El Jimbee Cartagena golpea primero ante ElPozo Murcia (4-3)

El Jimbee Cartagena contará con la primera 'bola' de la eliminatoria ante ElPozo Murcia para estar de nuevo en la final por el título de liga y defender su corona. Tendrá su oportunidad de sentenciar este miércoles (20.30 horas), en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura, donde el equipo murciano tratará de forzar el tercero, tras imponerse en el primer duelo (4-3) en un encuentro que se ha decidido en la prórroga.

Un tiempo extra al que hubo que recurrir después del arreón del equipo de Josán González a cinco minutos del final, cuando igualaron el 3-1 que el cuadro cartagenero consiguió en la primera parte. De hecho, fue el Jimbee Cartagena el auténtico dominador de un partido en el que tan solo el portero-jugador permitió a ElPozo poder agarrarse hasta el final y generar algo más de peligro. Y es que el Jimbee fue hasta entonces el dominador absoluto del juego y ritmo. Tan solo ese sprint del cinco para cuatro permitió al equipo murciano tener algo de viento a favor en Cartagena después de algo más de media hora de achicar agua.

En el tiempo extra, en los segundos tres minutos concretamente, fue Duda el que apostó por el portero-jugador y en la primera acción de peligro fue Tomaz el que decidió finalmente el partido con un disparo escorado (4-3).

Un inicio con goles

Arrancó ElPozo el partido repleto de buenas intenciones y cargado de concentración, pero todo su plan se fue diluyendo con el paso de los minutos. Una recuperación de Valerio en el primer minuto de partido le permitió asistir a placer a Rafa Santos para que colocase el 0-1 y cargar de confianza a los de Josan González. Apostaron por rotaciones cortas tanto el entrenador del conjunto murciano como Duda, y poco a poco fue creciendo el Jimbee Cartagena.

Un equipo cartagenero que supo encajar el primer golpe y que respondió apenas dos minutos después cuando Mellado cabeceó sobre la línea una buena jugada a disparo de Pablo Ramírez (1-1). A partir de ahí, el pívot del Jimbee se convirtió en un quebradero de cabeza para la defensa de ElPozo. Y eso que los murcianos trataron de mantenerse en pie, controlando la posesión y buscando la paciencia necesaria para atacar. Paciencia que se fue diluyendo cuando en una acción de estrategia, en un saque de banda, Castejón metió la puntera en el área para hacer el 2-1 en el minuto 8. Sin tiempo para casi asimilarlo, apareció de nuevo Pablo Ramírez en una gran acción de espaldas para definir por arriba delante de Juanjo con un disparo potente y hacer el 3-1 en pleno ecuador de la primera mitad.

Tuvo que pararlo con tiempo muerto Josan González porque el guion no pintaba nada bien. Las cuatro faltas del equipo murciano le impedía poder defender con alta intensidad e irrumpieron las dudas también para elaborar en ataque. Intentó mantener la posesión ElPozo tanto para defenderse como para intentar recortar, pero el Jimbee gestionó estos minutos a la perfección. Tenía a su rival donde quería y el reloj corría a su favor en una primera parte en el que el marcador no se movió, pero que si así hubiera sido, hubiese sido para hacer un cuarto que perdonó Waltinho en los instantes finales cuando ElPozo apostó por el portero-jugador para intentar que la herida no fuera más grande (3-1).

El Jimbee controla el ritmo

Necesitaba subir revoluciones en su juego ElPozo Murcia para intentar recortar, pero su motor no daba para más en un inicio de segunda parte en el que el Jimbee Cartagena estuvo muy cómodo. Controló el ritmo el conjunto de Duda, sabedor de que era su rival el que tenía que arriesgar, y desde la solvencia que le otorgaba tanto Mouhoudine como Tomaz atrás, el equipo cartagenero apenas sufrió. Y es que los de Josan González no crearon una ocasión real de peligro. De hecho, la más clara fue para los locales con un disparo de Castejón que tuvo que despejar Juanjo.

La posibilidad del portero-jugador comenzaba a amenazar en el Palacio. Era el único recurso que le quedaba a ElPozo, una última bala a la que Josan González recurrió a diez minutos para el final para mandar un mensaje a los suyos de que había que dar un paso hacia el frente. No inquietó este nuevo plan tampoco al Jimbee Cartagena, ya que fue ElPozo el que cometió su cuarta falta en el tramo decisivo.

Cinco minutos que lo cambian todo

Por fin llegó el chispazo que necesitaba ElPozo, cuando a cinco minutos de la final una pisada de Ricardinho para rematar con la zurda desde la esquina superó a Chemi (3-2). Pudo llegar de inmediato la respuesta del Jimbee con un remate al palo de Pablo Ramírez al caerle en el pie un rechace de Juanjo a disparo de Cortés. Insistió ElPozo con el portero-jugador y obtuvo su premio con gol de Marcel a dos minutos del final con un disparo fuera del área (3-3).

Cambiaron las tornas en el Palacio y ahora el que sufría era el Jimbee. Mantuvo el cinco para cuatro Josan González y su equipo tuvo la paciencia necesaria para no cometer un solo error. Tuvo su oportunidad con un disparo de Rafa Santos que despejó Chemi y así se llegó a la prórroga.

La prórroga decide

Un tiempo extra en el que el equipo murciano tenía el partido en sus manos. Mantuvo su plan ante un Jimbee Cartagena apagado, tocado después de tener tan cerca la victoria y obligado a seguir peleando. Duda fue el que apostó por el portero-jugador ahora en la segunda parte de la prórroga y en su primera ocasión hizo el cuarto con un disparo escorado de Tomaz (4-3). Intentó responder ElPozo ante un rival con cinco faltas a un minuto del final, pero su último arreón no sirvió para empatar.