"Mi propuesta fue dar un paso adelante si Belmonte decidía antes irse"

Isidoro García es el dueño de la empresa Cabisuar y nos atiende desde ahí para hablar de lo que han sido unas semanas intensas. El empresario y expresidente de la Fundación del FC Cartagena, que se había ofrecido para gestionar el club si Paco Belmonte decidía marcharse, ha dado ya un paso atrás definitivo al ver que la intención del actual presidente del club es seguir al frente. El paso de los días ha evaporado un proyecto cartagenero, con empresarios de la zona y con la intención de dar estabilidad y afrontar una dura temporada.

¿Cuál son tus primeros recuerdos del fútbol y del Cartagena?

Sí, bueno, yo empiezo con ocho años en el colegio Franciscanos, que ahora tengo sesenta, o sea que han pasado ya unos pocos años. Y empecé con el padre Turpín, que era una persona muy conocida aquí en Cartagena, y él fue el que me vio ahí en el patio y el que me metió la droga del fútbol. A partir de ahí, ya empecé a jugar en el Cartagena. Empecé en los alevines, luego infantiles y finalmente juveniles, ya que no había cadetes. Con 17 años debuté en Segunda división A en la temporada 82-83. Debuté contra el Sabadell en casa y jugué varios partidos con Gustavo Silva de entrenador.

¿No tuviste suerte con las lesiones?

Tras un año tuve una lesión de rodilla y me bajaron al filial, pero bueno, ahí fuimos campeones de España en 1983. Después me volví a romper las mismas rodillas en esa época y ya estuve varios años en Tercera División, en el Torre Pacheco, en el Pilar de la Horadada, en el Mar Menor y en el Pinatar. Tras ese año ya lo dejé y me saqué el título de entrenador nacional.

Hace 10 años ya ayudaste al Cartagena, ¿cómo fue?

En el año 2015, el presidente de las peñas vino aquí a mi despacho, a Cabisuar, y me pidió ayuda porque el equipo estaba muy mal. No había ni dinero para echar gasolina al coche; en fin, un desastre. Ahí colaboré con él y conseguimos que el equipo se mantuviera vivo hasta que llegó Paco Belmonte.

¿Cómo surgió la posibilidad de presidir la Fundación?

Precisamente, en ese momento, entró Paco Belmonte y me preguntó dónde más cómodo me podía sentir en el club, y yo le dije que en la Fundación, porque en aquella época no había cantera, solamente existía el Segunda B. Y ahí entré en la Fundación como presidente y fundé lo que son las bases que hay actualmente del Cartagena. En el año 2022, por las obligaciones de mi empresa, decidí marcharme.

¿Cómo era tu relación con Paco Belmonte en ese momento que te marchas y cómo es ahora?

Yo con Paco Belmonte jamás he discutido, nunca, jamás, nunca. Yo tenía una muy buena relación, que ahora no existe, pero yo con él nunca he tenido ningún problema, nunca. No hubo ningún incidente, ningún conflicto con él. Ahora es inexistente.

¿Te consta que Paco Belmonte te vetó?

El Cartagena está en una situación complicada, con el descenso, y luego él, por lo que sea, entiendo que está en una posición complicada respecto a la prensa y a los aficionados. Yo no quiero valorar lo que pasa, lo que no pasa. Como cartagenero y como persona que he amado ese club desde niño, me duele que Cartagena esté en la situación que está en el descenso. Mi propuesta era siempre y cuando él, por circunstancias, decidiera marcharse. Comprendo que la situación del club es complicada y si él hubiera decidido que lo mejor que podía hacer era marcharse, dar un paso atrás, pues yo proponía, con una serie de amigos míos, empresarios de Cartagena, entrar a ese hueco que él deje. No es una cuestión de quitar a Paco, es cuestión de que si él decide apartarse, alguien tiene que dar un paso adelante. Y yo, como el Cartagena es el equipo de toda la vida, pues lo hubiera dado. Él decide que no, que va a dar un paso adelante y va a seguir; pues yo me doy la vuelta y me voy a mi casa, yo no tengo nada que decir, y además no tengo nada que discutir, ni decir ni comentar.

¿Duino Inversiones te hizo saber que todo va a seguir igual y que no están interesados?

No, pero no ha hecho falta. He visto los comunicados y los mensajes que han puesto por las redes sociales que van a seguir. Yo con Paco no he hablado nada de esto, de si va a seguir o no va a seguir; yo lo único que sé es que hay un comunicado del club que dice gracias y vamos a intentar volver a Segunda A.

¿La puerta ya está cerrada a corto plazo?

Sí, ya en este punto ya no me planteo eso. Yo ya no me planteo si dentro de una semana o dentro de un mes, porque además, si esto se demora en el tiempo, ¿cuándo vas a llegar? ¿El 15 de julio, el 15 de agosto, a planificar qué? No tendría sentido. Yo me he dado la vuelta, y estoy ya en otro tema y para mí el Cartagena es un tema cerrado.

¿Has recibido mucho apoyo de la gente en estas semanas?

Cuando sale publicado aquí en Cartagena, hay muchos amigos que ya me mandan WhatsApp, me llaman y tal, pero lo que ha sido extraordinario ha sido en Murcia, que yo tengo muchísimos amigos en Murcia y ha habido muchísima gente de Murcia que me ha llamado animándome y apoyándome. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Me halaga, pero bueno, las cosas son como son y no podemos cambiarlas.

La última te la hago como aficionado. ¿Ves futuro el club con los mismos o deberían buscar otra solución alternativa aunque no fueras tú?

Esa pregunta es muy buena, pero es muy complicada. Yo creo que la decisión que ha tomado Paco para mí es un error. Como aficionado creo que sí, tenía que ver la necesidad de caras nuevas, de gente con un proyecto nuevo y que tengan la capacidad de generar una ilusión nueva. Se ha perdido esa oportunidad. Eso sí, quiero dejar claro que si él decide seguir, como parece que va a ser, yo lo voy a apoyar en todo lo que pueda, puesto que va a estar dirigiendo al equipo de mi ciudad. Yo voy a apoyar siempre al que esté al mando del Cartagena, por el escudo, por el club, ya que yo soy del Cartagena y voy a querer siempre lo mejor para mi equipo, me da igual quien mande.