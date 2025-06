El no ascenso del Real Murcia evita la compra de Davo y Alcaina

Las cesiones de Raúl Alcaina y Davo tenían trampa. El Deportivo de La Coruña, dueño de ambos futbolistas, se había asegurado incluir en sus contratos de cesión una cláusula por la cual el Real Murcia tendría que comprar obligatoriamente a ambos jugadores si ascendía a Segunda División. Aceptó Asier Goiria en verano, cuando lograba el préstamo del delantero; y, en enero, pese a saber que si se ascendía la continuidad de Alcaina iba a ser una carga, no dudó en aceptar los mismos términos para traerse al de Luarca, su fichaje «diferencial» para la segunda vuelta.

El ‘plan genial’ del Real Murcia con Raúl Alcaina iba incluso más allá de aceptar la opción de compra obligatoria exigida por el conjunto gallego. Y es que la entidad presidida por Felipe Moreno también se había comprometido a poner la alfombra roja al delantero valenciano si había ascenso, porque, según informó hace unos días el medio digital DXT Campeón, que cubre habitualmente la actualidad del Deportivo de La Coruña, si los murcianistas hubieran dado el salto a Segunda División, el atacante, una de las grandes decepciones de este curso en Primera RFEF, pasaría directamente a tener dos años de contrato con el Real Murcia.

Aunque la afición hubiera pagado todas las cláusulas del mundo con tal de ascender a Segunda División, lo cierto es que, una vez confirmada la eliminación del Real Murcia a manos del Nástic de Tarragona, el club grana se quita un peso de encima. Sin ascenso, las opciones de compra obligatorias incluidas por el Deportivo de La Coruña en los contratos de cesión de Davo y Alcaina quedan en papel mojado.

De vuelta a La Coruña

A partir del 30 de junio, cuando acaba oficialmente la temporada, tanto el extremo como el delantero volverán a pertenecer a la disciplina del conjunto coruñés, que deberá hacer otra vez malabares para buscarles un destino, al no contar en los planes de un club que repetirá en Segunda División y dado que sus meses en Nueva Condomina no les han servido para atraer pretendientes. Al contrario, uno y otro encabezan la lista de fiascos de Goria en su primer curso como director deportivo de la entidad murcianista.

Raúl Alcaina este pasado sábado frente al Nástic de Tarragona. / Prensa Real Murcia

Raúl Alcaina, después de una primera vuelta ‘fuera de juego’ por problemas físicos, tampoco ha sido capaz de ser protagonista en este 2025. Sus números lo dicen todo. El delantero que tenía que marcar diferencias en la plantilla grana ha cerrado el curso con solo dos goles, uno de ellos de penalti ante el Intercity (22 de diciembre) y el otro el 18 de enero frente al Hércules en Nueva Condomina. Hasta Cadorini, que apenas ha participado (198 minutos), suma un tanto más que el valenciano.

Davo, el domingo en la grada

No mucho más rendimiento ha dado Davo. El extremo, por el que Goiria sacaba la chequera el pasado mes de enero, ha pasado completamente desapercibido en estos meses, y eso que llegó para ser el jugador diferencial que despertara el ataque grana. Llama la atención que el pasado sábado, cuando el Real Murcia se jugaba el pase a la final del play off de ascenso, Fran Fernández decidiera dejar al asturiano fuera de la convocatoria. Una decisión posiblemente marcada por lo ocurrido una semana antes en el Nou Estadi. Aunque Davo tampoco fue titular en la ida frente al Nástic de Tarragona, el técnico apostaba por él en la segunda parte. En el minuto 73 saltaba al terreno de juego para ocupar el sitio de Juan Carlos Real, y solo un minuto después llegaba el gol del empate de los locales en una jugada en la que el extremo murcianista quedaba retratado por su pasividad a la hora de defender.

Un poco pardillos

Con el no ascenso, el Real Murcia se quita de encima una papeleta importante, y es que el salto de categoría hubiera significado tener que comprar tanto a Davo como Alcaina, incluyéndolos en una plantilla en la que, tras su nula aportación este curso, no hubieran tenido sitio. Casualmente, el Deportivo tiene otro jugador cedido, en este caso a la Cultural Leonesa, pero en el contrato de Chacón, según informa la prensa gallega, no había ninguna cláusula parecida a la firmada por el Real Murcia. Y es que el club de Felipe Moreno no da pie con bola cada vez que tiene que negociar los términos de un fichaje, pecando siempre de pardillo. Le ocurrió con Javier Recio, al que regaló la renovación pese a no alcanzar ni el play off; y le ha vuelto a ocurrir con Fran Fernández, quien se aseguró su continuidad al quedar entre los cinco primeros, ascendiera o no a Segunda.

La suerte ha querido que el Real Murcia se libre de tener que comprar a Davo y Alcaina, pero veremos qué sucede en los próximos días con un Fran Fernández que ha quedado más que tocado tras la eliminación del sábado.

Comida de despedida y vacaciones

Con la temporada ya cerrada para el Real Murcia después de la eliminación el pasado sábado del play off de ascenso a Segunda División, los integrantes de la plantilla y del cuerpo técnico se marcharán hoy mismo de vacaciones. Antes de coger las maletas, todos ellos participarán en una comida organizada por el club y que servirá de despedida, a la espera de ver quién sigue en el equipo.