Quiles y Carpe, como Acosta y Aldeguer

Silverstone 2023, Indonesia 2023, Tailandia 2023, Malasia 2023 y Aragón 2025. En estos cinco grandes premios ha tenido el motociclismo murciano dos pilotos en el podio. Un motociclismo que hasta la irrupción de Pedro Acosta y Fermín Aldeguer en el Campeonato del Mundo, que nació en 1949, solo había tenido a dos pilotos en un podio, el ceheginero José David de Gea y el lorquino Juanfran Guevara. Por ello, los aficionados de toda la vida están ahora instalados en una nube, frotándose los ojos todos los domingos cuando se ponen delante del televisor. Los jóvenes de ahora se creen que es normal que dos chicos de esta tierra, Máximo Márquez Quiles y Álvaro Carpe, estén en el cajón en un gran premio, como ocurrió ayer en Motorland Aragón. O que otros dos se codeen con los Márquez y Bagnaia en MotoGP, la categoría reina. Pues no, hasta hace bien poco era un hecho histórico, insólito. De ello pueden dar fe gente como Antonio Marín ‘El maestro’, quien desde Italkit ha apoyado a numerosas generaciones, o pilotos como Pedro Cegarra, Manuel Hernández Nicolás padre e hijo, Miguel Ángel Castilla, los hermanos Otón y Castillejo, Amador Ferrer, Francisco José Riquelme, Paco Garre y otros muchos más.

Ayer, en Motorland Aragón, un chico que acaba de cumplir 18 años, Álvaro Carpe, que lleva toda la vida subido en una moto, y otro, Máximo Martínez Quiles, estuvieron en el cajón. El segundo de ellos, como ya le ocurrió en Silverstone, fue segundo en su quinta carrera. Repitió el mismo puesto que en Gran Bretaña hace quince días. En ambas citas se quedó sin el triunfo por un suspiro. En Motorland Aragón, por 50 milésimas de segundo; en territorio británico, por 46. Lógico en un chico que acaba de aterrizar en el Mundial. «A ver si en Mugello puedo rematar ya, lo intentaré, pero ahora voy a disfrutar de este momento. Estamos ahí, muy fuertes, tengo buen feeling con la moto y luchando con gente con mucha más experiencia que yo. Me voy notando más fuerte y a ver si en la siguiente carrera puedo lograr la victoria», decía Quiles, apadrinado por Marc Márquez, después de que se le escapara el triunfo en la última curva en favor de David Muñoz, quien ha necesitado casi sesenta carreras para celebrar su primer éxito en el Mundial, un dato que da mayor relevancia a los dos segundos puestos del murciano, es el más joven del campeonato y que hasta que no cumplió 17 años el pasado 19 de marzo, no pudo debutar.

En el otro lado del podio, concretamente a la izquierda, estuvo Álvaro Carpe, un chico que reside en El Esparragal que lo ganó todo en categorías inferiores. En Tailandia, en su tercera carrera en el Mundial porque el año pasado ya disputó una en Barcelona estuvo como invitado, pisó el cajón con un tercer puesto. Después ha mostrado una gran regularidad y en las dos últimas citas acabó cuarto, el puesto más ingrato en el deporte, y el mismo que ocupa en la clasificación del campeonato. En Motorland Aragón, después de rodar durante muchas vueltas entre la sexta y la octava plaza, irrumpió en las dos últimas en la lucha por el podio. Y lo consiguió: «He aprendido y disfrutado muchísmo aquí, de las carreras en las que más me he entretenido. Al principio no he tirado mucho porque el desgaste de las ruedas, que ha sido increíble, pero estoy muy contento porque este podio significa mucho, como estamos mejorando y que el camino es correcto. Es un gran regalo de cumpleaños, ya he podio descorchar el cava, pero ahora hay que seguir adelante porque estamos en la línea de poder conseguir más cosas», expresó un joven que el pasado jueves celebró su mayoría de edad.

Tanto Quiles como Carpe habían realizado unos buenos entrenamientos. El del Team Aspar, con un neumático más duro que el resto, partía en la primera línea, y el del Team Ajo, el mismo con el que Acosta ganó dos títulos mundiales, en la segunda. En la salida conservaron las posiciones de parrilla con José Antonio Rueda tirando en primera posición y Quiles a su rueda. Carpe, más atrás, se agarraba con fuerza al grupo de cabeza. Pero en el ecuador del gran premio, Quiles cometió un par de errores que le llevaron a descender hasta la séptima plaza. En cualquier caso, todo estaba por decidir. Moto3 es una montaña rusa, donde pasas del podio a la décima posición en cualquier momento por la gran igualdad existente.

Mientras que Carpe se mantenía alejado del liderato, Quiles se volvió a colocar en posiciones de podio a cinco vueltas del final. Y a cuatro alcanzó el liderato, aunque le duró solo un par de curvas porque David Muñoz y David Almansa le ‘sacaron’ de rueda. Pero un giro después pasó de nuevo al ataque Máximo. El peligro era que estaba apercibido de una sanción de ‘long lap’, una penalización que finalmente no llegó. Mientras, Carpe, expectante y casi sin hacer ruido, comenzaba a remontar desde atrás para situarse quinto y en la última vuelta alcanzar el tercer puesto mientras que Quiles trataba de conservar el primer puesto, algo que no pudo por solo 50 milésimas de segundo en favor de un David Muñoz mucho más experimentado.