El Real Murcia, del no asumir los problemas al adiós al ascenso

Llevaba la afición del Real Murcia con la mosca detrás de la oreja desde que el pasado 12 de abril no se pasaba del empate ante el Ceuta en Nueva Condomina. Una victoria en aquel duelo, hubiera dejado a los granas en el liderato a falta de seis jornadas, pero una vez más, cuando había que ponerse el cartel de favorito, el Real Murcia decepcionaba. Solo un mes después, el Ceuta se proclamaba campeón del Grupo II, asegurándose el ascenso directo y confirmando lo que el murcianismo sospechaba.

Aunque el play off aparecía como otra opción interesante, como intentaba defender Fran Fernández, los últimos dos partidos de la liga regular fueron de duelo para los seguidores murcianos. Apenas nueve mil acudieron a las gradas ante el Algeciras, y eso que el segundo puesto estaba en juego, un segundo puesto que solo se consiguió gracias a un penalti en el 90.

Llevaba el Real Murcia sin jugar un play off desde 2018, sin embargo, el volver a la fase decisiva no fue motivo de celebración. La afición seguía con su duelo particular, intentando asumir la gran oportunidad perdida en una temporada con poco nivel en el Grupo II. Fue en ese momento cuando Fran Fernández apareció para tirar de las orejas a la grada. No entendía el técnico murcianista la desilusión pese a lograr el billete para la fase de ascenso. No comprendía el almeriense el negativismo en torno al equipo, al que defendía con uñas y dientes.

Pero esa segunda bala a la que se agarraba Fran Fernández ya es historia. El sábado el Real Murcia era eliminado en el play off. El Nástic dejaba a los granas fuera de la final por el ascenso. Una vez más el sueño de volver al fútbol profesional ha acabado en pesadilla. Y eso que los seguidores granas se olvidaron de las dudas para creer. Y eso que 31.000 personas llenaron las gradas de Nueva Condomina. Sin embargo, creer no ha sido suficiente. Porque la realidad acabó imponiéndose una vez más al positivismo de Fran Fernández. Porque todos los problemas que intentaban ignorar dentro del vestuario y desde el palco acabaron por convertirse en la tumba del Real Murcia en este play off.

Porque el Real Murcia firmó su eliminación en un estadio en el que a lo largo de la temporada nunca ha sido capaz de dar la talla; porque el Real Murcia dijo adiós al ascenso perdiendo ante un rival directo, algo que se ha repetido cada vez que se ha enfrentado a un equipo de play off; porque el Real Murcia lloraba su eliminación tras un partido en el que apenas se recuerda una ocasión de peligro...

Problemas que no son flor de un día. Problemas que empezaron a aflorar en la primera vuelta y que se agrandaron en la segunda. Ni la llegada de Flakus en el mercado invernal fue suficiente. Y es que, aunque la falta de gol era una carencia notable, habían muchas más, y a ninguna de ellas se puso remedio. No lo hizo Goiria, ‘pasando’ de reforzar el centro del campo y pinchando con el fichaje de Davo; y tampoco lo hizo Fran Fernández, más preocupado en tirar de las orejas a la grada que de asumir errores muy localizados y demasiado enquistados. Incluso muchos señalan a un Felipe Moreno que tuvo la oportunidad de dar un giro a la situación y lo dejó estar, no asumiendo su responsabilidad pese a su falta de confianza en el dueño del banquillo.

Nueva Condomina, la tumba de los granas

Muchos quisieron creer que con el play off se abría un nuevo escenario. De nada valía ya lo que se había hecho en la liga, no importaban ya los 27 puntos cedidos en casa, los ocho encuentros perdidos ante su afición. Tras el 1-1 en la ida, todos se olvidaron de los malos números del Real Murcia en Nueva Condomina para confiar en la ventaja de jugar la vuelta como local. Además, hasta el empate servía para llegar a la final. Sin embargo, la realidad acabó imponiéndose. NC no iba a ser decisiva, como no lo había sido en toda la liga. Ni el maquillaje de las últimas jornadas en casa, con victorias ante equipos casi desahuciados como el Recreativo y el Fuenlabrada; ni que el Nástic fuera uno de los peores visitantes de su grupo fueron suficientes para que los de Fran Fernández enmendaran sus errores como local.

Como ocurriera ante el Yeclano Deportivo, el Betis, el Alcoyano, el Sevilla Atlético, el Ibiza... el Real Murcia volvió a tropezar en la misma piedra. Porque los granas, a los que le vaía el empate, cayeron por 0-1 ante un Nástic que solo necesitó una ocasión para bajar a los murcianistas del camino hacia Segunda División.

Ante los ‘cocos’, ni en liga, ni en play off

Tiró el Real Murcia sus opciones de ascenso directo empatando ante el Ceuta, al que podría haber desbancar del liderato con un triunfo en Nueva Condomina; y puso la alfombra roja a los norteafricanos con otra igualada ante el Antequera, también equipo de play off. Ya en la primera vuelta, los granas fueron claramente superados en el Alfonso Murube y en El Maulí. Y aunque al Ibiza se le ganaba a domicilio en la primera vuelta, en el estadio grana los celestes llenaron de decepción al murcianismo. Los seis puntos contra el Mérida fueron el único respiro de los de Fran Fernández en el play off.

Y esos fallos ante rivales directos eran otro punto a corregir en la fase de ascenso. Pero si alguien pensó que el 1-1 en el Nou Estadi era el inicio del cambio, se equivocó. Una vez más el Real Murcia no fue capaz de dar la talla ante un rival directo. El 0-1 en NC confirmaba la incapacidad de los granas de competir ante los mejores, y eso que el Nástic había acabado quinto en su grupo, llegando a la fase decisiva con muchísimas dudas y con entrenador nuevo.

Ni una ocasión clara de gol en 90 minutos en casa

La llegada de Flakus en el mercado invernal dio un poco de alegría al ataque grana. El esloveno ha puesto los goles de los que carecía la delantera. Pero los problemas del Real Murcia iban más allá del gol, y ni un ‘Balón de Oro’ hubiera sido capaz de solucionar eso. Porque desde el inicio del 2025 el juego del Real Murcia ha involucionado. Porque han sido muchos partidos para olvidar. Porque ni las victorias tapaban las miserias de los murcianistas. Eran los aficionados granas más que conscientes de ello, incluso se escucharon pitos en algunos partidos en casa, y aunque han querido creer en este play off, muchos de ellos asumieron tras la derrota frente al Nástic que los suyos no habían dado la talla para ganar.

Es verdad que pelearon y corrieron al máximo, pero fuera de eso, el Real Murcia nunca fue un equipo que metiera miedo a su rival. Ni en liga ni en el play off ha conseguido Fran Fernández poner en marcha el motor del centro del campo. Las bandas también han sido un auténtico fracaso, llegando a abrazar los aficionados a un Toral sin minutos. Y sin medio y sin bandas, los centros a la nada se convertían en el único recurso para un equipo que hasta en el partido decisivo no logró ni hacer cosquillas a Rebollo, que a los noventa minutos solo tuvo que intervenir en el 86 ante un remate de Toral.