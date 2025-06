El Real Murcia y Tebas alcanzan un acuerdo para el pago de la deuda a LaLiga

El Real Murcia y LaLiga se han dado la mano después de muchos años de dimes y diretes. El club grana ha emitido hoy un comunicado en el que informa del acuerdo alcanzado con el organismo presidido por Javier Tebas por la deuda que la entidad mantenía con la patronal de clubes y que había llevado a esta última a impugnar el Plan de Reestructuración.

Aunque la hora de ruta del Real Murcia era ahorrarse prácticamente los 1,9 millones de euros que adeudaba a LaLiga por la ayuda al descenso de 2008, metiéndole en el Plan de Reestructuración en el que se castigaba a los acreedores con una quita del 90%, al final los responsables del club murcianista, amenazados por las impugnaciones ante la Audiencia Provincial, se han sentado a negociar, como ya hicieron anteriormente como Julián Luna o con Enrique Roca. Y, de esas conversaciones, la entidad presidida por Felipe Moreno ha salido con un acuerdo bajo el brazo. Fue este lunes, según se informa en el comunicado, cuando se produjo la firma definitiva.

De los 1,9 millones que se adeudaban a LaLiga, el Real Murcia tendrá que abonar finalmente alrededor de un milón de euros, aunque lo hará en varios plazos, aunque tendrá varios años de margen si no se consigue en las próximas temporadas el ascenso al fútbol profesional.

Este acuerdo, que implica ahorrarse casi un 50%, pese a que el objetivo del club era no pagar el 90% de la deuda -como va a hacer con todos los acreedores pequeños que no se han opuesto al Plan de Reestructuración, da el Real Murcia un respiro en los juzgados. LaLiga levantará la impugnación que había puesto en la Audiencia Provincial, como también hizo antes Enrique Roca, pero eso no será suficiente para evitar que el mencionado tribunal se pronuncie el próximo 9 de julio sobre el mencionado Plan. Y es que todavía son varios los acreedores que mantienen su batalla para poder cobrar lo que les adeuda el Real Murcia. Entre esos acreedores aparece Fibranet, Mauricio García de la Vega, clubes como el Mallorca y el Málaga y una empresa de representación.

El comunicado

El Real Murcia CF informa que ha alcanzado un acuerdo con La Liga, para la extinción de las obligaciones económicas singulares que la entidad murcianista mantenía con el organismo del futbol profesional.

Este importante paso se cerró en una reunión mantenida en el día de ayer en Madrid, entre el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, y el presidente de La Liga, Javier Tebas, en la sede de la institución. El acuerdo representa un avance clave en el proceso de estabilización económica del club; y refuerza el compromiso de esta entidad con la responsabilidad y el rigor financiero.

Agradecidos a La Liga

Desde el Real Murcia queremos agradecer públicamente a La Liga y a todos sus representantes la colaboración, el diálogo y la implicación mostrados durante las negociaciones, fundamentales para poder alcanzar este importante entendimiento.

Este acuerdo permite al Real Murcia continuar afianzando su crecimiento, en línea con los objetivos marcados para el presente y el futuro de la entidad.

Con la mirada puesta en el futuro, desde el Real Murcia confiamos en que pronto podamos estar integrados nuevamente en esta institución compitiendo en el fútbol profesional, que es el principal objetivo de este club y de toda su afición. ‎

Ambas partes en plena sintonía, podrán fin a las acciones legales que se mantenían con motivo del Plan de Reestructuración ante la Audiencia Provincial de Murcia.