Adrián Hernández quiere un Águilas «con alma y camaleónico»

Adrián Hernández ya es el nuevo patrón que gobierna el timón del Águilas FC para afrontar la singladura de la próxima temporada en Segunda RFEF hasta un objetivo que no quiso mencionar durante el acto de presentación del entrenador de Churra, pero que es el más ambicioso posible. Para ello, el presidente aguileño Alfonso García ha confiado en la trayectoria del nuevo técnico costero.

Adrián Hernández avisó en su presentación que quiere un equipo «con alma. Muchas veces en el fútbol juegas bien y no ganas, hay que ser camaleónico», comentaba el nuevo entrenador del equipo, quien quiere «jugadores que tengan potencial y no hayan podido dar su mejor versión». Tras entrenar al Real Murcia y al Yeclano, Adrián Hernández se mostró muy ilusionado por llegar a otro de los equipos legendarios de la Región de Murcia: «Es uno de los equipos importantes que me quedaban por entrenar, pero sobre todo me ha convencido el interés que han mostrado por mí. Estoy muy ilusionado por llegar a un histórico», dijo. Para formar la plantilla no comentó la posibilidad de la llegada de jugadores que ha tenido en el Yeclano, pero sí lo confirmó confirmado el director deportivo del club, Pedro Reverte, quien apunto que estaría «encantado que pudieran venir jugadores del Yeclano, no será fácil, pero a muchos de ellos los vamos a contactar, y si para lo que nosotros queremos pueden aportar, por supuesto que vamos a apostar por ellos».

Adrián llega con un segundo entrenador y preparador físico para comenzar la pretemporada a mediados de julio con la intención de disputar unos siete partidos amistosos.