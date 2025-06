El Real Murcia, a por su primera noche histórica en NC

Superada la mayoría de edad de la casa grana, el Real Murcia todavía no sabe lo que es vivir una gran noche en el estadio Nueva Condomina. El ascenso de Segunda RFEF a Primera RFEF se celebró en el Rico Pérez, y para encontrar la última vez que los granas dieron el salto al fútbol profesional hay que remontarse a mayo de 2011, y en aquella ocasión el partido definitivo se jugó en el Antxo Carro de Lugo. No hay en juego esta noche un ascenso, pero si el Real Murcia quiere seguir completando etapas para regresar a Segunda División, tiene que empezar por eliminar al Nástic de Tarragona para meterse en la gran final de un play off que también se decidirá en el estadio murciano.

La afición del Real Murcia ya ha ganado su particular batalla. Con las gradas llenas, el ambiente se vivirá desde varias horas antes. Ahora toca a los jugadores de Fran Fernández mantener el sueño del murcianismo. Reforzados por el 1-1 en el Nou Estadi, donde llegaron a ir por delante durante muchos minutos gracias a un gol de Pedro Benito, está prohibido especular.

Es verdad que al Real Murcia le serviría el empate al final de la prórroga para alcanzar la gran final de esta fase de ascenso, pero también es verdad que el club grana es experto en quemarse con fuego cada vez que ha ido a defender un resultado. No hay que olvidar que de los últimos siete partidos de play off que ha jugado en Nueva Condomina, solo ha sido capaz de ganar uno, el de la final de 2011 ante el Lugo, siendo la ida de aquella eliminatoria.

Nunca ha podido el Real Murcia ganar una vuelta. Nunca ha sabido el Real Murcia sentenciar en Nueva Condomina llegando incluso con marcadores que le beneficiaban. La eliminación más dolorosa fue la de 2014 ante el Córdoba. Los andaluces, después del 0-0 en la ida, se imponían por 1-2 en Murcia para desbancar a los granas del sueño de regresar a Primera División justo un mes antes de que se sellara su descenso administrativo a Segunda B. Pero el guion de ese encuentro se ha repetido demasiadas veces -Hércules, Toledo, Mestalla...- para una afición murcianista que ahora, tras muchas temporadas sin poder jugar el play off, sueña con dejar atrás las maldiciones para empezar una nueva etapa.

Y alargar el sueño está en manos de Fran Fernández y su plantilla. Pese a que ha acabado la liga regular con unos números muy pobres en casa, los últimos dos meses dan motivos de esperanza. Llegan los murcianistas a este choque decisivo después de acumular seis jornadas sin perder en su estadio, con cuatro victorias y dos empates, estos últimos ante el Ceuta y el Antequera.

Ayuda a creer también la debilidad del Nástic a domicilio. Los de Tarragona solo han ganado cuatro partidos fuera de casa en toda la temporada, una brecha que deberá aprovechar el Real Murcia para sentenciar una eliminatoria que ahora mismo está igualada después del 1-1 de la ida.

¿Habrá cambios en el once?

No es Fran Fernández un técnico con un once predeterminado. Es rara la semana que el entrenador murcianista no introduce cambios en su alineación. Por eso, lo normal es que esta noche haya alguna novedad respecto al equipo que jugó en el Nou Estadi. Sin bajas -vuelve Carlos Rojas tras cumplir un partido de sanción-, la principal duda está en la banda izquierda. Unos problemas físicos de Ian Forns han permitido a Kadete ir acumulando titularidades -llegó a jugar hasta en Tarragona-, pero con el ex del Espanyol ya recuperado desde hace varias semanas, no sería extraño que apareciera hoy de inicio.

Las miradas también estarán en el centro del campo. No ha dado con la tecla Fran Fernández en casi toda la segunda vuelta, por lo que acertar la pareja que estará hoy en el medio no es misión sencilla. En el Nou Estadi aparecieron Yriarte y Moha, posiblemente Yriarte esté en todas las quinielas, pero más dudas hay con su acompañante. Isi Gómez y Palmberg son las alternativas a Moha.

Fan Zone y recibimiento en la previa

Aunque el partido comenzará a las 20.30 horas, los aficionados podrán disfrutar de las actividades de la Fan Zone desde las cinco de la tarde. Además, el gran momento de la previa llegará a las 18.30 horas, cuando está previsto que el autobús llegue al estadio Nueva Condomina. Miles de aficionados se reunirán para recibir a los jugadores por todo lo alto en esos metros finales hacia el estadio. Ya dentro, se prepara un gran mosaico en la grada lateral.