club de otro continente y de una cuantía económica muy alta. Conozco al entrenador desde hace muchos años y me ha ofrecido un rol muy importante dentro del equipo. Se dan esas dos circunstancias: que en estos momentos priorizo el futuro de mi familia por delante de cualquier otra razón, y que después de una carrera tan bonita, quiero terminar los últimos años de baloncesto sintiéndome importante dentro de la pista. Hecho un mar de dudas, hablé primero con mi mujer y a continuación me reuní con Alejandro Gómez. Además de ser la persona que me trajo a España por primera vez y de mantener una relación profesional muy estrecha, Alejandro es también una persona con la que guardo una gran relación afectiva. Se quitó el traje de director deportivo y me habló como a un amigo. En primer lugar me dijo que entendía perfectamente el dilema, que era una gran oportunidad y que en mi situación, probablemente aceptara también la oferta. En segundo lugar, me dijo que si después de pensarlo unos días, esa era mi voluntad, desde el club no habría ningún problema para rescindir el contrato que nos une", ha explicado Radovic en una rueda de prensa en el Palacio de los Deportes.