Los descendidos en temporadas anteriores, un aviso para el Cartagena

Han pasado ocho días desde que se acabara la temporada para el Cartagena, casi dos meses desde el descenso matemático y prácticamente medio año desde la asunción de la pérdida de la categoría por parte del club portuario. Mucho tiempo para que la escuadra albinegra pudiera adelantarse a sus rivales en la campaña 2025-2026, pero que el equipo cartagenero ha desaprovechado debido a las dudas existentes sobre quién llevará las riendas del club cartagenero.

La Primera Federación es una categoría tremendamente exigente y ascender no es nada fácil. El Deportivo de la Coruña, que es sin duda el club más grande que ha estado por la tercera categoría del fútbol español, tardó cuatro temporadas en salir del pozo y retornar al fútbol profesional. El Real Murcia, por su parte, en su tercer intento en esta división volvió a llevarse la decepción de quedarse sin ascenso.

El fondo no es mágico

Descender desde la Segunda División es un golpe muy duro económicamente para todos los equipos. En el caso del Cartagena, parece que ese golpe es aún mayor viendo los problemas que ha tenido con los salarios en esta segunda vuelta de campeonato. La Liga tiene un fondo de compensación para los equipos que pierden la categoría para intentar atenuar ese impacto que sufren los clubes. El fondo para el Cartagena es de 1,3 millones de euros. Una ayuda interesante que viene sobre todo a compensar en parte el descenso de ingresos que tienen los equipos y así tratar de evitar que el pozo de la Primera Federación fuera peor. Pero el fondo de compensación no es mágico ni esa ayuda convierte a los equipos en claros favoritos al ascenso directo de categoría. El Cartagena, por club y por su historia reciente, está obligado a pelear por retornar al fútbol profesional, pero ni lo que ha ocurrido anteriormente, ni la ayuda económica es suficiente si no se hacen bien las cosas.

La Primera Federación cumplirá su quinta temporada en la 2025-2026, por lo que hay una muestra de cuatro campañas para ver lo influyente o no que puede ser aterrizar en el Grupo II de la primera categoría organizada por la RFEF. El resumen es que la categoría es tan igualada que el plus que te da llegar desde la Segunda División no es un aval de nada y simplemente una simple ayuda que debe ir acompañada de un trabajo y una gestión eficiente. El Cartagena no está en la ‘pole’ por haber estado en el fútbol profesional.

En el primer año, concretamente en la temporada 2021-2022, de los dos equipos que estuvieron en el grupo procedentes de la Segunda División, uno sí logró el objetivo de ascender. Tuvieron dos temporadas muy distintas, ya que el Castellón finalizó en una discreta decimotercera posición, mientras que el Albacete consiguió ascender en el play off tras finalizar tercer clasificado.

Un curso después se produjo el único caso en el que un descendido conseguía el campeonato del grupo II en la Primera Federación y, por lo tanto, ascendía de manera directa. Se trata del Amorebieta, que realizó un curso espectacular y logró el ascenso. Es curioso, porque en esta temporada su caso es totalmente opuesto, ya que en el grupo I este curso, tras descender desde la Segunda División, ha descendido este año a la Segunda Federación. En esa 2022-2023 también llegaba desde el fútbol profesional la Real Sociedad B, que acabó en una digna quinta posición, pero no ascendió en la fase de ascenso.

En el pasado curso, en la 2023-2024 los dos conjuntos que llegaban al grupo II desde la categoría de plata tuvieron una liga regular muy parecida, pero un desenlace diferente. El Málaga, que acabó tercero, logró un ascenso histórico y agónico ante el Nástic de Tarragona, mientras que el Ibiza, que finalizó en cuarto lugar, se quedó en los play offs y no logró el objetivo.

Esta temporada ha sido la más dramática para los equipos del Grupo II que llegaban con la vitola de equipos peligrosos por llegar desde la Segunda División. Alcorcón y Villarreal B finalizaron en mitad de tabla, décimo y undécimo respectivamente en la clasificación final. Ninguno de los dos estuvo nunca cerca del ascenso y, en el caso de los madrileños, el peligro real de descender estuvo presente gran parte de la temporada.

¿De nuevo norte- sur?

En la temporada 2025-2026, a falta de confirmación oficial, al Cartagena lo acompañará en su grupo el Eldense y, si los números cuadran, como parece que será así, se volverá a dividir entre el norte y el sur los dos grupos y el Cartagena tendrá que pelear con rivales de la entidad del Real Murcia, Hércules y los filiales del Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla o Betis. Nada sencillo y con el aviso de este curso de que si no se trabaja bien no está ni mucho menos asegurado que vayas a pelear por estar arriba.