Fran Fernández: "El fútbol no ha sido justo con el Real Murcia"

El Real Murcia volvió a agrandar la maldición de los play off como local. Mestalla, Toledo, Elche, Córdoba, y ahora Nàstic de Tarragona. Una temporada en la que todo pintaba perfecto para el ascenso de los granas, se acabó desplomando en la vuelta ante los catalanes, debido a un juego escaso de los locales.

«Nos ha faltado hacer gol. Creo que el fútbol hoy no ha sido justo, creo que hemos tenido muchas más ocasiones, más remates a puerta. El fútbol también es esto, se trata de aciertos y de errores, y ellos han tenido ese acierto que nosotros no», comentó Fran Fernández tras la eliminación en primera ronda de play off.

«Duele muchísimo porque es nuestro trabajo, y porque este club se merece estar más arriba. He pedido perdón, pero cuando lo das todo no tienes que pedirlo, pero me siento en la obligación de hacerlo en nombre de la plantilla. Estamos mal obviamente, hemos hecho un trabajo increíble durante el año, un compromiso total. Hoy el fútbol no ha sido justo, y espero que lo sea», dijo el entrenador grana.

«Esto nos ha pasado ya en algún partido en casa, ya habrá tiempo de analizar. El equipo lo ha dado todo, no solo hoy, durante todo el año, y nos hemos quedado muy cerquita», mencionó Fran Fernández.

«Los últimos partidos en casa los jugamos con dos delanteros, y creo que tuvimos bastante más llegada, fuimos más verticales. Hoy hemos sido un reflejo de eso durante los primeros 20 minutos. No ha faltado ese acierto. No es día de poner notas, estamos dolidos por el día, lo hemos dado todo», comentó el técnico.

«Yo me veo fuerte, estoy orgulloso de mi trabajo y del cuerpo técnico y del club. Hemos dado todo lo que teníamos», añadió el técnico murciano respondiendo a los cánticos de la afición sobre la dimisión del preparador.

«Duele mucho más. Lo sentimos mucho, sé que no es momento. Este club va a seguir luchando, hay que mejorar muchas cosas. Creo que en los últimos dos años ha mejorado mucho, y hay que seguir dando pasos hacia delante, y sé que este equipo lo va a conseguir», concluyó Fran Fernández.