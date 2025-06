Quiles y Carpe, tercero y cuarto en los entrenamientos de Moto3 en Aragón

Los murcianos Máximos Quiles y Álvaro Carpe saldrán tercero y cuarto, respectivamente, este domingo en la prueba de Moto3 del Campeonato del Mundo que se disputa en el circuito Motorland Aragón. En unos entrenamientos trepidantes, con un final donde se vivió una pugna entre los dos pilotos de la Región, José Antonio Rueda, el líder del Mundial, se hizo con la 'pole'.

Quiles, que tuvo que pasar por la Q1 después de acabar vigésimo primero el viernes, se puso al mando de la Q2 desde el inicio con un espectacular tiempo de 1:56.848, batiendo el récord de la pista que posteriormente rebajó José Antonio Rueda con 1:56.361. Bajó hasta la cuarta posición después de que Álvaro Carpe con 1:56.76 le arrebatara la tecera en la última vuelta, pero el piloto del Team Aspar, en el último suspiro, se coló en la primera línea de parrilla de salida al acabar tercero con 1:56.50 a relegar a Carpe a la cuarta plaza.

Álvaro Carpe, en el Gran Premio de Aragón / Agencia Pit Lane-Chiqui Chamorro

"Ayer la liamos un poco, se me fue un poco la pinza y tuve la caída al principio. No pude entrar en la Q2 por la caída, pero en la Q1 he ido con calma, y en la Q2 he salido fuerte y he hecho un buen tiempo, pero me he relajado un poco. Estoy muy contento de salir en primera fila en Aragón", ha manifestado Máximo Quiles.