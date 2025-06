Récord de asistencia y de amargura en el coliseo grana

Esta es la crónica de un hito histórico. Es la crónica de una noche que va a ser inolvidable para el Real Murcia. El resultado de 0-1 es de los más doloroso de la historia reciente del club grana. Pero es cierto que encuentros de play offs, de posibles ascensos y decisivos, habrá más, muchos más. Este partido ante el Nástic de Tarragona es inolvidable porque nunca antes hubo tanta gente en Nueva Condomina viendo al Real Murcia. En el futuro se repetirá porque la corriente de murcianismo que existe no se había visto antes. La comunión entre el club y la afición es total, aunque este dolor necesitará su tiempo de cicatrizar.

A las 12:30 de la mañana, seis horas antes del inicio del partido, llegaba el comunicado oficial por parte del club que tanto estaba esperando. A esa hora se anunció que no quedaban entradas a la venta y que se había vendido todo. Se había conseguido algo que sonaba imposible para un club como el Real Murcia, salvo que estuviera en Primera División y visitara la capital del Segura el Real Madrid o el FC Barcelona. Ni una cosa ni la otra; lo logró el club grana en un play off de ascenso a Segunda División y tras más de diez años fuera del fútbol profesional. 31.003 fueron los asistentes a este encuentro histórico.

Para contextualizar este partido, hay que situar la semana que se ha vivido en la Región. Especialmente en la ciudad de Murcia, pero la ola de murcianismo ha recorrido muchos puntos de la geografía de la comunidad autónoma. Muchos se unieron al ‘Viernes Grana’. Desde la afición y desde el club se animó a todo el murcianismo a ir de grana el pasado viernes y la gente respondió. La previa de este Real Murcia – Nàstic comenzó prácticamente desde que acabó el encuentro de ida y se multiplicó desde el viernes, con un cameo de Carlos Alcaraz en un entrenamiento de Roland Garros.

Bengalas rojas antes del encuentro. / Israel Sánchez

La camiseta de la Reconquista

Dos horas antes del partido el ambiente ya era infernal; las colas y los atascos, que eran inevitables, aparecieron y la afición grana, soportando temperaturas cercanas a los 40 grados, estuvo dejándose la garganta esperando a sus jugadores.

Los aficionados granas se dividieron entre los que fueron con la camiseta oficial del equipo, la de toda la vida, la grana que usan los jugadores con la camiseta de la Reconquista. Esta prenda que causó furor y que obligó al club y a la distribuidora a reponer el stock durante la semana se vio en muchos aficionados. El sentimiento de que el equipo se merecía ya volver al fútbol profesional animó a muchos a adquirir la camiseta.

Recibimiento histórico

Estaba previsto que el autocar del Real Murcia llegara a las 18:30, pero finalmente apareció por los aledaños de Nueva Condomina a las 19:00. La afición grana estaba preparada para recibirlo mucho antes; desde antes de las 18:00 ya había miles de personas con cánticos, bufandas y bengalas. El ambiente festivo, que recordaba más a unas semifinales de Champions League que a un encuentro de la tercera categoría del fútbol español, llegó al punto más alto cuando apareció la expedición del club grana. Lo hizo también con el ambiente hostil al autobús del rival, del enemigo deportivo, pero siempre de forma pacífica. El Nástic sí fue puntual y apareció a las 18:30. Eso sí, todo enloqueció cuando la afición grana recibió a sus héroes. La organización fue perfecta para que se produjera la comunión entre afición y plantilla. Se bajaron todos antes de que el autobús enfilara la cuesta hacia el parking subterráneo, por lo que el baño de masas fue apoteósico. Esos héroes que cuatro horas después no pudieron darle una alegría a su afición.

Mosaico en Grada Lateral

El himno cantado por las más de 30.000 almas granas que estaban en el campo y el mosaico espectacular que lució la Grada Lateral dejaron otra imagen inolvidable en los prolegómenos del partido. El club desde hace años entendió la importancia que tiene la afición y con iniciativas así como la del mosaico se lo ponen a una afición que está más metida.

El verde dictó sentencia

La afición jugó su partido. Fran Fernández, la directiva y los jugadores querían que la afición fuera el número 12 y la afición lo fue. No hubo ese runrún que se puede escuchar en las gradas de Nueva Condomina cuando a la exigente afición grana no le gusta lo que se ve sobre el césped. No era el día y, desde el primer segundo, se animó a los suyos y se trató de que el rival sufriera.

El jarro de agua fría llegó en el minuto 59. Pablo Fernández despertó del sueño a una afición grana que fue más numerosa que nunca y que se marchó del feudo grana abatida y aplaudiendo a unos jugadores rotos que dieron las gracias a los suyos tras el encuentro.